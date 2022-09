Ελληνοτουρκικά: Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στα τουρκικά μετά την ομιλία του στον ΟΗΕ «Η Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή για τη χώρα σας, δεν είμαστε εχθροί σας», αναφέρει σε tweet του ο πρωθυπουργός Μήνυμα στην Τουρκία και τον λαό της θέλησε να στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ομιλία του στην 77η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο πρωθυπουργός με tweets στα τουρκικά στην επίσημη σελίδα «Prime Minister GR» στο Twitter αναφέρει «Ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός βρίσκονται σε αρμονική συνύπαρξη. Οκτώ χρόνια μετά το 1922 οι ηγέτες των δυο χωρών υπέγραψαν συμφωνία ειρήνης. Γι’ αυτό σήμερα, από τα Ηνωμένα Έθνη, θα ήθελα να απευθυνθώ όχι μόνο στην τουρκική ηγεσία αλλά και απευθείας στον τουρκικό λαό με αυτό το μήνυμα: η Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή για τη χώρα σας. Δεν είμαστε εχθροί σας. Είμαστε γείτονες. Εκτιμούμε τις πολλές φιλίες μεταξύ απλών Ελλήνων και Τούρκων πολιτών. Γνωρίζω ότι η συντριπτική πλειονότητα στις δύο χώρες μας δεν επιθυμεί πολιτική σύγκρουση και εχθρότητα. Ας προχωρήσουμε, λοιπόν, σε ένα πνεύμα συνεργασίας και φιλίας, με αμοιβαίο σεβασμό και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο», είπε από το βήμα της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Her iki tarafta da büyük çoğunluk, ne anlaşmazlık ne de çatışmayı ister. Gelin beraber, karşılıklı saygı ve işbirliği içinde ve uluslararası hukukun çerçevesinde ileriye doğru adım atalım.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 23, 2022 Νωρίτερα ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι και στις προηγούμενες ομιλίες του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει δηλώσει ανοιχτός στο διάλογο και στην επίλυση των διαφόρων με τρόπο που θα συνάδει με το διεθνές δίκαιο. «Η Τουρκία είναι σημαντική χώρα μέλος ΝΑΤΟ. Έχει την ικανότητα να παίξει εποικοδομητικό ρόλο», συνέχισε και έφερε ως παράδειγμα την επιτυχή συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία. Ωστόσο τόνισε ότι η Τουρκία συνεχίζει να διαδραματίζει έναν αποσταθεροποιητικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Καύκασο. Είναι επίσης η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που δεν εφαρμόζει κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Δύσκολο να επανέλθει η σχέση μας με την Τουρκία αν συνεχίσει να συμπεριφέρεται έτσι Δολοφονία 52χρονου στην Καβάλα: O 25χρονος δεν απολύθηκε αλλά παραιτήθηκε από το εργοστάσιο που δούλευαν μαζί Βασίλισσα Ελισάβετ: Τι έγραφε το σημείωμα που κυκλοφόρησε στη βρετανική Βουλή την ημέρα που πέθανε BEST OF NETWORK 23.09.2022, 14:00 23.09.2022, 17:19 23.09.2022, 10:41 23.09.2022, 20:29 23.09.2022, 20:13 23.09.2022, 16:14

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )