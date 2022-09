Αναστασιάδης στη Ν. Υόρκη προς ομογένεια: «Κρατήστε τη σημαία της Ελλάδας και της Κύπρου μας ψηλά»

Να κρατήσουν τη σημαία και τα ιδανικά της Ελλάδας και της Κύπρου ψηλά, κάλεσε χθες βράδυ τους ομογενείς ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, υπογραμμίζοντας ότι στο τέλος ο επιμένων νικά και θα επικρατήσει δικαιοσύνη. Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, στη Νέα Υόρκη, που έγινε παρουσία δεκάδων ομογενών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, «έχω ανάμικτα συναισθήματα απόψε. Είναι η τελευταία φορά που προσφωνώ τους καταξιωμένους συμπατριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό, που έχουν προκόψει, που έχουν διαπρέψει, που έχουν στηρίξει την πατρίδα τους με ανιδιοτέλεια, μακριά από φιλοδοξίες και οποιεσδήποτε επιδιώξεις. Ανθρώπους που τους διέκρινε ο πατριωτισμός, η αγάπη για την Κύπρο μας, για αυτό και δεν μπορεί παρά ένα από τα συναισθήματα μου να είναι η μεγάλη ευγνωμοσύνη και οι θερμές ευχαριστίες που αισθάνομαι την ανάγκη να διατυπώσω. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, όπως και όλη η Κύπρος αισθάνεται. Μας τιμάτε, μας έχετε ενισχύσει, ο αγώνας μας χωρίς τη δική σας συμβολή θα ήταν ενδεχομένως πολύ πιο δύσκολος». Πρόσθεσε ότι χωρίς τη συμβολή της ομογένειας, Κυβερνήσεις όπως αυτή των ΗΠΑ δεν θα είχαν την πολιτική που έχουν έναντι της Κύπρου και δεν θα υπήρχε η θωράκιση από πλευράς αμερικανικής Κυβέρνησης, όπως και συμμαχίες με γείτονες χώρες. Επεσήμανε ακόμα ότι «η δεκαετία δεν ήταν εύκολη. Αντιμετωπίσαμε εξαρχής σωρεία προβλημάτων. Μια χώρα υπό χρεοκοπία. Με δυσκολίες τόσο στο οικονομικό όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο υπήρχε η αμφισβήτηση κατά πόσο ήμασταν σε θέση να είμαστε μέλη της ΕΕ. Σε σύντομο χρόνο καταφέραμε να ανατρέψουμε και τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομίας, αλλά και τις δυσμενείς εικόνες που είχαν δημιουργηθεί. Δεν είμαι εδώ για να πολιτικολογήσω και πολύ περισσότερο για να ασκήσω την όποια κριτική στους προκατόχους μου. Το αντίθετο. Ο καθένας συνεισέφερε στον βαθμό που μπορούσε. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δημιουργούνται οι προοπτικές, ώστε η πατρίδα μας να πάει καλά, να προχωρήσει ακόμα πιο μπροστά. Και νιώθω περήφανος πραγματικά διότι θα αφήσω πίσω μου μια χώρα την οποία τη διακρίνει η πίστη στα ιδανικά της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, αλλά και προστατεύει απόλυτα την οικονομική ελευθερία, προστατεύει απόλυτα το επιχειρείν, θέλει να πάει μπροστά και έχει πάει μπροστά. Έχουμε αφήσει ένα κοινωνικό κράτος, έχουμε καθιερώσει το ΓΕΣΥ, το οποίο καλύπτει όλους ανεξαίρετα, το ΕΕΕ, τον κατώτατο μισθό, την κατώτατη σύνταξη ώστε κανείς να μη ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Φροντίσαμε να είμαστε συνεπείς με τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις. Βεβαίως αυτή τη δεκαετία διαπράχθηκαν και λάθη. Δώσαμε έμφαση από την αρχή στο πώς επιτέλους η πατρίδα μας ανακτά την εδαφική της ακεραιότητα, επανενώνεται, απελευθερώνεται, απαλλάσσεται από τα κατοχικά στρατεύματα και δημιουργεί συνθήκες προκοπής για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Τα πρακτικά των συναντήσεων μεταξύ του Προέδρου, του διαπραγματευτή και των αντίστοιχων Τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας αριθμούν 18 τόμους. Εργαστήκαμε σκληρά για να δούμε ότι επιτέλους διασώζεται η αξιοπρέπεια, ότι