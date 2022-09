Δημοσκόπηση ALCO: Στις 7,7 μονάδες η διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ Η μέτρηση παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ALPHA – Οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Αλέξη Τσίπρα για πρωθυπουργό, με ποσοστό 29% έναντι 20% Προβάδισμα 7,7 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 30,6%, έναντι 22,9% που είναι το ποσοστό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με 11,6%, το ΚΚΕ με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,2% και το ΜέΡΑ 25 με 3,1%. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cn6hll4jwspd) Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη των περισσότερων πολιτών για την πρωθυπουργία, καθώς στο αντίστοιχο ερώτημα λαμβάνει ποσοστό 29%, έναντι 20% του Αλέξη Τσίπρα. «Ανάμεσά» τους, πάντως, βρίσκεται ο «Κανένας» με 27%. Ενδιαφέρον είναι ακόμη το εύρημα ότι οι πολίτες, με ποσοστό 49%, προκρίνουν τις κυβερνήσεις συνεργασίας, έναντι των αυτοδύναμων, που λαμβάνουν την προτίμηση του 37%. Σε ερώτηση για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, οι ερωτηθέντες απαντούν σε ποσοστό 23% ότι τους έπεισε αρκετά και 5% πολύ, ενώ καθόλου λέει το 44% και λίγο το 15%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την παρουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 19%, 4%, 44% και 17%. Όσον αφορά στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, το 60% δηλώνει ότι δεν έχει πειστεί από τις σχετικές δηλώσεις Μητσοτάκη, ενώ το 16% δηλώνει το αντίθετο. Αναφορικά με το πώς κρίνουν οι πολίτες τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών, το 28% απαντά αρνητικά, το 37% θετικά, 35% ΔΞ/ΔΑ. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 23 Σεπτεμβρίου μεταξύ 1.001 ατόμων. Ειδήσεις σήμερα Οι Τούρκοι επιμένουν στα fake news: Η Sabah «ανακάλυψε» κι άλλο «στρατόπεδο εκπαίδευσης τρομοκρατών» στο Λαύριο Αλληλοκατηγορίες για ξυλοδαρμό ανάμεσα σε μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη λόγω τηλεφωνημάτων στον πατέρα Θεοδωρικάκος: Καθημερινά επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα 1.500 παράνομοι μετανάστες BEST OF NETWORK 26.09.2022, 17:00 26.09.2022, 12:45 26.09.2022, 10:57 26.09.2022, 16:32 26.09.2022, 14:37 26.09.2022, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )