Ελληνοτουρκικά: «Παράθυρο» για συνάντηση Ερντογάν – Μητσοτάκη στην Πράγα άνοιξε ο Καλίν

Για πιθανή συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Πράγα στις αρχές Οκτωβρίου, μίλησε απόψε ο εκπρόσωπος του τούρκου προέδρου Ιμπραχίμ Καλίν. Σε συνέντευξη που έδωσε στο NTV, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, ισχυρίστηκε όμως ότι ο προγραμματισμός μίας συνάντησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη… εξαρτάται από τον Έλληνα πρωθυπουργό. «Δεν ξέρω αν θα γίνει συνάντηση στην Πράγα στις 6-7 Οκτωβρίου. Εξαρτάται από τα βήματα της ελληνικής πλευράς. Προς το παρόν δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις με τον Μητσοτάκη», είπε ο Καλίν. «Ο πρόεδρος μας δεν αποκλείει κανέναν. Αν γίνει ένα βήμα ο πρόεδρος μας κάνει δύο βήματα» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στο Council on Foreign Relations στις ΗΠΑ, αναφερόμενος στο «Μητσοτάκης γιοκ» που είπε πρόσφατα ο Τούρκος πρόεδρος, σημείωσε μέ έμφαση ότι ο ίδιος είναι «πάντα ανοιχτός να λύσει τα πρόβληματα με διάλογο». «Ο κ. Ερντογάν δεν θέλει να μου μιλήσει. Το έχω ξανακούσει και καταλήξαμε να μιλάμε. Θα συνεχίσω να επιμένω ότι υπάρχει μόνο ένα πλαίσιο κανόνων για την επίλυση διαφορών, το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θιάλασσας. Αλλά δεν λύνει τις διαφορές με επιθετική συμπεριφορά και την επαναφορά αυτοκρατορικών φαντασιώσεων, αλλά και την εμπρηστική ρητορική» ανέφερε συγκεκριμένα ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ειδήσεις σήμερα: Δολοφονία 52χρονου στην Καβάλα: O 25χρονος δεν απολύθηκε αλλά παραιτήθηκε από το εργοστάσιο που δούλευαν μαζί Πόλεμος στην Ουκρανία: Το σχέδιο Πούτιν πίσω από την προσάρτηση του Ντονμπάς – Πώς θέλει να αλλάξει ο χάρτης Βασίλισσα Ελισάβετ: Τι έγραφε το σημείωμα που κυκλοφόρησε στη βρετανική Βουλή την ημέρα που πέθανε Κλείσιμο

