Ηλεκτρικό ρεύμα – Σκρέκας: Αυτοί οι καταναλωτές θα λάβουν το μπόνους εξοικονόμησης των €50

Η χορήγηση του μπόνους των 50 ευρώ στους πολίτες που θα μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος κατά 15% θα γίνεται μέσω της σύγκρισης με την περσινή κατανάλωση ρεύματος, διευκρινίζει ο υπουργός Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας. Ο κ. Σκρέκας εξήγησε πως οι «κύκλοι μέτρησης» του ΔΕΔΔΗΕ είναι σταθεροί κάθε τετράμηνο ή κάθε οκτάμηνο σε απομακρυσμένες περιοχές, υπάρχει η δυνατότητα να επιμεριστεί σε μέση ημερήσια κατανάλωση. «Οπότε, εφόσον το νοικοκυριό πετυχαίνει μια μέση ημερήσια εξοικονόμηση της τάξης του 15% στην κατανάλωση ενέργειας, μπορεί λοιπόν στον εκκαθαριστικό που έρχεται να βλέπει μια επιπλέον επιδότηση που θα τον βοηθάει ακόμα περισσότερο να έχει χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος», τόνισε ο υπουργός μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Κάναμε ό,τι είναι δυνατον για να μην έχουμε διακοπές ρεύματος Σχετικά με το ενδεχόμενο διακοπών ρεύματος το χειμώνα, ο κ. Σκρέκας τόνισε πως βάζει το χέρι του στη φωτιά πως η κυβέρνηση έκανε ό,τι είναι δυνατό για να μην έχουμε διακοπές ρεύματος. Ανέφερε ως παράδειγμα την πλωτή δεξαμενή που τοποθετήθηκε στη Ρεβυθούσα για να διπλασιαστεί η χωρητικότητα σε φυσικό αέριο. Συμπλήρωσε ωστόσο, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας ενεργειακός πόλεμος, με τη Ρωσία να εργαλειοποιεί την εξάρτηση της Ευρώπης από το φυσικό αέριο. Για τα χρέη των πολιτών προς τις εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας, ο υπουργός τόνισε πως τόσο η ΔΕΗ όσο και οι ιδιώτες πάροχοι δίνουν τη δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις και πως η κυβέρνηση απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης στο ρεύμα προκειμένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά. Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή και πετρέλαιο κίνησης Για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι δόθηκε παράταση έως 1η Νοεμβρίου για την ολοκλήρωση των αγορών, καθώς υπάρχουν ακόμη αρκετοί δικαιούχοι που ενώ έχουν δεσμεύσει τα voucher δεν τα έχουν εξαργυρώσει. Στη συνέχεια θα δοθεί η δυνατότητα σε 200.000 δικαιούχους που είναι επιλαχόντες να λάβουν voucher και να προμηθευτούν νέες, πολύ ενεργειακά αναβαθμισμένες συσκευές. Ο υπουργός εξήγησε ότι ένα Inverter κλιματιστικό μπορεί να αποτελέσει έναν οικονομικό τρόπο θέρμανσης το χειμώνα. Τι θα γίνει με τα 15 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης Σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης για τα αυτοκίνητα, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι καθώς οι διεθνείς τιμές αποκλιμακώνονται για 7η συνεχόμενη εβδομάδα φαίνεται πως δεν χρειάζεται επιπλέον επιδότηση. Διευκρίνησε πως εάν αλλάξει αυτή η εικόνα και πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τους πολίτες. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Αποδόμησε τη ρητορική Ερντογάν, έθεσε τις «κόκκινες» γραμμές και «μίλησε» στον τουρκικό λαό Ουκρανία: «Fake» δημοψηφίσματα για τη Δύση, σε τροχιά προσάρτησης η Μόσχα: Κίνδυνο Γ’ Παγκοσμίου «βλέπουν» στη Γερμανία Ενεργειακή κρίση: Η Ρεβυθούσα, το μικρό νησί του Σαρωνικού που παίζει στρατηγικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

