Δημοσκόπηση Marc: Μπροστά με 8,7 μονάδες η Νέα Δημοκρατία, στο 48,5% η αποδοχή Μητσοτάκη

Πρόωρη πόλωση έφερε η υπόθεση της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Marc για τον ANT1, που δίνουν προβάδισμα 8,7 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία , στο 32,8% , αλλά και άνοδο στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, που φτάνει στο 24,1% . Αντίθετα, πιέζονται τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, που χάνει σχεδόν μία μονάδα και πέφτει στο 11,4%. Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει απώλειες και στην δημοτικότητα – στις μετρήσεις της Marc εμφανιζόταν δεύτερος, μετά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ στη σημερινή συγκυρία προηγείται του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης μόλις με μισή μονάδα. Πρώτος, με σημαντική διαφορά παραμένει ο πρωθυπουργός, που καταγράφει ένα 48,6 θετικών γνωμών. Πολύ καλές επιδόσεις κατέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ – ένα 45% εμφανίζεται ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες του π[ρωθυπουργού, οποίος καταγράφει ένα 48,5% στο ερώτημα κατά πόσον είναι κατάλληλος να κρατά το τιμόνι της χώρας. Το ερώτημα για την έχθρα με την Τουρκία Η Marc έθεσε στους πολίτες το ερώτημα που είχε κάνει πρόσφατα τουρκική εταιρεία δημοσκοπήσεων – κατά πόσον δηλαδή υπάρχει έχθρα μεταξύ των δύο λαών. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, μιας και σε μία συγκυρία όπου κυριαρχεί η φραστική ένταση από την πλευρά Ερντογάν, το 72,2% των Ελλήνων ψηφοφόρων δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία έχθρα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η δημοσκόπηση της ALCO Προβάδισμα 7,7 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση της εταιρείας ALCO, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 30,6%, έναντι 22,9% που είναι το ποσοστό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με 11,6%, το ΚΚΕ με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,2% και το ΜέΡΑ 25 με 3,1%. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη των περισσότερων πολιτών για την πρωθυπουργία, καθώς στο αντίστοιχο ερώτημα λαμβάνει ποσοστό 29%, έναντι 20% του Αλέξη Τσίπρα. «Ανάμεσά» τους, πάντως, βρίσκεται ο «Κανένας» με 27%. Ενδιαφέρον είναι ακόμη το εύρημα ότι οι πολίτες, με ποσοστό 49%, προκρίνουν τις κυβερνήσεις συνεργασίας, έναντι των αυτοδύναμων, που λαμβάνουν την προτίμηση του 37%. Σε ερώτηση για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, οι ερωτηθέντες απαντούν σε ποσοστό 23% ότι τους έπεισε αρκετά και 5% πολύ, ενώ καθόλου λέει το 44% και λίγο το 15%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την παρουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 19%, 4%, 44% και 17%. Τέλος, όσον αφορά στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, το 60% δηλώνει ότι δεν έχει πειστεί από τις σχετικές δηλώσεις Μητσοτάκη, ενώ το 16% δηλώνει το αντίθετο. Ειδήσεις σήμερα Οι Τούρκοι επιμένουν στα fake news: Η Sabah «ανακάλυψε» κι άλλο «στρατόπεδο εκπαίδευσης τρομοκρατών» στο Λαύριο Αλληλοκατηγορίες για ξυλοδαρμό ανάμεσα σε μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη λόγω τηλεφωνημάτων στον πατέρα Θεοδωρικάκος: Καθημερινά επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα 1.500 παράνομοι μετανάστες

