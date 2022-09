Ελληνοτουρκικά: Με fake news και απειλές Ακάρ απαντά η Άγκυρα στην ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ

Δεν άργησε η αντίδραση της Άγκυρας στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, εκεί που ο Έλληνας πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως «η αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικού εδάφους ξεπερνά την “κόκκινη γραμμή” για όλους τους Έλληνες», στηλιτεύοντας την προκλητικότητα της τουρκικής ηγεσίας. Διαρροές από την τουρκική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ νωρίς το πρωί του Σαββάτου, έκαναν λόγο για «διαστρέβλωση των γεγονότων και επιθετική ρητορική κατά της Τουρκίας», επιχειρώντας να παρουσιάσουν για άλλη μια φορά τη γειτονική χώρα σαν το «θύμα», στην αντιπαράθεση με την Ελλάδα. Παράλληλα, σε συνέντευξη που έδωσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας στη Hurryiet, η οποία δημοσιεύτηκε επίσης το Σάββατο, ο Χουλουσί Ακάρ κράτησε ψηλά τους τόνους και δεν δίστασε να «θυμηθεί» για πολλοστή φορά τις τελευταίες εβδομάδες της Μικρασιατική Καταστροφή «συμβουλεύοντας» τους Έλληνες ότι είναι καλό να γνωρίζουν κολύμπι. Ακάρ: Η Τουρκία έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα – Καλό είναι οι Έλληνες να γνωρίζουν κολύμπι Από την Νέα Υόρκη ο Χουλουσί Ακάρ έβαλε στο τραπέζι όλα τα θέματα της προκλητικής ατζέντας που έχει αναπτύξει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα από τις δήθεν παρενοχλήσεις τουρκικών μαχητικών μέχρι την κυριαρχία των ελληνικών νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να κάνει και αναφορές στη Μικρασιατική Καταστροφή «συμβουλεύοντας» τους Έλληνες ότι είναι καλό να γνωρίζουν κολύμπι. Η τελευταία αυτή αναφορά έγινε όταν ο Χουλουσί Ακάρ κλήθηκε να σχολιάσει δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, από το Καστελόριζο. «Πιστεύαμε ότι είχαν ξεχάσει να κολυμπάνε όταν είδαμε την πρόσφατη προκλητική συμπεριφορά τους. Αν συνεχίσουν με αυτό το μυαλό, το να γνωρίζουν κολύμπι θα τους κάνει καλό» είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας. «Παρά τις καλές μας προθέσεις ορισμένοι Έλληνες πολιτικοί συνεχίζουν τις προκλητικές ενέργειες και τη ρητορική τους. Καταφεύγουν σε διάφορα μέσα για να δυσφημίσουν την Τουρκία. Γελοιποιούνται με αυτούς τους αβάσιμους ισχυρισμούς τους που δεν μπορεί να εξηγηθεί με τη λογική και το δίκαιο» ξεκίνησε τη συνέντευξή του στην Hurryiet ο Χουλουσί Ακάρ. Ο ίδιος υποστήριξε, μάλιστα, ότι είναι η Τουρκία που «πιεστικά» προσκαλεί την ελληνική πλευρά σε διάλογο για επίλυση των προβλημάτων και οι Έλληνες που «συνεχώς αποφεύγουν τον διάλογο». «Λένε ψέματα ότι η Τουρκία είναι στην πλευρά αυτού που αποφεύγει τον διάλογο. Συνεχώς παραπονούνται για την Τουρκία σε τρίτους όπως το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για προβλήματα που μπορούμε να λύσουμε μεταξύ μας. Προσπαθούν συνεχώς να μετατρέψουν διμερή ζητήματα σε ζητήματα Τουρκίας-ΕΕ, Τουρκίας-ΝΑΤΟ ή Τουρκίας-ΗΠΑ» συνέχισε το «διπλωματικό μάθημα» ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας. «Συνεχώς προσπαθούν να παραπλανήσουν την διεθνή κοινή γνώμη με αβάσιμους ισχυρισμούς για την Τουρκία σε κάθε σχετικό ή άσχετο φόρουμ. Με το να το κάνουν αυτό επιδεικνύουν αήθη και μη-διπλωματική συμπεριφορά» πρόσθεσε διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα ο Χουλουσί Ακάρ. Βάζοντας στην ατζέντα της συνέντευξης και το θέμα της κυριαρχίας των νησιών του ανατολικού Αιγαίου ο Χουλουσί Ακάρ επανέλαβε το αβάσιμο σκεπτικό ότι «εξοπλίζουν (σ.σ. η Ελλάδα) τα νησιά που είναι αποστρατικοποιημένα βάσει των συνθηκών. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα της αυτοάμυνας και κάνει αμφισβητίσιμο το καθεστώς κυριαρχίας των νησιών αυτών. Όταν, όμως, το λέμε αυτό κάνουν φασαρία ότι απειλούμε την εδαφική τους ακεραιότητα». Συνεχίζοντας το παραληρηματικό σκεπτικό του ο Ακάρ πρόσθεσε ότι είναι η Ελλάδα «που επεκτείνεται. Αυτοί διεκδικούν 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα για το Καστελόριζο. Αυτοί κάνουν απέλπιδες προσπάθειες να εξοπλιστούν επικαλούμενη μια εσφαλμένη οπτική περί απειλής. Αυτοί είναι που έχουν κάνει περισσότερες από 1.000 παραβιάσεις και παρενοχλήσεις από την 1η Ιανουαρίου. Τα κάνουν αυτά και μετά περιγράφουν εμάς ως επεκτατική και επιθετική δύναμη. Είτε δεν έχουν καθρέφτη στο σπίτι τους είτε φοβούνται να τον κοιτάξουν. Αν τον κοιτάξουν θα δουν τα πραγματικά τους πρόσωπα και μπορεί να νιώσουν ντροπή». Κατά τη λογική Ακάρ «η Τουρκία δεν είναι απειλή. Η Τουρκία είναι ένας δυνατός και έμπιστος σύμμαχος. Ο στόχος μας για το Αιγαίο είναι να γίνει μια θάλασσα ειρήνης και φιλίας και να υπάρξει δίκαιη μοιρασιά του πλούτου. Ωστόσο έχουμε δώσει κάθε απαραίτητη απάντηση σε κάθε είδους αδικία και παράνομες πράξεις τόσο στο πεδίο όσο και στις διαπραγματεύσεις και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ας το γνωρίζουν αυτό». Κάνοντας, δε, μια ευθεία αναφορά στη Μικρασιατική Καταστροφή ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας είπε ότι «δεν θα πρέπει να ξεχνούν πόσο σοβαρές ήταν οι συνέπειες της περιπέτειας στην οποία ενεπλάκησαν βασιζόμενοι σε άλλους πριν από έναν αιώνα, ότι η εισβολή δεν είχε την αποδοχή των Ελλήνων και ότι τρεις πρωθυπουργοί, δύο υπουγοί και ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων που ήταν υπεύθυνοι για την εισβολή αυτή καταδικάστηκαν σε θάνατο. Θα πρέπει να εκτιμήσουν τη χείρα φιλίας που εκτείνουμε». Η Τουρκία για την ομιλία Μητσοτάκη: Δεν απειλούμε εμείς την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας Με διαρροές από την τουρκική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ υπήρξε η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του οργανισμού στην οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός από τη μια αποδόμησε την τουρκική προκλητική ρητορική βάζοντας τις ελληνικές «κόκκινες γραμμές» και αφετέρου έτεινε χείρα φιλιάς στον τουρκικό λάο και με ανάρτηση στα τουρκικά στον λογαριασμό του στο Twitter. «Δυστυχώς η ομιλία αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα διαστρέβλωσης των γεγονότων και της επιθετικής ρητορικής κατά της Τουρκίας. Ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή (σ.σ. ανατολική Μεσόγειο) εκτιμάται διεθνώς από την παγκόσμια κοινότητα» ανέφεραν πηγές της τουρκικής αντιπροσωπείας στο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι Άγκυρα έχει εφαρμόσει τις κυρώσεις που έχει αποφασίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Ρωσία, μετά τη σχετική αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι δείγμα διπρόσωπης στάσης να κατηγορείς την Τουρκία ότι δεν επιβάλει κυρώσεις ενώ η Ελλάδα τις παρακάμπει με την πρακτική της μεταφοράς πετρελαίου