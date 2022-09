Πλεύρης για επίσκεψη Τσίπρα στο Παίδων: Ο ΣΥΡΙΖΑ το ’19 παρέδωσε λίστα αναμονής με 2.853 χειρουργεία «Το πρόβλημα έλλειψης των αναισθησιολόγων αντιμετωπίζεται με συντονισμένες ενέργειες και όχι με επικοινωνιακή εκμετάλλευση», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες, κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», χαρακτήρισε σοκαριστικό το γεγονός ότι το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας δεν έχει αναισθησιολόγους με αποτέλεσμα 3.000 παιδιά να βρίσκονται σε λίστα αναμονής για χειρουργείο, απάντησε σήμερα ο Θάνος Πλεύρης. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας ανέφερε: «Το πρόβλημα αναμονής των χειρουργείων στο Παίδων Αγίας Σοφίας υπάρχει έντονα από το 2017. Εν μέσω πανδημίας και επιδείνωσης του προβλήματος έλλειψης αναισθησιολόγων έχουμε προχωρήσει σε δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Συγκεκριμένα αποφασίσαμε: – Την προκήρυξη θέσεων του Αγία Σοφία για αναισθησιολόγους και λοιπές απαραίτητες θέσεις κατά προτεραιότητα – Την ενίσχυση του νοσοκομείου με μετακίνηση αναισθησιολόγων μέχρι την ολοκλήρωση της προκήρυξης ώστε να λειτουργήσει άλλη μία θέση χειρουργείου. – Σε συνεννόηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία τον επανασχεδιασμό του προγραμματισμού για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των χειρουργείων. Ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο προς ενημέρωση του η λίστα αναμονής χειρουργείων που παρέδωσε η κυβέρνηση του το 2019 ήταν 2.853 χειρουργεία. Το πρόβλημα έλλειψης των αναισθησιολόγων αντιμετωπίζεται με συντονισμένες ενέργειες και όχι με επικοινωνιακή εκμετάλλευση». Ειδήσεις σήμερα: Αθώος δήλωσε ο Φουρθιώτης για τις «στημένες» επιθέσεις στο σπίτι του, μίλησε για «σενάριο» των αστυνομικών Βίντεο: Ο γιος του Μπάιντεν κάνει νεροτσουλήθρα γυμνός και διασκεδάζει με πόρνες Με μεσολάβηση Αμπράμοβιτς απελευθερώθηκαν οι Βρετανοί αιχμάλωτοι των Ρώσων – Η «βασιλική» πτήση με ιδιωτικό τζετ BEST OF NETWORK 23.09.2022, 13:00 23.09.2022, 11:53 23.09.2022, 10:41 23.09.2022, 11:25 23.09.2022, 09:12 23.09.2022, 08:30

