Τρεις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Σταθερά μπροστά η ΝΔ με διαφορά από 7,3% έως 8% Τα ευρήματα των γκάλοπ της GPO για το STAR, της MRB για το OPEN και της Pulse για τον ΣΚΑΪ – Σαφές προβάδισμα Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία – Τι λένε οι πολίτες για αυτοδυναμία και κυβερνήσεις συνεργασίας Από 7,3 έως έως οκτώ ποσοστιαίες μονάδες κυμαίνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ στις τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας χθες και σήμερα σε ΣΚΑΪ, OPEN και STAR, έχοντας κοινό τους χαρακτηριστικό, ότι πραγματοποιήθηκαν μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Σταθερό προβάδισμα εξακολουθεί να διατηρεί και ο αρχηγός της ΝΔ στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία. Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία χρονικά δημοσκόπηση, αυτή της GPO για το STAR, η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στις 7,3 μονάδες, καθώς τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 32,7%, ΣΥΡΙΖΑ 25,4%, ΠΑΣΟΚ 10,9%, ΚΚΕ 5,3%, Ελληνική Λύση 3,8%, ΜέΡΑ 25 2,2%, Έλληνες για την Πατρίδα 1,7%, Εθνική Δημιουργία 1,5%, άλλο κόμμα 3,9%, άκυρο-δεν θα ψηφίσω 2,9%, αδιευκρίνιστη ψήφος 9,8%. Στην ίδια έρευνα και στο ερώτημα για το πώς κρίνουν οι πολίτες τη συνολική παρουσία και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη και Τσίπρα στη ΔΕΘ, οι απαντήσεις έδωσαν τα εξής: Μητσοτάκης: 50,7% θετικά και μάλλον θετικά, 45,6% αρνητικά και μάλλον αρνητικά Τσίπρας: 36,4% θετικά και μάλλον θετικά, 58,5% αρνητικά και μάλλον αρνητικά Στο ερώτημα, δε, ποιος σας έπεισε περισσότερο, ο κ. Μητσοτάκης απαντά το 41,7% και ο κ. Τσίπρας 30,7%, ενώ κανένας από τους δύο απαντά το 24,2%. Όσον αφορά το τι είδους κυβέρνηση προτιμούν οι πολίτες να προκύψει από τις εκλογές, το 52,1% τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, έναντι 44,9% που προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας. Εάν όμως δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές, το 58,2% προτιμά να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ το 39,1% προτιμά να γίνουν ξανά εκλογές ώστε να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στις 7,5 μονάδες η διαφορά στη δημοσκόπηση του OPEN Στη δημοσκόπηση της MRB για το OPEN η ΝΔ προηγείται με 7,5% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ποσοστά να έχουν ως εξής: η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 23,8%, το ΠΑΣΟΚ 11,7%, το ΚΚΕ 5,3%, η Ελληνική Λύση 4,4%, το ΜέΡΑ 25 3,7%, οι Έλληνες για την Πατρίδα 2,3%, Εθνική Δημιουργία 1,1%, άλλο κόμμα 4%, αναποφάσιστοι 12,4%. Για τις κυβερνήσεις συνεργασίας, το 22,6% απαντά ότι βλέπουν θετικά μια συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ ή ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – μικρότερων κομμάτων της Δεξιάς. Παράλληλα, θετικά βλέπει μια κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ – μικρότερων κομμάτων της Αριστεράς, το 24,2% των ερωτηθέντων. Όσο για το πρόβλημα που απασχολεί περισσότερο τους Έλληνες, το 56,2% λέει ότι είναι η ακρίβεια, το 11,8% η ανεργία, 8,8% ο πόλεμος στην Ουκρανία, 7,5% τα εθνικά θέματα, 3,5% ο κορονοϊός, 3,5% το μεταναστευτικό, 4,8% η εγκληματικότητα, 2,8% οι υποκλοπές και 1,1% ΔΞ/ΔΑ. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cn32tmio0js1) Στο 8% η διαφορά στο γκάλοπ του ΣΚΑΪ Στην τριπλή έρευνα της Pulse για τον ΣΚΑΪ, όπου αποτυπώθηκε η διαφορά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη ΔΕΘ, η διαφορά διαμορφώνεται τελικά στο 8%: ΝΔ 34,5%, ΣΥΡΙΖΑ 26,5%, ΠΑΣΟΚ 12%, ΚΚΕ 5%, Ελληνική Λύση 4%, ΜέΡΑ 25 3%, Εθνικό κόμμα Έλληνες 2%, Εθνική Δημιουργία 1%, άλλο 3,5%, Αναποφάσιστοι 8,5%. Στην ίδια έρευνα, πριν από τη ΔΕΘ, η διαφορά ήταν στις 7,5 μονάδες, ενώ μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού το ποσοστό ανέβηκε στο 8,5%, για να «κλείσει» τελικά στο 8%, μετά και την παρουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην 86η ΔΕΘ. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cn33ocri5955) Ειδήσεις σήμερα: Ερντογάν – Αμετανόητος για τη συρρίκνωση της ελληνικής μειονότητας: Μητσοτάκης και Δένδιας ζουν στον κόσμο τους Βρετανία: «Ο Άντριου πίεζε την Ελισάβετ να μην γίνει ο Κάρολος βασιλιάς – Συνωμοτούσε με την Νταϊάνα» Ρωσία: Δραματικοί αποχαιρετισμοί οικογενειών λόγω της επιστράτευσης – Κλαίνε και αγκαλιάζονται BEST OF NETWORK 22.09.2022, 18:12 22.09.2022, 16:51 22.09.2022, 10:45 22.09.2022, 09:42 22.09.2022, 09:43 22.09.2022, 17:31

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )