Δημοσκοπήσεις Marc και Alco για εκλογές, ελληνοτουρκικά και ενεργειακή κρίση Θα παρουσιαστούν σήμερα στα κεντρικά δελτία ειδήσεων του Alpha και του ΑΝΤ1 Δύο δημοσκοπήσεις αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα στα κεντρικά δελτία ειδήσεων του Alpha και του ΑΝΤ1. Ειδικότερα, σε μία εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο ο Alpha παρουσιάζει σήμερα στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Αντώνη Σρόιτερ τη μεγάλη δημοσκόπηση της ALCO. Μαζί του στο στούντιο για την ανάλυση της έρευνας ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALCO, Κώστας Παναγόπουλος. Ποιες ανησυχίες των πολιτών μετατρέπονται σε κριτήρια ψήφου; Τι θα έδειχναν οι κάλπες εάν είχαμε τώρα εκλογές; Τι πιστεύουν οι πολίτες για τις υποκλοπές; Πόσο εμπιστεύονται τους πολιτικούς αρχηγούς; Τι λένε για τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους; Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τον πόλεμο στην Ουκρανία και πώς κρίνουν τις κυρώσεις και την αποτελεσματικότητά τους;, είναι μερικά από τα ερωτήματα της δημοσκόπησης. Την ίδια ώρα, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Α' μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, οι Έλληνες πολίτες απαντούν στο ερώτημα ποια είναι η στάση τους απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τις ανατιμήσεις και τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Ακόμη, με τις τουρκικές προκλήσεις σε κλιμάκωση, οι Έλληνες πολίτες αξιολογούν την εθνική στρατηγική στα ελληνοτουρκικά και αποκαλύπτουν τι σκέφτονται για τους Τούρκους. Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

