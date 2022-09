Δένδιας: Απέναντι σε «γκαιμπελικές» πρακτικές, η μόνη απάντηση είναι η προβολή της αλήθειας

Το μήνυμα πως η Ελλάδα απέναντι στον αναθεωρητισμό, στην αναβίωση αυτοκρατοριών, στην προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και στις γκαιμπελικές πρακτικές, τηρεί στάση αρχής που πηγάζει από τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, και ιδιαίτερα στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, επενδύει στις συμμαχίες και τις φιλίες, προβάλει την αλήθεια και αποδομεί την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις, στέλνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με άρθρο του στην ειδική έκδοση «Οι Μεγάλες Ιδέες» των New York Times, που κυκλοφορεί με την εφημερίδα «Κεφάλαιο». Στο άρθρο του, που τιτλοφορείται «η προσπάθεια στρέβλωσης της πραγματικότητας και η απάντηση μας», ο Νίκος Δένδιας παρατηρεί ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επανέφερε στο προσκήνιο έννοιες όπως η παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας, η καταπάτηση της εθνικής κυριαρχίας και του σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο, καθώς και στο Ανθρωπιστικό Δίκαιο, αλλά και όρους όπως σφαίρες επιρροής, αναθεωρητισμός, αναβίωση αυτοκρατοριών. «Στην Ελλάδα και στην Κύπρο, δυστυχώς, τη νέα αυτή πραγματικότητα την βιώνουμε καθημερινά εδώ και δεκαετίες» υπογραμμίζει ο υπουργός Εξωτερικών, αναφέροντας ότι «τη συμπεριφορά αυτή τη βλέπουμε στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο, στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, στα Βαλκάνια και στον Καύκασο». Μάλιστα, τονίζει πως πρόσφατα «παρατηρούμε μια κλιμάκωση, η οποία δεν παραμένει μόνο στα λόγια, αλλά επεκτείνεται και στο πεδίο» Παράλληλα, διαπιστώνει ότι η Ελλάδα και η υπόλοιπη Ευρώπη βιώνουν μια συντονισμένη και κρατικά ενορχηστρωμένη προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. «Προσπάθεια, η οποία χρησιμοποιεί ως μέσον την προπαγάνδα, την παραπληροφόρηση και την διασπορά ψευδών ειδήσεων. Στο πλαίσιο αυτό προβάλλεται, με κάθε δυνατό μέσο, η σπίλωση της εικόνας του φερόμενου ως αντιπάλου, η διαστρέβλωση της πραγματικότητας με επιστημονικό και οργανωμένο τρόπο ούτως ώστε η γραμμή μεταξύ μύθου και πραγματικότητας να γίνεται δυσδιάκριτη» εξηγεί. Όπως σημειώνει, οι αναθεωρητικές δυνάμεις του 21ου αιώνα εφαρμόζουν με σύγχρονα πλέον μέσα την ρήση του Γκαίμπελς: «όταν λες ένα μεγάλο ψέμα και το επαναλαμβάνεις, στο τέλος, οι άνθρωποι θα το πιστέψουν» και συμπληρώνει πως για τις χώρες αυτές, «η αλήθεια είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του κράτους». Απέναντι σε αυτή τη συνειδητή προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας πραγματικότητας και διάβρωσης της αλήθειας, η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να αντισταθεί, διαμηνύει ο Νίκος Δένδιας. Η σημαντική διαφορά σε σύγκριση με το παρελθόν, όπως αναφέρει, «είναι ότι πλέον πρέπει να μπορούμε και μόνοι μας: έχουμε διευρύνει τις συμμαχίες μας ενώ πολλοί κατανοούν πλέον την απειλή που συνιστά ο αναθεωρητισμός, από όπου και εάν προέρχεται, για το διεθνές σύστημα ασφάλειας». Επιπροσθέτως, σημειώνει ότι το αποδεικνύει η μαζική αντίδραση στην ρωσική εισβολή, η επιβολή κυρώσεων, όχι μόνο από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ΗΠΑ, αλλά και από χώρες όπως η Ιαπωνία και από ορισμένες υποψήφιες για ένταξη στην Ένωση χώρες, όπως η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία. Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών στέλνει το μήνυμα ότι απέναντι στις παραπάνω προκλήσεις η ελληνική εξωτερική πολιτική δρα παράλληλα σε τρεις άξονες. «Πρώτον, τηρεί στάση αρχής. Στάση που πηγάζει από τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, και ιδιαίτερα στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Και βεβαίως στάση αρχής όσον αφορά τον σεβασμό στην κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών», όπως καθιστά σαφές. Εξάλλου, εξηγεί ότι τη στάση αυτή η Ελλάδα τήρησε από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, δείχνοντας έμπρακτη αλληλεγγύη στην Ουκρανία, στους εταίρους μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και πιο πρόσφατα στην Σουηδία και την Φινλανδία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Δένδιας σημειώνει «γιατί δεν μπορούμε να μην στηρίζουμε αυτό που ζητάμε από τους άλλους» και υπογραμμίζει: «Δεν μπορούμε να ζούμε σε δύο πραγματικότητες: αυτή που συνεισφέρουμε ενεργά στα διεθνή δρώμενα, παίρνουμε θέσεις, εισπράττουμε στήριξη, αλλά έχουμε και κόστος. Και την εικονική, που πρεσβεύουν ορισμένοι, στην οποία απολαμβάνουμε όλα τα προνόμια, χωρίς υποχρεώσεις». Δεύτερον, υπογραμμίζει την ανάγκη να επενδύσει η χώρα στις συμμαχίες και τις φιλίες, να καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες, να τις χτίσει και στη συνέχεια να τις διατηρήσει. «Σε λιγότερο από τρία χρόνια υπογράψαμε τέσσερις αμυντικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, την Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παράλληλα, αποφασίσαμε από κοινού με τρεις γειτονικές χώρες την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στη βάση της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, της UNCLOS. Ξαναπιάσαμε το νήμα των σχέσεων με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Με ορισμένες χώρες δεν είχαν γίνει διμερείς συναντήσεις για δεκαετίες. Δημιουργήσαμε στρατηγικούς εταιρικούς δεσμούς με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, του Κόλπου και της Βορείου Αφρικής. Κάναμε ανοίγματα σε ανερχόμενες παγκόσμιες δυνάμεις που ασπάζονται τις ίδιες αρχές με εμάς, όπως η Ινδία και η Ιαπωνία. Και δεν λησμονήσαμε την Ήπειρο με την μεγαλύτερη οικονομική και πληθυσμιακή ανάπτυξη. Σε διάστημα λίγων μηνών επισκέφθηκα επτά χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας. Τρίτον, διαμηνύει ότι απέναντι σε «γκαιμπελικές» πρακτικές, η μόνη απάντηση είναι η προβολή της αλήθειας, καθώς και η αποδόμηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων. «Η Ελλάδα δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο. Οφείλουμε να αποδομούμε με επιχειρήματα, βασισμένα στο Διεθνές Δίκαιο, τις αβάσιμες και ψευδείς αιτιάσεις που εκτοξεύονται εναντίον μας. Έχουμε υποχρέωση να μην αφήνουμε ούτε την παραμικρή αμφιβολία να πλανάται, γιατί η επανάληψη του ψεύδους, εμπεδώνεται. Η Ελλάδα, όπως και όλες οι δημοκρατικές χώρες, δεν απαντούν στην προπαγάνδα με τη δική τους προπαγάνδα. Γιατί αυτό το οποίο χωρίζει τον δημοκρατικό κόσμο από τον ολοκληρωτισμό είναι η αλήθεια, η προβολή της πραγματικότητας, όπως είναι, όχι όπως προσπαθούν ορισμένοι να την πλάσουν. Η αναζήτηση της πραγματικότητας σήμερα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Δυνάμεις που επιθυμούν να αναβιώσουν το παρελθόν, να γυρίσουν το ρολόι της ιστορίας πίσω, καταβάλλουν επίπονες προσπάθειες να την αποκρύψουν». Καταληκτικά, ο υπουργός Εξωτερικών καθιστά σαφές πως είναι υποχρέωση της Ελλάδας και όλων των κρατών να μην επιτρέψουν την οπισθοδρόμηση και να δημιουργήσουν ένα όραμα για ένα καλύτερο μέλλον. Ειδήσεις σήμερα: Με fake news η αντίδραση της Τουρκίας για την ομιλία Μητσοτάκη: Δεν απειλούμε εμείς την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας Η περιπετειώδης αποτέφρωση της σκυλίτσας Bibi – Ελπίδα για την ιδιοκτήτρια, εφιάλτης η γραφειοκρατία Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Αποδόμησε τη ρητορική Ερντογάν, έθεσε τις «κόκκινες» γραμμές και «μίλησε» στον τουρκικό λαό

