Ανδρουλάκης: Ο δημοσιονομικός λαϊκισμός των Μητσοτάκη και Τσίπρα είναι επικίνδυνος για τη σταθερότητα Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας τις πολιτικές ανακατατάξεις στην Ιταλία μετά τη νίκη της Τζόρτζια Μελόνι τόνισε ότι «το ιταλικό πολιτικό σύστημα έκανε την ακροδεξιά για πάρα πολλά χρόνια να φαίνεται mainstream» Μια παρά πολύ αρνητική εξέλιξη για την Ευρώπη «βλέπει» ο Νίκος Ανδρουλάκης πίσω από το χθεσινό αποτέλεσμα των εκλογών στην Ιταλία. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας τις πολιτικές ανακατατάξεις στην Ιταλία μετά τη νίκη της Τζόρτζια Μελόνι τόνισε ότι «το ιταλικό πολιτικό σύστημα έκανε την ακροδεξιά για πάρα πολλά χρόνια να φαίνεται mainstream». Υπενθυμίζοντας ότι είχε στην ευρωβουλή συνάδελφο τον Σαλβίνι από το ’14 μέχρι και τις προηγούμενες ιταλικές εκλογές, εκτίμησε ότι «τους έδωσαν πολύ μεγάλο έδαφος, κανονικοποίησαν την ακροδεξιά ρητορεία και σ’ ένα βαθμό και την φιλορωσική ακροδεξιά ρητορεία». Αναφερόμενος, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Open, στις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ έκανε επίθεση, τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cn657on48wwp) «Εδώ και ένα χρόνο, μιλάμε για κοινωνική κατοικία και για τη ραγδαία αύξηση – πρώτη σε κόστος – ενοικίων στην Ευρώπη, σε σχέση με το εισόδημα. Η Νέα Δημοκρατία δεν λέει τίποτα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει τίποτα και έρχεται η Νέα Δημοκρατία, δέκα μήνες μετά αφού κατέθεσα το επίσημο πρόγραμμα. Κάνει real estate, δεν δίνει επί της ουσίας κοινωνική κατοικία, με φορολογικά κίνητρα, με μείωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης με θεσμικό πλαίσιο. Άρα πως δεν έχουμε θέσεις αφού ακολουθεί δέκα μήνες μετά;». Για την ενεργειακή κρίση σημείωσε την πρόταση του κόμματός του για πλαφόν στη λιανική και επιχειρηματολόγησε σχετικά με το συνολικό πλαίσιο πρωτοβουλιών που θέτει η Χαριλάου Τρικούπη: « Τι πληρώνει σήμερα ο καταναλωτής; Λέει η κυβέρνηση, χαμηλά είμαστε στην τιμολόγηση του ρεύματος. Είμαστε από τις υψηλότερες χώρες στη χονδρική και πρώτη στη λιανική. Γιατί πέφτει η τιμή της λιανικής ενώ είμαστε πρώτοι στη λιανική; Από τις επιδοτήσεις. Και τι είναι παρακαλώ οι επιδοτήσεις; Λεφτά από την τσέπη του κ. Μητσοτάκη και του κ. Γεωργιάδη; Οι φόροι του Ελληνικού λαού είναι. Αν από την αρχή έβαζε πλαφόν στη λιανική που λέγαμε εμείς, τι θα είχαμε; Μία ισόρροπη κατανομή του βάρους της περιπέτειας, μεταξύ του καταναλωτή, του κράτους που είναι οι επιδοτήσεις, οι φόροι μας αλλά και του μεγάλου παραγωγού. Οι μεγάλοι παραγωγοί ενέργειας στην Ελλάδα, έχουν πληρώσει τα ελάχιστα. Έχουν κερδοσκοπήσει τα μέγιστα και τους αφήνει στο απυρόβλητο. Και ακόμη και η φορολόγηση των υπερκερδών, 90% λέει τους φορολογεί που; Στα πραγματικά υπερκέρδη; Αν δείτε τι στοιχεία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα 190 δισ. και κάνετε μια απλή μέθοδο των τριών, βάση του ΑΕΠ της χώρας, θα καταλάβετε τι γίνεται. Απλά είναι τα πράγματα, δεν είναι τα πραγματικά υπερκέρδη. Δείτε τους ισολογισμούς και θα καταλάβετε. Ο λαός μας, πληρώνει είτε μέσω της τσέπης του, είτε μέσω των επιδοτήσεων άρα των φόρων του, απ’ τα μεγαλύτερα ποσοστά.» Αντιπαραβάλλοντας τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ σημείωσε την εξής αντίστιξη : «Πήγα στη ΔΕΘ και είπα: «Προτείνουμε αυτά τα μέτρα και προτείνουμε και αυτή την αύξηση φόρων». Είναι λαϊκισμός να προτείνεις αύξηση φόρων; Και πάει ο κ.Τσίπρας με τον κ.Μητσοτάκη και μοίραζαν λεφτά από το ελικόπτερο. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Εγώ δεν θέλω αύριο – μεθαύριο, μετά από δύο χρόνια, να μου πει κάποιος τότε ‘’θυμάσαι τι έλεγες; Που μοίραζες λεφτά, μείωνες τους συντελεστές, αύξανες τις επιδοτήσεις; Μας έφτασες το χρέος εδώ και ξαναπάμε στα ίδια’’. Ο δημοσιονομικός λαϊκισμός των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα είναι επικίνδυνος για τη σταθερότητα. Αυτοί είναι ο πραγματικός κίνδυνος». Ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε ο ΦΠΑ να συνδεθεί με τα έσοδα:«Δηλαδή, να βάλουμε στόχους διετίας και όταν αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται να πέφτει ανά δύο χρόνια, δύο μονάδες ο ΦΠΑ. Άρα με μετρήσιμους όρους, να αποτρέψουμε τις σημερινές φορολογικές αδικίες. Δεύτερον, οι συντελεστές να είναι περισσότερο κλιμακωτοί. Ώστε να έχουμε τα αναγκαία έσοδα προκειμένου να προχωρούμε σε στοχευόμενη στήριξη». Ερωτηθείς για τις μετεκλογικές συνεργασίες υποστήριξε ότι «ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ, βγαίνει ΠΑΣΟΚ» και πρόσθεσε επίσης ότι: « Οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης έχουν την ίδια στρατηγική, θέλουν να διαλύσουν το ΠΑΣΟΚ και να μοιράσουν τα ιμάτια του. Δεν θα το καταφέρουν! Γιατί θέλουν να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ; Διότι πολύ απλά ο χώρος μας μπορεί να έχει εισροές και από τα δύο κόμματα. Είναι το κόμμα της κεντροαριστεράς, που μπορεί ο ψηφοφόρος που αποδοκιμάζει την επιλογή Τσίπρα και Μητσοτάκη, να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Έλεγε ο κ. Τσίπρας πριν δύο μήνες, πριν τις υποκλοπές. «Ψηφίζεις Ανδρουλάκη; Βγαίνει Μητσοτάκης». Βγαίνουν οι υποκλοπές και λέει ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή «ψηφίζεις Ανδρουλάκη και βγαίνει Τσίπρας». Και οι δύο θέλουν να τελειώσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα τα καταφέρουν. Ψηφίζεις Ανδρουλάκη, βγαίνει ΠΑΣΟΚ, σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και ανάπτυξη η οποία θα είναι βιώσιμη και όχι ανάπτυξη των χρεών. Εχθρός όλων είναι η πολιτική αστάθεια και εχθρός όλων είναι το πρόγραμμα των κομμάτων να είναι πρόγραμμα μόνο για τις καρέκλες και όχι για το λαό. Τι κάνουν τα Ευρωπαϊκά κόμματα; Λένε, ψηφίζει ο λαός και μετά κάνουν προγραμματικές συμφωνίες. Εμείς θα θέσουμε τις προτεραιότητές μας. Συμφωνούμε σε αυτή την πράσινη μετάβαση; Σε αυτή τη φορολόγηση; Σε αυτό το κοινωνικό κράτος; Δεν πρόκειται να κάνω κανένα πλαίσιο συγκυβέρνησης παλιού τύπου, «ελάτε να μοιράσουμε υπουργεία». Αυτό τελείωσε. Ο λαός θα ψηφίσει και το πρόγραμμα θα κατευθύνει που πρέπει να πάνε τα πράγματα. Αν η διάθεσή τους είναι να κάνουν διανομή εξουσίας γιατί ψάχνουν έναν Καμμένο ή έναν Βελόπουλο, μακριά από εμάς.» Για την υπόθεση των παρακολουθήσεων και για το πως αντικατοπτρίζεται το ενδιαφέρον του κόσμου σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε: «Η δικαιοσύνη δεν κινείται βάσει δημοσκοπήσεων. Κι εγώ δεν περιμένω από κανέναν άλλον, παρά μόνο από τη Δικαιοσύνη. Διότι η Νέα Δημοκρατία κι εκεί εργαλειοποιεί. Έχει βάλει αυτές τις δημοσκοπήσεις σε πρώτο κάδρο, αλλά όταν έλεγε ‘’μην ακούμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα στην υπόθεση Λιγνάδη – που λέει ο κόσμος ‘’βάλτε τον στη φυλακή’’ – δεν μπορεί να δικάζει η δικαιοσύνη έτσι”, τώρα χρησιμοποιεί την άποψη της κοινής γνώμης για να πει ότι αυτή η υπόθεση δεν έχει καμία αξία. Αφήστε, λοιπόν, τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Έκανα ό,τι έπρεπε σε επίπεδο δικαιοσύνης. Θα πάω και στην Εξεταστική Επιτροπή και θα πω την άποψή μου. Μου κάνει εντύπωση ότι είμαι το μόνο πολιτικό πρόσωπο που καλούν. Δηλαδή το μόνο πολιτικό πρόσωπο που καλεί η Εξεταστική Επιτροπή είμαι εγώ και όχι αυτοί που έχουν εμπλακεί, έχουν παραιτηθεί κιόλας από τις θέσεις τους γι’ αυτό το σκάνδαλο». Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανάφερε: «Για να τελειώνει και αυτή η ιστορία περί ενημέρωσης, θέλω να σας πω ότι έκανα αίτηση ενημέρωσης στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΑΕ. Και μου απάντησε επισήμως – έχω την απάντηση – ότι βάσει του νόμου της Νέας Δημοκρατίας του 2021 δεν μπορεί να με ενημερώσει για τον φάκελο. Το έχουν πει πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πρέπει να ντρέπονται γιατί θέλουν να με κάνουν να παρανομήσω. Δεν τους ενδιαφέρει ο νόμος. Δεν τους ενδιαφέρει το κράτος δικαίου. Το είπε ο ίδιος ο διοικητής της ΕΥΠ στην εξεταστική επιτροπή. Του λένε ‘’είναι νόμιμο;’’ και είπε ‘’είναι καινοτομία’’. ‘’Και τι θα του πείτε; Δεν ξέρω θα δούμε’’. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα; Γιατί τα κάνουν; Γιατί δεν θέλουν να υπάρχει μια επίσημη, νόμιμη ενημέρωση, διότι η νόμιμη ενημέρωση – όπως καταλαβαίνετε – θα ‘ναι και στοιχείο μιας νόμιμης δίκης». «Δεν είναι προσωπικό θέμα. Είναι θέμα κουλτούρας διακυβέρνησης. Δεν δέχομαι να έχω μια κυβέρνηση που παίζει με τους θεσμούς. Παίζει με τα fake news. Ξέρετε ποια είναι η αξιακή στάση της παράταξής μας; Αυτά που λέγαμε επί Τσίπρα – Καμμένου για τις ανεξάρτητες αρχές, για τη δικαιοσύνη, για τα θέματα διαφάνειας, τα ίδια λέμε και σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία άλλαξε. Διότι κατήγγειλε αυτά τα φαινόμενα τότε και τώρα αξιοποιεί τις ίδιες στρατηγικές με τον κ. Τσίπρα. Και ποια είναι η απάντηση: ‘’Αφού αυτοί παρακολουθούσαν τότε τον υπουργό τους, εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τον ευρωβουλευτή;’’ Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Εμείς, λοιπόν, στεκόμαστε αξιακά, καταδικάζουμε και αντιμετωπίζουμε όλα τα φαινόμενα είτε προέκυψαν από την εποχή Τσίπρα – Καμμένου είτε από τη σημερινή», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Ειδήσεις σήμερα: Ο Πούτιν «πήγε διακοπές στην κρυφή εξοχική του έπαυλη» αφού ανακοίνωσε την επιστράτευση Νέες τουρκικές προκλήσεις: Υπερπτήσεις από UAV πάνω από την Κίναρο Εβδομάδα πληρωμών για όλα τα Ταμεία, ποιοι συνταξιούχοι θα δουν χρήματα πρώτοι

