Ο Μητσοτάκης «σηκώνει το γάντι» που πέταξε ο Ερντογάν, αλλά επιμένει σε ανοικτούς διαύλους με Άγκυρα

Έτοιμος να σηκώσει το γάντι που πέταξε ο Τούρκος Πρόεδρος είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχεδιάζει να απαντήσει με σκληρή γλώσσα και τεκμηριωμένα σε όλες τις αιτιάσεις που περιείχε η κακοστημένη δυσφημιστική παράσταση κατά της Ελλάδας που έδωσε την περασμένη Τρίτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, δεν προτίθεται να κλιμακώσει περαιτέρω την μεγάλη ένταση η οποία ούτως ή άλλως επικρατεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά θα επιμείνει στην ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι της επικοινωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα, γεγονός που, όπως θα πει, αποτελεί και βούληση των δύο λαών που είναι υποχρεωμένοι από την γεωγραφία να είναι γείτονες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος έγραφε ο ίδιος μέχρι την τελευταία στιγμή την ομιλία που θα εκφωνήσει στις 14.30 ώρα Νέας Υόρκης (σ.σ.: 21.30 ώρα Ελλάδος), δεν σκοπεύει, σύμφωνα με πληροφορίες, να επιδοθεί σε αντίστοιχη παράσταση με εκείνη του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος έδειξε από το βήμα fake φωτογραφίες με παιδιά μεταναστών που υποτίθεται ότι έπνιξαν στο Αιγαίο οι ελληνικές αρχές. Το θέμα της «οπτικοποίησης» ή μη της ομιλίας του πρωθυπουργού συζητήθηκε στις συσκέψεις των μελών της ελληνικής αντιπροσωπείας που βρίσκεται στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά επικράτησε η άποψη ότι «τα ελληνικά επιχειρήματα είναι τόσο ισχυρά που δεν υπάρχει λόγος να επιδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάλογη συμπεριφορά με εκείνη του Ερντογάν». Διπλωματικές πηγές, άλλωστε, επεσήμαιναν ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αποφύγει να μπει στον «ανταγωνισμό των εικόνων». Θύμιζαν χαρακτηριστικά ότι τον περασμένο Μάιο που ο Έλληνας πρωθυπουργός βρέθηκε στο Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο έδειξε στους συνομιλητές του τους προκλητικούς χάρτες της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας» που έχουν εκδώσει οι Τούρκοι αλλά δεν το έκανε δημόσια και σε κοινή θέα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κ. Μητσοτάκης επιθυμεί να αναδείξει με την ομιλία του τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Γι΄ αυτό και θα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου και στις αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας, αλλά χωρίς διάθεση να πυροδοτήσει την ένταση. «Εξωφρενικές κατηγορίες» Ξεκαθάρισε, πάντως, μιλώντας την Τετάρτη σε Έλληνες ομογενείς ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί bullying από τους επιθετικούς γείτονές μας», τονίζοντας ότι «οι προκλήσεις απέναντι στην κυριαρχία της Ελλάδας είναι εντελώς απαράδεκτες». Ενώ την ίδια στάση τήρησε μιλώντας σε μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα, από τα οποία του ζητήθηκε να σχολιάσει την συμπεριφορά της Τουρκίας. «Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ είναι προφανώς απαράδεκτη», είπε μιλώντας στο -. «Δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή από την Ελλάδα, και ουσιαστικά δείχνει την Τουρκία ως μια χώρα που δεν είναι πλέον μέρος αυτού που συνηθίζουμε να αποκαλούμε, Δυτική Συμμαχία», συμπλήρωσε. «Το να κατηγορείς την Ελλάδα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο ζήτημα της μετανάστευσης είναι απλώς εξωφρενικό, γιατί είναι η Τουρκία που, πολύ ανοιχτά και πολύ δημόσια, εργαλειοποιεί τους μετανάστες τα τελευταία δύο χρόνια, προσπαθώντας να τους ενθαρρύνει, να τους στείλει στα ελληνικά σύνορα, προσπαθώντας να τους ωθήσει στην Ευρώπη», είπε απαντώντας σε άλλη ερώτηση. «Δεν είμαι σε θέση να ξέρω τι σκέφτεται ο πρόεδρος Ερντογάν και αν αυτό είναι απλά ένα ζήτημα που αφορά το εσωτερικό του ακροατήριο», υπογράμμισε εξάλλου μιλώντας την Πέμπτη στο δίκτυο CNN. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τους τελευταίους μήνες, έχουμε δει ένα κρεσέντο τουρκικής ρητορικής που στρέφεται κυρίως κατά της Ελλάδας με εντελώς αβάσιμους, παράλογους ισχυρισμούς που αμφισβητούν την κυριαρχία επί των ελληνικών νησιών», επεσήμανε. Χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο αυτό το μοτίβο ρητορικής, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Υπάρχει μόνο ένα πλαίσιο για την επίλυση διαφορών μεταξύ των κρατών, και αυτό είναι η αυστηρή τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, και στην περίπτωσή μας, η τήρηση του Δίκαιου της Θάλασσας. Και ενθαρρύνουμε συνεχώς την Τουρκία να καθίσει στο τραπέζι και να συζητήσει με βάση αυτές τις αρχές. Εν τέλει, είμαστε γείτονες και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επιλύσουμε τις διαφωνίες μας με πολιτισμένο τρόπο». «Να καθίσουμε στο τραπέζι…» Σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική πολιτική, επέμεινε ότι η Ελλάδα ακολουθεί μια «αυστηρή, αλλά δικαιη πολιτική». Όπως είπε, φυλάσσει αποτελεσματικά τα σύνορά της και ταυτόχρονα, όποτε χρειαστεί, διασώζει ανθρώπινες ζωές τόσο στον Έβρο, όσο και στο Αιγαίο. «H Ελλάδα», είπε ο κ. Μητσοτάκης, «έχει σώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη θάλασσα. Επομένως, το να κατηγορεί κάποιος την Ελλάδα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας -και αυτή η κατηγορία προέρχεται στην πραγματικότητα από μια χώρα που έχει ιστορικό εργαλειοποίησης μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς- είναι εντελώς παράλογο». Υπενθύμισε με αυτή την αφορμή όσα συνέβησαν πριν από ενάμιση χρόνο, τον Μάρτιο του 2020, όταν ο Ερντογάν ενθάρρυνε ανοιχτά, δεκάδες χιλιάδες απελπισμένους ανθρώπους να περάσουν στην Ελλάδα και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη, προκειμένου να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Επομένως, δεν είμαστε εμείς που εργαλειοποιούμε τους μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς», είπε. «Έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας. Αλλά με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και κάθε φορά που υπάρχει έστω και ένα άτομο που χρειάζεται να διασωθεί στη θάλασσα, η ακτοφυλακή μας έχει παρέμβει. Άρα πρόκειται για πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας. Και είμαι πραγματικά απογοητευμένος από αυτού του είδους τον διαρκή πόλεμο ψευδών ειδήσεων», τόνισε. Θα πρέπει, κατέληξε ο πρωθυπουργός, «να μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι με την Τουρκία και να συζητήσουμε ως πολιτισμένοι γείτονες και να συνεργαστούμε πάνω στο ζήτημα της μετανάστευσης».Θύμισε δε ότι ο ίδιος ήταν ο πρώτος που είπε ότι η Τουρκία έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Αλλά, όπως είπε, «αυτός σίγουρα δεν είναι ο τρόπος, από την πλευρά της Τουρκίας, να διαχειρίζεται τις διεθνείς υποθέσεις». Αποστολή στη Νέα Υόρκη: Γρηγόρης Τζιοβάρας 23.09.2022, 06:27