βρίσκεται μια λύση λειτουργική, βιώσιμη, διαρκής για να μπορούν τα παιδιά μας να ελπίζουν. Παρά τις προσπάθειες μας, παρά τις υποχωρήσεις, παρά τους ιστορικούς συμβιβασμούς, δυστυχώς, η αδιαλλαξία της Άγκυρας δεν επέτρεψε να επιτύχουμε αυτό που ήταν επιθυμία όλων: Να πετύχουμε τη λύση που θα δημιουργούσε τις προοπτικές να διασωθεί ο Ελληνισμός στην Κύπρο. Και αν είναι κάτι για το οποίο πραγματικά νιώθω ασφάλεια είναι διότι η Κύπρος είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ. Είναι μια δημοκρατία, η οποία έχει συνάψει τέτοιες συμμαχίες, ώστε να αισθάνεται ασφαλής. Την ίδια ώρα θέλω να δώσω έμφαση σε αυτό που μαζί πετύχαμε, δηλαδή τις προσπάθειες, ώστε επιτέλους η Αμερική να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει ένας στρατηγικός σύμμαχος στη Μεσόγειο που σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής, μπορούν να διασφαλίσουν και να εγγυηθούν τη σταθερότητα και την ειρήνη. Και είναι αυτό που αναγνωρίζεται και μέσα από δικούς σας αγώνες, μέσα από δικές μας πολιτικές και σήμερα οι ΗΠΑ είναι ένας από τους στρατηγικούς εταίρους μαζί με το Ισραήλ». Πρόσθεσε ότι η Κύπρος μπορεί, έστω και αν το μέγεθος της χώρας είναι μικρό, να έχει πολύ μεγαλύτερες συνέργειες όσον αφορά όσους ενδιαφέρονται για την περιοχή. «Όλα αυτά τα χρόνια της εδώ παρουσίας σας πρωτίστως θέσατε τη διάσωση της παράδοσης, της θρησκείας του πνεύματος που διακρίνει τους Έλληνες. Διασώσατε τις παραδόσεις μας, διασώσατε μέσα από τους αγώνες σας αυτό που πάντα ήταν μέσα στο κύτταρο του Έλληνα, την προάσπιση της ελευθερίας για αυτό και σας ευγνωμονώ για άλλη μια φορά. Την ίδια ώρα μας κάνετε περήφανους μέσα από τη διαπρεπή διαδρομή σας, μας κάνετε περήφανους διότι κάθε χρόνο αναδεικνύετε και ένα νέο διαπρεπή επιστήμονα που έκανε τη μικρή πατρίδα μας μεγαλύτερη, να νιώθει περήφανη διότι ακριβώς εκπροσωπείται από πολίτες όπως ο Κυριάκος Αθανασίου που πραγματικά μέσα από την επιστημοσύνη, την προκοπή και αφοσίωση μας κάνουν περήφανους. Είναι η δεύτερη φορά που συναντώ τον Δρα Αθανασίου, η πρώτη ήταν όταν βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Νέμιτσας και είναι πλέον στην Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών». Καταλήγοντας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «τελευταία συμβουλή είναι: κρατήστε τη σημαία της Ελλάδας και της Κύπρου μας ψηλά, κρατήστε τα ιδανικά μας και προασπίστε την πατρίδα μας όπως το πράξατε τις τελευταίες δεκαετίες. Να ξέρετε ότι ο επιμένων νικά και αυτό στο τέλος θα γίνει, διότι θα επικρατήσει δικαιοσύνη παρά την υποκρισία που διακρίνει κάποιους. Και είχα σήμερα την ευκαιρία με παρρησία να πω και για τα Ηνωμένα Έθνη, και για κάποιους που εθελοτυφλούν. Μπορεί για την εισβολή στην Ουκρανία να ευαισθητοποιούνται, μπορεί για τις προσφυγικές ροές που εργαλειοποιούνται άνθρωποι να ευαισθητοποιούνται αν αφορά τρίτους. Δυστυχώς, πολλές φορές τα συμφέροντα είναι εκείνα που υπερισχύουν του δικαίου. Ο αγώνας μας, όμως, μπορεί να ανατρέψει αυτά τα δεδομένα και αυτή την υποκρισία. Δεν έχω αμφιβολία ότι στο τέλος θα πετύχουμε. Να τιμάτε όπως τιμάτε την πατρίδα μας και θα σας τιμήσει και η πατρίδα όπως σας αξίζει». Στην εκδήλωση μίλησαν, επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής κ. Κυριάκος Παπαστυλιανού και ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ κ. Φίλιπ Κρίστοφερ. Κατά την εκδήλωση τιμήθηκε ο ομογενής ακαδημαϊκός επιστήμονας Δρ Κυριάκος Αθανασίου που διαπρέπει στην επιστήμη και τεχνολογία στον τομέα της Υγείας.

