Ανακοινώνεται το κόμμα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου – Αντιπρόεδρος η Λατινοπούλου Το νέο κόμμα δεν θα ονομάζεται «Εθνική Δημιουργία» και η πατριωτική του στόχευση θα αντανακλάται στο όνομα που θα αποκαλυφθεί αύριο Γιώργος Ευγενίδης 25.09.2022, 22:41 Αποκαλυπτήρια για το νέο του κόμμα θα κάνει τη Δευτέρα ο ανεξάρτητος βουλευτή Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μετά την άδοξη λήξη της πολιτικής του συμπόρευσης με τον Θάνο Τζήμερο και τον Φαήλο Κρανιδιώτη το καλοκαίρι. Ο κ. Μπογδάνος είχε προαναγγείλει, άλλωστε, αυτή την κίνηση λέγοντας ότι απαιτείται ένας πολιτικός σχηματισμός της δεξιάς, με τον ανεξάρτητο βουλευτή να θεωρεί τη ΝΔ κεντρώο κόμμα και να διαπιστώνει κενό στα «δεξιά» του πολιτικού συστήματος. Το νέο κόμμα δεν θα ονομάζεται «Εθνική Δημιουργία» και η πατριωτική του στόχευση θα αντανακλάται στο όνομα που θα αποκαλυφθεί αύριο. Στον νέο σχηματισμό, ο κ. Μπογδάνος θα είναι πρόεδρος, ενώ αντιπρόεδρος θα είναι το πρώην στέλεχος της ΝΔ Αφροδίτη Λατινοπούλου, η συμπόρευση της οποίας με τον κ. Μπογδάνο ήταν η αφορμή για τη διάλυση του συνεργατικού σχήματος που είχε ανακοινωθεί προ μηνών. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν επίσης το σήμα και το λογότυπο του κόμματος, ενώ στην ιστοσελίδα του θα περιγράφονται οι αρχές, οι βασικές θέσεις και μεγάλο μέρος του προγράμματός του. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινώνεται και η στελέχωση του κόμματος, πέραν του κ. Μπογδάνου και της κυρίας Λατινοπούλου, ενώ μέσω του κ. Μπογδάνου θα προκύπτει και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Το κόμμα θα ανήκει επίσης στην ευρωομάδα των συντηρητικών ECR (European Conservatives and Reformists), στην οποία ανήκει επίσης στο Fidesz του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, το ισπανικό Vox και άλλα κόμματα. Ειδήσεις σήμερα: Τουρκία: Fake news από το Anadolu με φωτογραφίες πολεμικών πλοίων σε Λέσβο και Σάμο Σύρος-Μύκονος: Καταγγελία για λαδώματα υπαλλήλων της πολεοδομίας Βρετανός περιγράφει την κόλαση που έζησε στα χέρια Ρώσων βασανιστών – «Είμαι ο θάνατός σου» Γιώργος Ευγενίδης 25.09.2022, 22:41 Best of Network 25.09.2022, 11:49 25.09.2022, 12:52 24.09.2022, 15:00 25.09.2022, 21:18 25.09.2022, 21:19 25.09.2022, 15:30

