Συνάντηση Μητσοτάκη με τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της Λιβύης και της νέας, αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης που θα προκύψει από τις κάλπες Στο πλαίσιο των επαφών που έχει στη Νέα Υόρκη κατά τη 77η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Πέμπτη με τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ-Μενφί. Συζητήθηκαν οι νεότερες εξελίξεις στη Λιβύη και εκφράστηκε ανησυχία για τις ένοπλες συγκρούσεις που σημειώθηκαν τον περασμένο μήνα στην Τρίπολη. Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη αποφυγής χρήσης βίας και ταχείας επανεκκίνησης της Πολιτικής Διαδικασίας για την υιοθέτηση του συνταγματικού πλαισίου που θα επιτρέψει την ταυτόχρονη διενέργεια προεδρικών και βουλευτικών εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της Λιβύης και της νέας, αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης που θα προκύψει από τις κάλπες. Επανέλαβε, επίσης, τη σταθερή θέση της Ελλάδας για άμεση και πλήρη αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων που βρίσκονται στο λιβυκό έδαφος, τακτικών και μισθοφορικών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση ελεύθερων εκλογών και τη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. O Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Λίβυο συνομιλητή του για την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας και ακραίας ρητορικής, που υπονομεύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή. Υπογράμμισε, παράλληλα, το ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη Λιβύη και τον λαό της. Σημείωσε πως η Ελλάδα ήταν πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που άνοιξε εκ νέου την Πρεσβεία της στην Τρίπολη και στη συνέχεια δημιούργησε Γενικό Προξενείο στη Βεγγάζη. Προσέθεσε πως ο ίδιος και υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης έχουν επισκεφτεί τη Λιβύη, ενώ παράλληλα η Ελλάδα συμμετέχει εποικοδομητικά σε προσπάθειες για την επίλυση του πολιτικού αδιεξόδου στη γειτονική χώρα. Συζητήθηκε ακόμα η προοπτική παροχής συνδρομής από την Ελλάδα, σε τεχνικό επίπεδο, για την προστασία και την αναστήλωση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων στη Λιβύη, καθώς η Ελλάδα είχε αντίστοιχη σημαντική παρουσία στο παρελθόν στη γειτονική χώρα. Ειδήσεις σήμερα: Ερντογάν – Αμετανόητος για τη συρρίκνωση της ελληνικής μειονότητας: Μητσοτάκης και Δένδιας ζουν στον κόσμο τους Βρετανία: «Ο Άντριου πίεζε την Ελισάβετ να μην γίνει ο Κάρολος βασιλιάς – Συνωμοτούσε με την Νταϊάνα» Ρωσία: Δραματικοί αποχαιρετισμοί οικογενειών λόγω της επιστράτευσης – Κλαίνε και αγκαλιάζονται BEST OF NETWORK 22.09.2022, 18:12 22.09.2022, 16:51 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 22.09.2022, 17:31

