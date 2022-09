Βίντεο από την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη: «Για μια Ελλάδα δυνατή με ισχυρούς συμμάχους» Δείτε την ανάρτηση του Έλληνα πρωθυπουργού στο Twitter Βίντεο από την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη ανήρτησε στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Στην 77η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αναδεικνύοντας τις ελληνικές θέσεις», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός και επισημαίνει: «Για μια Ελλάδα δυνατή, με πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις, με ισχυρούς συμμάχους, ενισχύοντας τους δεσμούς με την ελληνική ομογένεια». Στην 77η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αναδεικνύοντας τις ελληνικές θέσεις. Για μια Ελλάδα δυνατή, με πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις, με ισχυρούς συμμάχους, ενισχύοντας τους δεσμούς με την ελληνική ομογένεια. pic.twitter.com/ST6G3diTW0— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 26, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Επιστράτευση-παρωδία: Ηλικιωμένοι έφεδροι, μαίες και σάπια καλάσνικοφ για το ΝτονμπάςΝεκρός μετά από καυγά σε παμπ ο θρύλος του σερφ Κρις Ντέιβιντσον Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Έρχονται μηνύσεις, δεν θα σας αφήσω σε χλωρό κλαρί ξεφτίλες» BEST OF NETWORK 25.09.2022, 11:49 25.09.2022, 12:52 25.09.2022, 14:10 26.09.2022, 09:34 26.09.2022, 09:13 25.09.2022, 19:00

