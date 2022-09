Ελληνοτουρκικά: Κλιμακώνει τις προκλήσεις ο Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν είναι ίση με εμάς, έχει παρασυρθεί σε βάλτο «Παρακολουθούμε τις προκλήσεις της Αθήνας» ισχυρίστηκε, λέγοντας ότι η χώρα μας «έχει παρασυρθεί σε βάλτο» Με αμείωτη ένταση η Άγκυρα εξακολουθεί να προβαίνει σε κινήσεις ακραίας προκλησης με τον Τούρκο πρόεδρο να θίγει, μετά τις φωτογραφίες που παρουσίασε το πρακτορείο Anadolu, το θέμα της παρουσίας στρατιωτικών οχημάτων σε ελληνικά νησιά. Στο νέο του παραλήρημα τόνισε τα εξής: «Η Ελλάδα δεν είναι ίση με εμάς. Οι Έλληνες θα λογοδοτήσουν. Όσοι κρύβονται κάτω από τη φούστα άλλων δεν έχουν αξιοπρεπή στάση. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι τόσο από τους Έλληνες πολιτικούς όσο και από αυτούς που χρησιμοποιούν τον ελληνικό λαό. Οι Έλληνες κυβερνώντες που κατατρόπωσαν τη χώρα τους πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά λόγω των φαύλων πολιτικών τους υπολογισμών, αργά ή γρήγορα θα πρέπει να δώσουν λογαριασμό στο δικό τους λαό». «Οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να ενοχλούν τους Έλληνες» υποστήριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ την ίδια μέρα ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα κλήθηκε στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, όπου του ζητήθηκε να μπει τέλος στις παραβιάσεις στα νησιά και να αποκατασταθεί το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Την ίδια στιγμή, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε ξανά λόγο για προκλήσεις από την Ελλάδα. «Παρακολουθούμε τις προκλήσεις της Αθήνας» ισχυρίστηκε ειδικότερα. Ανεβάζοντας, δε, τους τόνους είπε ότι η Ελλάδα έχει «παρασυρθεί σε βάλτο». «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσοι στρέφουν τους Έλληνες πολιτικούς εναντίον μας, το κάνουν μόνο και μόνο για να αποτρέψουν το μεγάλο και ισχυρό πρόγραμμα της Τουρκίας, αποσπώντας την προσοχή της χώρας μας», είπε ο Τούρκος πρόεδρος και συνέχισε το παραλήρημά του, αναφέροντας ξανά την Τριπολιτσά. «Οι Έλληνες πολιτικοί και όσοι χρησιμοποιούν τον ελληνικό λαό παίζουν ένα επικίνδυνο παιχνίδι και σύντομα θα λογοδοτήσουν. Σύντομα θα πρέπει να δώσουν λογαριασμό στους δικούς τους ανθρώπους», πρόσθεσε ο Ερντογάν και έκανε ξανά λόγο για «σφαγή» στην Τριπολιτσά. «Όσοι γιόρτασαν τη σφαγή της Τριπολιτσάς, δεν το έχουν λογοδοτήσει ακόμη στην ιστορία», τόνισε ειδικότερα. Τον ρόλο της Τουρκίας ως διαμεσολαβητή επιχείρησε, ταυτόχρονα, να αναδείξει ο Ερντογάν όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε μια περίοδο που η Άγκυρα έχει δεχθεί σφοδρές επικρίσεις από τη διεθνή κοινοτητα για απουσία επιβολής κυρώσεων στη Μόσχα, ο Τούρκος προεδρος τόνισε ότι η χώρα του «έχει επιτύχει πολλές διπλωματικές επιτυχίες όσο αφορά στην επικοινωνία Ρωσίας-Ουκρανίας». Παράλληλα, εστίασε στο θέμα των σιτηρών λέγοντας ότι πάνω από πέντε εκατ. τόνοι εξήχθησαν από την Ουκρανία από τότε που ταξίδεψε το πρώτο πλοίο μετά τη συμφωνία της Κωνσταντινούπολης. Κλήθηκε για εξηγήσεις ο Έλληνας πρέσβης για τα τεθωρακισμένα στα νησιά Ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα κλήθηκε στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, όπου του ζητήθηκε να μπει τέλος στις παραβιάσεις στα νησιά και να αποκατασταθεί το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Επιπλέον, η Άγκυρα κοινοποίησε και στις ΗΠΑ σημείωμα διαμαρτυρίας με τίτλο «Νησιά του Αιγαίου» μέσω του οποίου απαιτεί από την Ουάσινγκτον να σεβαστεί το καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και να λάβει μέτρα για την αποφυγή παραβίασης του συγκεκριμένου καθεστώτος. Πρέσβης στην Άγκυρα: Δεν είναι η Ελλάδα η χώρα που απειλεί με casus belli Απαντώντας σε σχετικό διάβημα, στο οποίο προέβη νωρίτερα σήμερα η τουρκική πλευρά προς τον Έλληνα Πρέσβη στην Άγκυρα, Χριστόδουλο Λάζαρη, η ελληνική πλευρά απέρριψε εν τω συνόλω τις τουρκικές αιτιάσεις, καθώς είναι παντελώς αβάσιμες και δεν συνάδουν με το Διεθνές Δίκαιο. Ο Έλληνας Πρέσβης υπογράμμισε ότι οι ελληνικές θέσεις έχουν αναπτυχθεί ενδελεχώς στις δύο επιστολές που εστάλησαν στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα σέβεται απολύτως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης. Ο πρέσβης στην Άγκυρα επεσήμανε ότι δεν είναι η Ελλάδα η χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο τη γείτονα της (casus belli), ούτε έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στα παράλια της, όπως έχει κάνει η Τουρκία. Πρόσθεσε, ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει την κυριαρχία της Ελλάδας, με τις συνεχείς παραβιάσεις του εναερίου χώρου, καθώς και τις υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους. Τα fake news με τις φωτογραφίες πολεμικών πλοίων σε Λέσβο και Σάμο Την τακτική των fake news συνέχισε την Κυριακή η Τουρκία χρησιμοποιώντας ως «όχημα» στρατιωτικές πηγές που κάνουν διαρροές στο πρακτορείο Anadolu με φωτογραφίες προϊόν κατασκοπείας από UAV και επί τη βάσει της αβάσιμης λογικής ότι τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Όπως αναφέρθηκε στο τηλεγράφημα του Anadolu που δημοσιεύθηκε το πρωί της Κυριακής (25/09), μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέγραψε τη στιγμή της αποβίβασης από πλοία στρατιωτικού εξοπλισμού σε Λέσβο και Σάμο. Με το ψευδοεπιχείρημα ότι υπάρχουν διεθνείς συνθήκες που επιβάλουν ότι τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, στο τηλεγράφημα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων της Τουρκίας σημειώνεται ότι «οι δραστηριότητες αυτές της Ελλάδας είναι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου». Οι πηγές που επικαλείται το Anadolu κάνουν λόγο για πτήση του UAV που κατέγραψε τα δύο ελληνικά μεταγωγικά πλοία να ταξιδεύουν προς Λέσβο και Σάμο. Σύμφωνα με την «αποκάλυψη» του Anadolu από τα δύο επίμαχα πλοία αποβιβάστηκαν 23 θωρακισμένα οχήματα στη Λέσβο και 18 θωρακισμένα οχήματα στην Σάμο. «Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα οχήματα αυτά ήταν ανάμεσα σε αυτά που έχουν σταλεί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από τις ΗΠΑ» προστίθεται στο τηλεγράφημα. Όπως αναφέρουν οι πηγές ασφαλείας που επικαλείται το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν στις 18 και 21 Σεπτεμβρίου και «αποτελούν την πιο ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά που βρίσκονται κοντά στην Τουρκία και να παραβιάζει το καθεστώς των μη στρατικοποιημένων νησιών». Η είδηση έκανε τον γύρο των τουρκικών ΜΜΕ «Οι ενέργειες αυτές δεν είναι αποδεκτές» μετέφεραν στο Anadolu οι ίδιες πηγές χαρακτηρίζοντας τες ως «επιθετικές» από την Ελλάδα, μια χώρα σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, «κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και του πνεύματος της βορειοατλαντικής συμμαχίας» και «αντίθετα με τις εκκλήσεις (σ.σ. από την Τουρκία) για διάλογο και σχέσεις καλής γειτονίας». Επιμένοντας στην παραβίαση του κατά την Τουρκία καθεστώτος των αποστρατικοποιημένων νησιών, οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι με τα φορτία αυτά «τα θωρακισμένα οχήματα που δόθηκαν από τις ΗΠΑ, αντικατέστησαν άλλα οχήματα που βρίσκονταν στα δύο νησιά» «Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται κάθε πρόσκληση για διαπραγματεύσεις και κάνει αυτές τις προκλητικές κινήσεις αυξάνει την ένταση με επιθετικές και παράνομες κινήσεις» κατέληγαν οι ίδιες πηγηές. 