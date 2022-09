Την τουρκική προκλητικότητα έθεσε ο Μητσοτάκης στον Γκουτέρες Η στάση της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς ισοδυναμεί με πλήρη απόρριψη των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ειρηνική διευθέτηση του Κυπριακού, τόνισε ο πρωθυπουργός Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Πέμπτη (τοπική ώρα) με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, συζητήθηκαν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, ιδιαίτερα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Για το Κυπριακό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η στάση της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς ισοδυναμεί με πλήρη απόρριψη των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ειρηνική και δίκαιη διευθέτηση του Κυπριακού στο πλαίσιο διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Ο πρωθυπουργός, κατά τις ίδιες πηγές, ενημέρωσε επίσης τον Γενικό Γραμματέα για την τουρκική προκλητικότητα, που εκδηλώνεται τόσο με την αναβάθμιση των παράνομων αξιώσεων, όσο και σε επίπεδο ρητορικής. Επανέλαβε ότι η Αθήνα πορεύεται πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο, τις πρόνοιες της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και τις αρχές καλής γειτονίας. -- Ειδήσεις σήμερα: Ερντογάν – Αμετανόητος για τη συρρίκνωση της ελληνικής μειονότητας: Μητσοτάκης και Δένδιας ζουν στον κόσμο τους Βρετανία: «Ο Άντριου πίεζε την Ελισάβετ να μην γίνει ο Κάρολος βασιλιάς – Συνωμοτούσε με την Νταϊάνα» Ρωσία: Δραματικοί αποχαιρετισμοί οικογενειών λόγω της επιστράτευσης – Κλαίνε και αγκαλιάζονται BEST OF NETWORK 22.09.2022, 18:12 22.09.2022, 16:51 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 22.09.2022, 17:31

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )