Μητσοτάκης στα μέλη του Council on Foreign Relations στη Νέα Υόρκη: «Περιμένουμε ανάπτυξη πάνω από 5%»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζητώντας με μέλη του Council on Foreign Relations στη Νέα Υόρκη δήλωσε πως φέτος περιμένει ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας πάνω από 5%. Είπε ότι πριν ένα μηνα βγήκαμε από το Μηχανισμό Ενισχυμένης Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απομένει μόνο ένας βασικός στόχος, και αυτός είναι η επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας το 2023. «Το καταφέραμε αυτό, επειδή εφαρμόσαμε μια πολιτική σημαντικών μεταρρυθμίσεων που αντιμετώπισαν πραγματικά διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας ενώ ταυτόχρονα, διασφαλίσαμε ότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, επειδή έχουμε πολύ υψηλό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και γνωρίζουμε ότι πρέπει να το μειώσουμε», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Είπε επίσης ότι μειώθηκαν οι φόροι και η Ελλάδα έγινε ελκυστικός προορισμός για άμεσες ξένες επενδύσεις. «Το ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ μειώνεται πάρα πολύ γρήγορα, ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, λόγω του πληθωρισμού, αλλά και λόγω της υψηλής ανάπτυξης. Και γενικά, αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει πραγματική νευρικότητα για τη δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας», συμπλήρωσε. Και τόνισε : «Είμαστε μια σταθερή κυβέρνηση. Έχουμε απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Θα εισέλθουμε στην εκλογική μας χρονιά το 2023 και αναμένουμε να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές. Και νομίζω ότι οι επενδυτές το βλέπουν και καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός μακροπρόθεσμος πολιτικός κίνδυνος για την Ελλάδα». Εκτίμησε δε ότι η Ελλάδα θα αποφύγει την ύφεση ακόμα κι αν υπάρξει ύφεση στην Ευρώπη. «Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που μας προβληματίζει και είναι η τιμή της ενέργειας. Και αυτό ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σήμερα. Αν δει κανείς την τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και τη συγκρίνει με την τιμή του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ ή στην Ασία, θα διαπιστώσει πως είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει», ανέφερε σημειώνοντας πως όλοι στην Ευρώπη έχουν συνειδητοποιήσει ότι η Ρωσία δεν είναι πλέον αξιόπιστος προμηθευτής φυσικού αερίου και θέλουμε να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αναφερομενος στις εκλογές στην Ελλάδα εκτίμησε ότι «μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας και να κερδίσουμε ξανά με απόλυτη πλειοψηφία». Και σημείωσε: «Υπάρχει μια περιπλοκή στην Ελλάδα, ότι μπορεί να έχουμε διπλές εκλογές, αφού έχουμε αλλάξει τον εκλογικό νόμο κι έχουμε επαναφέρει ένα σύστημα που, κατά τη γνώμη μου, λειτουργεί καλά στην Ελλάδα. Για να το εξηγήσω πολύ απλά, το πρώτο κόμμα παίρνει ένα μπόνους εδρών, που σημαίνει ότι αν συγκεντρώσεις 37% με 38%, μπορείς να σχηματίσεις μονοκομματική κυβέρνηση, χωρίς να χρειαστεί να κάνεις κυβέρνηση συνεργασίας. Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι θα κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές και με σημαντική διαφορά, και θα παλέψουμε και νομίζω ότι τελικά θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο στόχο να κυβερνήσουμε αυτοδύναμοι. Εάν ο ελληνικός λαός αποφασίσει ότι δεν πρέπει να κυβερνήσουμε αυτοδύναμοι, τότε θα κυβερνήσουμε, φυσικά, μέσω μιας κυβέρνησης συνεργασίας». Ειπε επίσης οτι ο λαϊκισμός αποτελεί πρόκληση παντού και εξέφρασε την ελπίδα η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα απέναντι στις ανατιμήσεις στην ενέργεια. «Θα έπρεπε πραγματικά να είμαστε σε θέση να επιβάλουμε ένα πλαφόν σε όλο το φυσικό αέριο που εισέρχεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή», τόνισε επισημαίνοντας ότι «το πιο σημαντικό ζήτημα είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις κοινωνίες μας απέναντι στο πρόβλημα του κόστους ζωής». Εάν αυτό ξεφύγει από τον έλεγχο, σημείωσε, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αρχίσουμε να χάνουμε την υποστήριξη από τις κοινωνίες. Αναφερομενος στο θέμα της Τουρκίας είπε ότι η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού είναι ένα είδος υβριδικής απειλής που έχει χρησιμοποιηθεί από χώρες, όχι μόνο εναντίον της Ελλάδας. Και τόνισε : «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως πάντα προσπαθούσα να έχω μια εποικοδομητική σχέση με την Τουρκία. Είχα την πρώτη συνάντηση με τον πρόεδρο (της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ) Ερντογάν στα Ηνωμένα Έθνη πριν από τρία χρόνια. Τότε του είπα πως θα πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή. Πώς αντέδρασε η Τουρκία; Δύο μήνες μετά υπέγραψε απολύτως παράνομο Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Λιβύη σχετικά με την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών που περιφρονεί απολύτως την ύπαρξη των ελληνικών νησιών, σαν να μην υπάρχουν καν. Πρόκειται για γεωγραφικό παραλογισμό. Αν δει κανείς τον χάρτη θα διαπιστώσει πως Λιβύη και Τουρκία δεν έχουν αντικριστές ακτές. Με το ίδιο σκεπτικό, θα μπορούσαν να υπογράψουν συμφωνία με το Μαρόκο. Στη συνέχεια, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την εργαλειοποίηση των μεταναστών το Μάρτιο του 2020. Πολλές επιθετικές κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο οι οποίες αμφισβητούσαν την κυριαρχία των νησιών. Αυτή δεν είναι εποικοδομητική προσέγγιση. Και ειλικρινά είναι πολύ δύσκολο να οραματιστούμε τον τρόπο με τον οποίο αυτή η σχέση μεταξύ των δύο χωρών θα επανέλθει σε μια φυσιολογική τροχιά όσο η Τουρκία συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Πολλά από αυτά σχετίζονται με την εγχώρια πολιτική. Πιστεύω πως η Τουρκία θα πρέπει να καταλάβει πως αν συνεχίσει να συμπεριφέρεται έτσι, θα απομονωθεί όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Και αν είναι επιλογή της Τουρκίας να στραφεί γεωπολιτικά προς άλλες σφαίρες επιρροής, τότε ας το κάνει. Αλλά η Τουρκία είναι και μέλος του ΝΑΤΟ και είναι η μόνη χώρα εντός του ΝΑΤΟ που δεν επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία. Επομένως πρόκειται για μια περίπλοκη κατάσταση. Είμαι πάντα ανοιχτός στο να λύσω το θέμα αυτό με διάλογο. Δεν είμαι εγώ αυτός που είπε πως δεν θέλει να μιλήσει στον πρόεδρο Ερντογάν. Αυτός είπε πως δεν θέλει να μου μιλήσει. Αλλά έχω ξανακούσει και στο παρελθόν τέτοιες δηλώσεις και πάντα καταλήγουμε να καθόμαστε και να μιλάμε. Έτσι επιλύουν τις διαφορές τους οι χώρες. Και φυσικά, θα επιμείνω ότι υπάρχει μόνο ένα πλαίσιο και αυτό είναι το Διεθνές Δίκαιο. Έχουμε μια διαφωνία όσον αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Υπάρχουν τρόποι επίλυσης αυτών των διαφορών. Θα μπορούσαμε να καταφύγουμε σε ένα διεθνές δικαστήριο εάν συμφωνήσουμε στους όρους για μια τέτοια διευθέτηση. Αλλά δεν επιλύονται οι διαφορές με την επιθετική στάση και αναπολώντας ένα είδος αυτοκρατορικών φαντασιώσεων και χρησιμοποιώντας εμπρηστική ρητορική». -- Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης: Δύσκολο να επανέλθει η σχέση μας με την Τουρκία αν συνεχίσει να συμπεριφέρεται έτσι Δολοφονία 52χρονου στην Καβάλα: O 25χρονος δεν απολύθηκε αλλά παραιτήθηκε από το εργοστάσιο που δούλευαν μαζί Βασίλισσα Ελισάβετ: Τι έγραφε το σημείωμα που κυκλοφόρησε στη βρετανική Βουλή την ημέρα που πέθανε

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )