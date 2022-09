Ρωμανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε 30 ανακοινώσεις με fake news για τον Έβρο και έπαθε αφωνία για τις δηλώσεις Ερντογάν «Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα αρραγές εθνικό μέτωπο σε όλα αυτά» τόνισε ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ Αφωνία καταλογίζει στον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Ρωμανός, για την ομιλία Ερντογάν, σε αντίθεση με τις «30 ανακοινώσεις για τα fake news για το δήθεν νεκρό κοριτσάκι» στον Έβρο. «Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα αρραγές εθνικό μέτωπο σε όλα αυτά. Όσον αφορά το κομμάτι του μεταναστευτικού που βλέπουμε να εργαλειοποιεί σταθερά ο κ. Ερντογάν, δυστυχώς αυτό το αρραγές μέτωπο δεν το είδαμε το προηγούμενο διάστημα» δήλωσε στην ΕΡΤ ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ. «Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα αρραγές εθνικό μέτωπο σε όλα αυτά. Όσον αφορά το κομμάτι του μεταναστευτικού που βλέπουμε να εργαλειοποιεί σταθερά ο κ. Ερντογάν, δυστυχώς αυτό το αρραγές μέτωπο δεν το είδαμε το προηγούμενο διάστημα» υποστήριξε. «Φαίνεται να υπάρχει μια αφωνία μετά την ομιλία Ερντογάν, από την αξιωματική αντιπολίτευση τουλάχιστον. Χαρακτηριστικά για τα fake news στον Έβρο τον Αύγουστο, έβγαλαν 30 ανακοινώσεις -τις μέτρησα- αναπαράγοντας τα fake news για το δήθεν νεκρό κοριτσάκι, για τη δήθεν βραχονησίδα που βρισκόταν σε ελληνικό έδαφος και αντίθετα είδαμε μια πλήρη αφωνία μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις Ερντογάν προ ημερών. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να ευχαριστεί κανέναν και πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε σε αυτά τα θέματα πως πρέπει να έχουμε ένα αρραγές εθνικό μέτωπο» επισήμανε. Τέλος, ο Νίκος Ρωμανός απευθυνόμενος στον κ. Βαρεμένο επισήμανε: «Να θυμίσουμε ότι βουλευτής σας χθες συνόδευσε τον πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης στην Ξάνθη. Ούτε γι’ αυτό έχετε κανένα σχόλιο;». ❌Για τα fake news του Έβρου ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε 30 ανακοινώσεις και ούτε μία συγγνώμη. ❌Για τις δηλώσεις Ερντογάν, αφωνία από τον ΣΥΡΙΖΑ! ❌Για τον βουλευτή τους που συνόδευσε τον πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης στην Ξάνθη, πλήρης αφωνία.Posted by Nikos Romanos on Friday, September 23, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Παραλήρημα εκτός ορίων από τον Ερντογάν: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την σφαγή στην Τριπολιτσά» «Δεν αντέχουν άλλο!»: Άρρωστοι με υπερκόπωση οι εργαζόμενοι του υπουργείου Οικονομίας της Γερμανίας Βίντεο: «Στείλτε τον Πούτιν στο μέτωπο» ζητούν διαδηλωτές στη Μόσχα μετά τη «μερική επιστράτευση» BEST OF NETWORK 23.09.2022, 14:00 23.09.2022, 14:01 23.09.2022, 10:41 23.09.2022, 11:25 23.09.2022, 14:53 23.09.2022, 13:00

