Μπακογιάννης: Στόχος να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη ως το τέλος του έτους

Στο στοίχημα της δημοτικής Αρχής να μειώσει τα δημοτικά τέλη μέχρι το τέλος του χρόνου, συνεχίζοντας παράλληλα όλα τα μικρά και μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης, αναφέρθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ο κ. Μπακογιάννης μίλησε ξανά για τον σχεδιασμό της δημοτικής Αρχής απέναντι στο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης, τονίζοντας ότι «στην ενεργειακή κρίση απαντάμε με ένα άλμα προς τα εμπρός, ένα άλμα προς το μέλλον που το έχουμε σχεδιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό: Αλλάζουμε τα φώτα της πόλης, αντικαθιστούμε δεκάδες χιλιάδες φώτα με led». Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι κανένα έργο στην πόλη, μικρό ή μεγάλο, δεν πρόκειται να «παγώσει» εξαιτίας της κρίσης. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cn4gazveg9rt) Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με τη χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού στην 77η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διαμήνυσε ότι η αμφισβήτηση -από την πλευρά της Τουρκίας- της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τον ελληνικό λαό, ο κ. Μπακογιάννης, προσυπέγραψε την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, σχολιάζοντας ότι από το βήμα του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός έγινε η φωνή όλων των Ελλήνων. «Ο κ. Ερντογάν είναι που ανήκει στο χτες. Ο Μητσοτάκης ανήκει στο αύριο», υπογράμμισε o δήμαρχος Αθηναίων. Ακολουθούν αποσπάσματα της συνέντευξης Η απάντηση του Δήμου Αθηναίων στην ενεργειακή κρίση «Στην ενεργειακή κρίση απαντάμε με ένα άλμα προς τα εμπρός, ένα άλμα προς το μέλλον που το έχουμε σχεδιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό: Αλλάζουμε το φωτισμό της πόλης, αντικαθιστούμε δεκάδες χιλιάδες φώτα με led. Έχουμε τρία πλεονεκτήματα με αυτό το πολύ μεγάλο έργο: Πρώτον, πολύ μεγάλες οικονομίες που ξεπερνούν το 60%. Δεύτερον, επιτέλους αυτοματισμοί, που σημαίνει ότι δε θα χρειάζεται να μάς καλείτε εσείς και να μάς λέτε “κάηκε αυτή η λάμπα”. Θα το βλέπουμε και θα μπορούμε να ανταποκρινόμαστε αυτόματα. Είναι αυτό που λέμε “καλωσόρισες στον 21ο αιώνα”. Τρίτον, εξίσου σημαντικό, είναι ότι θα έχουμε πλέον τη δυνατότητα να ελέγχουμε τα φώτα από γειτονιά σε γειτονιά και όλο αυτό μάς επιτρέπει όχι απλώς να έχουμε σταθερά δημοτικά τέλη, αλλά να έχουμε και καλά νέα τα οποία θα έρθουν σύντομα». «Στοίχημα τα μειωμένα δημοτικά τέλη έως το τέλος του χρόνου» «Στο παρελθόν, πολλές φορές η κρίση υπήρξε το άλλοθι για να “παγώσουν” τα έργα στην πόλη, πολύ απλά για να μην κάνει ο Δήμος τη δουλειά του. Αυτό τελείωσε, δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Συνεχίζουμε και κάνουμε τη δουλειά μας σε όλα τα μικρά που κάνουν τα μεγάλα: Στην καθαριότητα, στο φως, στο πράσινο. Αυτό που βλέπετε εδώ, στο άλσος Λογγίνου, είναι η Αθήνα του “σήμερα” και η Αθήνα του “αύριο”. Καινούργια παιδική χαρά, καινούργιο γηπεδάκι, φροντισμένο το πράσινο. Αντίστοιχα έργα υλοποιούμε αυτή τη στιγμή στα Σεπόλια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στα Πατήσια, στον Νέο Κόσμο. Αυτό, λοιπόν, θα το πετύχουμε όχι μόνο με τα ίδια δημοτικά τέλη, αλλά και με μειωμένα δημοτικά τέλη. Αυτό είναι το στοίχημά μας και πιστεύω θα το πετύχουμε μέχρι το τέλος του χρόνου». «Ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα ελληνοτουρκικά» «Ο πρωθυπουργός ήταν απολύτως ξεκάθαρος. Χθες από το πλέον επίσημο βήμα αυτό των Ηνωμένων Εθνών ήταν η “φωνή” όλων των Ελλήνων πέρα και πάνω από κόμματα, ιδεολογίες και παρατάξεις. Και ας κρατήσουμε δύο πράγματα: Πρώτον ότι έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον Ερντογάν για τα όρια, για τις κόκκινες γραμμές, αλλά και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα στον τουρκικό λαό. […] Είπε ότι “εμείς δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε από τον λαό, οι λαοί έχουν φιλικές σχέσεις και οι λαοί είναι καταδικασμένοι να ζήσουν μαζί”. Ο κ. Ερντογάν είναι που ανήκει στο χτες, ο Μητσοτάκης ανήκει στο αύριο. «Με τον Ιμάμογλου χτίζουμε γέφυρες από κάτω προς τα πάνω» «Πριν από μερικές μέρες δημοσιεύθηκε μια δημοσκόπηση στην Τουρκία, η οποία έδειξε ξεκάθαρα ότι πάνω από το 60% των Τούρκων επιθυμούν φιλικές και ειρηνικές σχέσεις με εμάς. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω διαπιστώσει κι εγώ. Έχω μία πολύ καλή σχέση με τον φίλο μου τον κ. Ιμάμογλου, τον Δήμαρχο της Κωσταντινούπολης, και μαζί -κόντρα στο ρεύμα- κολυμπάμε και προσπαθούμε να χτίσουμε γέφυρες από κάτω προς τα πάνω, διερμηνεύοντας εν τέλει τα ειλικρινά συναισθήματα των λαών μας, χωρίς να επιτρέπουμε σε πολιτικές σκοπιμότητες να διαστρεβλώνουν τα μηνύματά μας όπως κάνει ο κ. Ερντογάν». Ειδήσεις σήμερα: Ιστορική φωτογραφία: Φέντερερ – Ναδάλ κλαίνε στον τελευταίο αγώνα του Ελβετού Σουβλατζίδικο στην Ιρλανδία δίνει μισθό 2.500 ευρώ για τυλιχτή – Δείτε βίντεο Θρίλερ με τον 50χρονο στο Γκάζι – Καρδιακή ανακοπή η αιτία θανάτου