από τάνκερ σε τάνκερ» υποστήριξαν οι ίδιες πηγές. Στην ίδια διαρροή υποστηρίχθηκε ότι η Τουρκία δεν προκαλεί την εδαφική ακεραιότητα ή την ενότητα της Ελλάδας κάνοντας λόγο για «ψεύτικη προπαγάνδα». «Ωστόσο η Τουρκία καλεί την Ελλάδα να συμμετέχει σε έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο βάσει του Διεθνούς Δικαίου όχι για μια αλλά για όλες τα θέματα στο Αιγαίο» είπαν οι τουρκικές διπλωματικές πηγές. Οι ίδιες πηγές υπενθύμισαν, σύμφωνα με το Anadolu, ότι είναι η Ελλάδα που απειλεί την Τουρκία με επέκταση των χωρικών της υδάτων στο Αιγαίο από τον Ιούνιο του 1995: «η απειλή αυτή έχει προσφάτως ενισχυεί με την αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αντίθετα μετις διεθνείς συνθήκες». Επιμένοντας στην διαστρεβλωμένη ανάγνωση της πραγματικότητας οι τουρκικές διπλωματικές πηγές υποστηρίξαν, επίσης, ότι «η τωρινή αρνητική ατμόσφαιρα στις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας είναι μια ηθελημένη επιλογή της Ελλάδας. Έχουν επιλέξει τις προκλητικές ενέργειες και την κλιμάκωση της ρητορικής τους σε σχεδόν καθημερινή βάση αντίθετα με τους κανόνες συνεργασίας και καλής γειτονίας. Είναι η ελληνική πλευρά που έχει “παγώσει” τις διμερείς διαπραγματεύσεις και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης του ΝΑΤΟ». Από την προκλητική απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι αναφορές στο μεταναστευτικό με τις τουρκικές πηγές να καλού την Ελλάδα «να σταματήσει τα pushbacks μεταναστών στο Αιγαίο» κατηγορώντας την χώρα μας για «απειλητική και απάνθρωπη» συμπεριφορά κατά των παράμονων μεταναστών» που έχουν, κατά την τουρκική πλευρά, καταγραφεί όχι μόνο από την Τουρκία αλλά και από ΜΚΟ. Τελευταία στην απάντηση για την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού διαρροή η αναφορά στο Κυπριακό: «Η Τουρκί θα συνεχίσει να στηρίζει τους τουρκοκυπρίους και τα δικαιώματά τους κυρίως όσον αφορά το καθεστώς ισότητας σε επίπεδο κυριαρχίας αλλά και διεθνώς». Μητσοτάκης: Αποδόμησε τη ρητορική Ερντογάν, έθεσε τις «κόκκινες» γραμμές και «μίλησε» στον τουρκικό λαό Με αυστηρότητα και νηφαλιότητα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποδόμησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το σύνολο της επιχειρηματολογίας της τουρκικής ηγεσίας αφού έθεσε με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα τις κόκκινες γραμμές της Ελλάδας που είναι η υπεράσπιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Παρόλο, ωστόσο, που δεν μάσησε τα λόγια του και στηλίτευσε την προκλητικότητα της τουρκικής ηγεσίας κάνοντας αναφορά στο παλαιότερο «casus belli» και την πιο πρόσφατη απειλή «θα έρθουμε νύχτα», ο κ. Μητσοτάκης κράτησε ανοικτούς τους διαύλους με τη γειτονική χώρα, απευθυνόμενος κυρίως προς το λαό της για να τον διαβεβαιώσει ότι δεν κινδυνεύει από τη χώρα μας, όπως προσπαθεί να τον πείσει το καθεστώς Ερντογάν. Δείτε βίντεο: «Αν ο Πρόεδρος Ερντογάν θέλει να μιλήσει για “κόκκινες γραμμές”, τότε λέω το εξής: οι τουρκικές αξιώσεις στην κυριαρχία των νησιών της Ελλάδας είναι αβάσιμες και απαράδεκτες», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Όπως είπε, «η αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικού εδάφους ξεπερνά την “κόκκινη γραμμή” για όλους τους Έλληνες». «Και ως πρωθυπουργός της Ελλάδας», τόνισε, δίνοντας προσωπικό τόνο στην όλη υπόθεση, «δεν θα συμβιβαστώ ποτέ σε ό,τι έχει να κάνει με την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας μου. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί bullying από κανέναν». Έσπευσε, ωστόσο, αμέσως μετά να επισημάνει ότι δεν μπορούν οι δύο χώρες να πορεύονται συνεχώς στον δρόμο της έντασης. «Ο ελληνικός λαός και ο τουρκικός λαός έχουν μία μακρά ιστορία ειρηνικής συνύπαρξης», είπε, τονίζοντας: «Οκτώ χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα του 1922, οι ηγέτες της Ελλάδας και της Τουρκίας είχαν το θάρρος να υπογράψουν μια Συμφωνία Ειρήνης και Φιλίας». Υπό αυτό το πνεύμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε αμέσως, όχι μόνο στην τουρκική ηγεσία αλλά και απευθείας στον τουρκικό λαό με το μήνυμα ότι «η Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή για τη χώρα σας. Δεν είμαστε εχθροί σας. Είμαστε γείτονες. Εκτιμούμε τις πολλές φιλίες μεταξύ απλών Ελλήνων και Τούρκων πολιτών.» Γνωρίζω, πρόσθεσε, ότι η συντριπτική πλειονότητα στις δύο χώρες μας δεν επιθυμεί πολιτική σύγκρουση και εχθρότητα. Ας προχωρήσουμε, λοιπόν, σε ένα πνεύμα συνεργασίας και φιλίας, με αμοιβαίο σεβασμό και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Birleşmiş Milletler’den bu mesajla yalnız Türk liderlerine değil, Türk halkına da yönelerek şunu söylemek isterim: Yunanistan Türkiye’yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz. #UNGA pic.twitter.com/bEcZcJiHnt— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 23, 2022 Νωρίτερα, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στην «ολοένα πιο επιθετική αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας», σημειώνοντας ότι «η ηγεσία της Τουρκίας φαίνεται να έχει μια παράξενη εμμονή με τη χώρα μου. Η γλώσσα της γίνεται όλο και πιο πολεμική. Απειλούν ότι η Τουρκία “θα έρθει νύχτα”, αν το αποφασίσει. Αυτή είναι η γλώσσα ενός επιτιθέμενου και όχι ενός ειρηνοποιού». «Αφήγηση ψευδών διεκδικήσεων» από την εποχή των Ιμίων Συμπλήρωσε, πάντως, ότι αυτές οι απειλές «δυστυχώς, δεν είναι κάτι καινούργιο», καθώς «η Τουρκία χτίζει σταδιακά μία συνολική αφήγηση ψευδών διεκδικήσεων στο Αιγαίο που εκτείνεται από την κρίση των Ιμίων στα μέσα της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα. Απειλεί την Ελλάδα με casus belli, εάν επιλέξουμε να ασκήσουμε το κυριαρχικό μας δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο». Όπως είπε ο πρωθυπουργός, αυτό το αφήγημα κορυφώθηκε με την εξωφρενική αμφισβήτηση της Τουρκίας, πέρυσι, της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων νησιών όπως η Χίος και η Ρόδος, μια κυριαρχία που θεσπίστηκε με διεθνείς συνθήκες πριν από 100 χρόνια». Εξήγησε ταυτόχρονα προς το διεθνές ακροατήριο ότι «το ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι η αυξανόμενη ένταση της απειλής. Χαρακτηρίζεται από κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής. Σε συνδυασμό με μια μαζική εκστρατεία παραπληροφόρησης. Πολλαπλές παραβιάσεις της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στη θάλασσα και στον αέρα, την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών και, δυστυχώς, μια μονομερής απόφαση άρνησης όλων των επαφών υψηλού επιπέδου». Διατυπώνοντας το ερώτημα αν αυτή η συμπεριφορά είναι συμβατή με έναν αξιόπιστο διεθνή παράγοντα, ένα κράτος μέλος του ΟΗΕ, που δεσμεύεται από τον Καταστατικό Χάρτη και τις αρχές του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ο ίδιος, λέγοντας: «Τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο σε μια περίοδο που η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν πόλεμο στην Ουκρανία». Η Τουρκία «εργαλειοποιεί» τους μετανάστες Κάνοντας, εν συνεχεία ειδική αναφορά στην τραγική κατάσταση που επικρατεί στο Αιγαίο σε σχέση με το Μεταναστευτικό, κατηγόρησε την Τουρκία ότι «εργαλειοποιεί τους μετανάστες από τον Μάρτιο του 2020, όταν ενθάρρυνε και διευκόλυνε, ενεργά, δεκάδες χιλιάδες απελπισμένους ανθρώπους να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα, προκειμένου να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Απαντώντας εμμέσως στις αιτιάσεις κατά της χώρας μας που διατύπωσε ο Ερντογάν, τέσσερις μέρες πριν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει τα σύνορά της, με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα». To Λιμενικό μας, εξήγησε, έχει σώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη θάλασσα. Και καλώντας την Τουρκία να συνεργαστεί ενεργά με την Ελλάδα και την Ευρώπη στο θέμα της μετανάστευσης σημείωσε με νόημα ότι «οι βάρκες που μεταφέρουν τους απελπισμένους ανθρώπους στους οποίους αναφέρεται διαρκώς ο Πρόεδρος Ερντογάν, φεύγουν από τις τουρκικές ακτές στο φως της ημέρας…». Δεν πρέπει να πετύχει η εισβολή της Ρωσίας Η ομιλία του πρωθυπουργού δεν περιορίστηκε στα ελληνοτουρκικά. Είχε αναφορές στο Κυπριακό, στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην ενεργειακή κρίση που έφερε, στην κλιματική αλλαγή και την ανάγκη στροφής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στο αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. «Η εισβολή της Ρωσίας δεν πρέπει να πετύχει», τόνισε χαρακτηριστικά. «Όχι μόνο για χάρη της Ουκρανίας. Αλλά επίσης επειδή είναι επιτακτική ανάγκη να σταλεί ένα σαφές μήνυμα σε άλλους αυταρχικούς ηγέτες ότι οι καθαρά επιθετικές ενέργειες που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο δεν θα γίνουν ανεκτές από την παγκόσμια κοινότητα των δημοκρατικών κρατών». Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουμε την προοπτική ενός δύσκολου χειμώνα. Ο αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία έχει εκτοξεύσει την τιμή του φυσικού αερίου στα ύψη και έχει προκαλέσει μια έξαρση του πληθωρισμού, που όμοιά της δεν έχουμε δει για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες». Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «χρησιμοποιεί ως όπλα τους φυσικούς της πόρους για να προκαλέσει πόνο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και να αποσταθεροποιήσει δημοκρατικά εκλεγμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις». Εμφανίστηκε, πάντως, αισιόδοξος για την εξέλιξη του ζητήματος λέγοντας: «Θα υποστηρίξουμε τους πολίτες μας για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Θα συγκεντρώσουμε ευρωπαϊκούς πόρους για να εξασφαλίσουμε ενεργειακή επάρκεια και να απεξαρτηθούμε γρήγορα από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο». Ειδήσεις σήμερα: Με fake news η αντίδραση της Τουρκίας για την ομιλία Μητσοτάκη: Δεν απειλούμε εμείς την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας Η περιπετειώδης αποτέφρωση της σκυλίτσας Bibi – Ελπίδα για την ιδιοκτήτρια, εφιάλτης η γραφειοκρατία Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Αποδόμησε τη ρητορική Ερντογάν, έθεσε τις «κόκκινες» γραμμές και «μίλησε» στον τουρκικό λαό

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )