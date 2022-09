Αποστολάκης: Πρωτοφανείς οι προκλήσεις από την Τουρκία – Κάτι έχουν στο μυαλό τους «Ζούμε προκλήσεις από Τουρκία που πιθανώς να μην έχουμε ξαναδεί σε τέτοια ένταση, και δεν πέφτουν οι τόνοι» τόνισε ο πρώην υπουργός Άμυνας και επίτιμος ΑΓΕΕΘΑ «Θέλουν να περάσουν το αφήγημα ότι η Ελλάδα είναι επιθετική χώρα, μαξιμαλιστική, απειλεί την Τουρκία και κάνει προετοιμασία για επιθετικές ενέργειες και αφορά την στρατιωτικοποίηση των νησιών… Προσπαθεί να πείσει την κοινή γνώμη ότι αυτά απειλούν την Τουρκία» εξήγησε ο πρώην υπουργός Άμυνας και επίτιμος ΑΓΕΕΘΑ. «Μην τρελαινόμαστε με αυτά που ακούμε και θεωρούμε ότι θα μας κάνουν αύριο πόλεμο οι Τούρκοι», υπογράμμισε. «Ζούμε προκλήσεις από Τουρκία που πιθανώς να μην έχουμε ξαναδεί σε τέτοια ένταση, και δεν πέφτουν οι τόνοι» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο πρώην υπουργός Άμυνας και επίτιμος ΑΓΕΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης. «Θέλουν να περάσουν το αφήγημα ότι η Ελλάδα είναι επιθετική χώρα, μαξιμαλιστική, απειλεί την Τουρκία και κάνει προετοιμασία για επιθετικές ενέργειες και αφορά την στρατιωτικοποίηση των νησιών… Προσπαθεί να πείσει την κοινή γνώμη ότι αυτά απειλούν την Τουρκία» εξήγησε ο πρώην υπουργός Άμυνας και επίτιμος ΑΓΕΕΘΑ. «Χτίζουν ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα απειλεί την Τουρκία και τα νησιά ενισχύονται από τους Έλληνες και κάτι έχουν στο μυαλό τους, φυτεύουν μία επιθετικότητα και μία κακή αίσθηση για τους Έλληνες στην Τουρκία προσπαθώντας να πείσουν ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία, χωρίς να υπάρχει ανάλογη πραγματικότητα» συνέχισε ο κ. Αποστολάκης. Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, «η τουρκική αντιπολίτευση εμφανίζεται να λέει ‘γιατί δεν κάνετε κάποιες ενέργειες να εμποδίσετε τα πλοία’…ουσιαστικά σα να λένε ‘γιατί δεν επεμβαίνετε στρατιωτικά’’». Ο κ. Αποστολάκης εξήγησε ότι η Τουρκία έχει αναβαθμίσει τη χρήση των drones πάνω από το Αιγαίο, καθώς είναι και φθηνή η χρήση τους. «Μην τρελαινόμαστε με αυτά που ακούμε και θεωρούμε ότι θα μας κάνουν αύριο πόλεμο οι Τούρκοι» υπογράμμισε πάντως. «Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η παρουσία του Ερντογάν στον ΟΗΕ και προσπάθεια να επικοινωνήσει με Μπάιντεν απέτυχε… προκαλεί και την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό από την άλλη φάνηκε ότι πήρε ένα μήνυμα ότι ‘έτσι δεν πάμε πουθενά’. Το πήρε πιστεύω το μήνυμα, και από εμάς και από Αμερικάνους, και από το δυτικό κόσμο» σημείωσε. Για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, ο κ. Αποστολάκης επισήμανε: «νομίζω ότι έχουμε περιθώρια να βάλουμε ‘νερό στο κρασί μας’ ή να δεχτούμε κάποιες παραχωρήσεις. Δεν πρέπει να το συζητάμε και δεν το συζητάμε». «Αν συζητηθεί, δεν ξέρω με ποιες εγγυήσεις και όρους μπορεί να δεχθεί η ελληνική κυβέρνηση κάτι.. Δεν το ξέρω αυτό, είναι θέμα της κυβέρνησης» διευκρίνισε. Ειδήσεις σήμερα: Επιστράτευση-παρωδία: Ηλικιωμένοι έφεδροι, μαίες και σάπια καλάσνικοφ για το ΝτονμπάςΝεκρός μετά από καυγά σε παμπ ο θρύλος του σερφ Κρις Ντέιβιντσον Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Έρχονται μηνύσεις, δεν θα σας αφήσω σε χλωρό κλαρί ξεφτίλες» BEST OF NETWORK 26.09.2022, 10:09 25.09.2022, 12:52 25.09.2022, 14:10 26.09.2022, 09:34 26.09.2022, 09:13 25.09.2022, 19:00

