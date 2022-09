Παραλήρημα εκτός ορίων από τον Ερντογάν: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την σφαγή στην Τριπολιτσά» Με ανάρτησή του ο Τούρκος πρόεδρος παραχαράσσει την ιστορία – «Δολοφονήθηκαν αδέλφια μας Τούρκοι, Αλβανοί αδελφοί μας και Εβραίοι» «Δεν ξεχάσαμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη Σφαγή της Τριπολιτσάς», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, επιμένοντας στην εθνικιστική ρητορική, φτάνει στο σημείο να κάνει ανάρτηση για την άλωση της Τριπολιτσάς που σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1821. «Δεν ξεχάσαμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη Σφαγή της Τριπολιτσάς, που έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, στην οποία δολοφονήθηκαν βάναυσα χιλιάδες μουσουλμάνοι Τούρκοι, Αλβανοί αδελφοί μας και Εβραίοι», επισημαίνει ακόμη ο Τούρκος πρόεδρος. 23 Eylül 1821 günü gerçekleştirilen, binlerce Müslüman Türk’ün, Arnavut kardeşlerimizin ve Yahudilerin acımasızca, barbarca katledildiği Tripoliçe Katliamı’nı unutmadık, unutmayacağız. pic.twitter.com/3dTd0Fl1n2— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 23, 2022 Υπενθυμίζεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βρέθηκε στην Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, συνέχισε τις επιθέσεις κατά της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα από το βήμα της συνέλευσης κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «μετατρέπει το Αιγαίο σε νεκροταφείο προσφύγων», δειχνοντας μάλιστα φωτογραφίες από νεκρά προσφυγόπουλα. Οι εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου δεν έμειναν αναπάντητες από την ελληνική κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα η Αθήνα επέλεξε να δώσει μια ψύχραιμη απάντηση λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τους όρους καλής γειτονίας. «Την καλούμε να επανέλθει στον χώρο της λογικής» δήλωσε συγκεκριμένα για την Τουρκία ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απαντώντας στους τουρκικούς ισχυρισμούς περί ελληνικής δήθεν επιθετικής συμπεριφοράς, ο κ.Δένδιας τόνισε τα εξής: «Η χώρα που ευθέως απειλεί με πόλεμο, που έχει εκδώσει casus belli, που αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, έρχεται να μιλήσει για σχέσεις καλής γειτονίας». Ειδήσεις σήμερα: Αθώος δήλωσε ο Φουρθιώτης για τις «στημένες» επιθέσεις στο σπίτι του, μίλησε για «σενάριο» των αστυνομικών Βίντεο: Ο γιος του Μπάιντεν κάνει νεροτσουλήθρα γυμνός και διασκεδάζει με πόρνες Με μεσολάβηση Αμπράμοβιτς απελευθερώθηκαν οι Βρετανοί αιχμάλωτοι των Ρώσων – Η «βασιλική» πτήση με ιδιωτικό τζετ BEST OF NETWORK 23.09.2022, 14:00 23.09.2022, 14:01 23.09.2022, 10:41 23.09.2022, 11:25 23.09.2022, 14:53 23.09.2022, 16:14

