Ελληνοτουρκικά – Σκληρή απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα: Εσείς συγκεντρώνετε αποβατικό στόλο στα παράλια και απειλείτε με casus belli «Η Ελλάδα δεν είναι ίση με μας, θα λογοδοτήσει» απειλεί ο Ερντογάν – Τι είπε ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα στους Τούρκους συνομιλητές του Με αποφασιστικό τρόπο και με επιχειρήματα από τη διπλωματική της φαρέτρα απάντησε η Αθήνα στη νέα πρόκληση της Άγκυρας και τις αυθαίρετες αξιώσεις της περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία, το οποίο εξέτασε την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η Άγκυρα κάλεσε στο τουρκικό ΥΠΕΞ τον Έλληνα πρέσβη και διαμαρτυρήθηκε με κάθε επισημότητα για την μεταφορά των θωρακισμένων M-1117 στη Λέσβο και τη Σάμο, η οποία τις τελευταίες ώρες είναι κυρίαρχο θέμα στα τουρκικά ΜΜΕ. Η Αθήνα, που όπως φαίνεται ανέμενε την συγκεκριμένη εξέλιξη, απέρριψε άμεσα στο σύνολό τους τις τουρκικές αιτιάσεις σημειώνοντας ότι είναι παντελώς αβάσιμες και δεν συνάδουν με το Διεθνές Δίκαιο. Η απάντηση της Αθήνας κινήθηκε στο πλαίσιο του δόγματος «ό,τι απειλείται δεν αποστρατικοποιείται»… Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα Χριστόδουλος Λάζαρης, σημείωσε μάλιστα στους Τούρκους συνομιλητές του ότι οι ελληνικές θέσεις έχουν αναπτυχθεί ενδελεχώς στις δύο επιστολές που εστάλησαν στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και ότι η Ελλάδα σέβεται απολύτως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο πρέσβης μας στην Άγκυρα επισήμανε ότι δεν είναι η Ελλάδα η χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο τη γείτονα της (casus belli), ούτε έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στα παράλια της, όπως έχει κάνει η Τουρκία. Προσέθεσε, ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει την κυριαρχία της Ελλάδας, με τις συνεχείς παραβιάσεις του εναερίου χώρου, καθώς και τις υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ώρα που ο κ. Χριστόδουλος Λάζαρης έκανε αυτές τις αναφορές οι επιτελείς του ελληνικού πενταγώνου ανακοίνωναν ότι τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 96 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Οι τουρκικοί ισχυρισμοί για τα νησιά Οι τουρκικοί ισχυρισμοί για τα νησιά είχαν ως αποδέκτη και τις ΗΠΑ, γεγονός το οποίο ένοχλεί σφόδρα και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως έγινε γνωστό από την Άγκυρα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών διαμαρτυρήθηκε προς την Ελλάδα και τις ΗΠΑ για την «παράνομη ανάπτυξη αρμάτων μάχης σε νησιά του Αιγαίου με μη στρατιωτικό καθεστώς». Η Τουρκία κάλεσε τον Έλληνα πρέσβη και ζήτησε να «σταματήσουν οι παραβιάσεις στα νησιά του Αιγαίου και να αποκατασταθεί το μη στρατιωτικό τους καθεστώς», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Στο διάβημα, το υπουργείο ανέφερε ότι η ανάπτυξη αποτελεί «άλλη μια παραβίαση των υποχρεώσεων της Ελλάδας βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης του Παρισιού του 1947». Στο διάβημα προς τις ΗΠΑ, η Άγκυρα ζήτησε να σεβαστούν το καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και να ληφθούν μέτρα για να αποτραπεί η χρήση των όπλων τους εκεί. Επιμένει στις προκλήσεις ο Ερντογάν O Tούρκος πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εκτόξευσε νέες απειλές κατά τη χώρας μας και μάλιστα με πρωτοφανώς απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Στο νέο του παραλήρημα τόνισε τα εξής: «Η Ελλάδα δεν είναι ίση με εμάς. Οι Έλληνες θα λογοδοτήσουν. Όσοι κρύβονται κάτω από τη φούστα άλλων δεν έχουν αξιοπρεπή στάση. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι τόσο από τους Έλληνες πολιτικούς όσο και από αυτούς που χρησιμοποιούν τον ελληνικό λαό. Οι Έλληνες κυβερνώντες που κατατρόπωσαν τη χώρα τους πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά λόγω των φαύλων πολιτικών τους υπολογισμών, αργά ή γρήγορα θα πρέπει να δώσουν λογαριασμό στο δικό τους λαό». In protest note to US, Türkiye urges respect for status of Eastern Aegean islands, calls on measures to be taken to prevent use of US weapons from violating territories’ status — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 26, 2022 Ανεβάζοντας, δε, τους τόνους είπε ότι η Ελλάδα έχει «παρασυρθεί σε βάλτο». «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσοι στρέφουν τους Έλληνες πολιτικούς εναντίον μας, το κάνουν μόνο και μόνο για να αποτρέψουν το μεγάλο και ισχυρό πρόγραμμα της Τουρκίας, αποσπώντας την προσοχή της χώρας μας», είπε ο Τούρκος πρόεδρος και συνέχισε το παραλήρημά του, αναφέροντας ξανά την Τριπολιτσά. Ο Τσελίκ για την Γαλάζια Πατρίδα «Εμείς, ως Τουρκία, δεν βλέπουμε κανέναν από τους γείτονές μας ως εχθρό», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Ομέρ Τσελίκ, ενώ ισχυρίστηκε για την Ελλάδα ότι συνεχίζει να παρενοχλεί τα τουρκικά αεροσκάφη και πλοία. «Κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει το εξής: Η Τουρκία είναι ένα μεγάλο κράτος με όρους άσκησης διπλωματίας», δήλωσε. Μιλώντας σε εκδήλωση του κόμματος του στα Άδανα, ο Ομέρ Τσελίκ είπε ότι, δεν θα κάνουν συμβιβασμούς στη Γαλάζια Πατρίδα και απάντησε σε δηλώσεις βουλευτή του κόμματος CHP πως «το να λέμε Γαλάζια Πατρίδα είναι μια πολύ μαξιμαλιστική συμπεριφορά, μπορεί να μας δείξει επιθετικούς στα μάτια των άλλων», για να του καταλογίσει πως κάτι τέτοιο «μπορεί να ειπωθεί μόνο από το ελληνικό κοινοβούλιο». Συνεχίζοντας είπε ότι «δεν έχουμε ούτε βότσαλο να δώσουμε σε κανέναν, ούτε σταγόνα νερό να δώσουμε σε κανέναν από τη Γαλάζια Πατρίδα. Θα προστατεύσουμε τη Γαλάζια Πατρίδα μέχρι τέλους». Αναφερόμενος στον Ελληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ομέρ Τσελίεκ είπε ότι «έγραψε ένα τουίτ στα τουρκικά και λέει ότι δεν είμαστε εχθροί σας. Θέλουμε να αναπτύξουμε σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Εμείς, ως Τουρκία, δεν βλέπουμε κανέναν από τους γείτονές μας ως εχθρό». Είπε, ακόμα, ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ ότι «λέμε πάντα ότι είμαστε υπέρ της ειρήνης και της δράσης προς την κατεύθυνση της ειρήνης, αλλά πήγε στο αμερικανικό Κογκρέσο και έκανε μια εξαιρετικά φτηνή και δειλή ομιλία που θα μπορούσε να σημαίνει εχθρότητα προς την Τουρκία». Τώρα, υποστήριξε, η Ελλάδα συνεχίζει την παρενόχληση τουρκικών αεροσκαφών και πλοίων. «Κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει το εξής: Η Τουρκία είναι ένα μεγάλο κράτος με όρους άσκησης διπλωματίας. Όσοι συνεργάζονται με τη βούληση της Τουρκίας για ειρήνη πάντα κερδίζουν, αλλά κανείς να μην δοκιμάσει τη δύναμη της Τουρκίας. Μην εμπλακούν σ’ ένα τέτοιο λάθος. Να ρωτήσουν την Ιστορία πόσο αποφασισμένοι είμαστε όταν το θέμα αφορά το έδαφος μας, τους ουρανούς μας και τη Γαλάζια Πατρίδα μας», είπε ο Ομέρ Τσελίκ. Ειδήσεις σήμερα Οι Τούρκοι επιμένουν στα fake news: Η Sabah «ανακάλυψε» κι άλλο «στρατόπεδο εκπαίδευσης τρομοκρατών» στο Λαύριο Αλληλοκατηγορίες για ξυλοδαρμό ανάμεσα σε μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη λόγω τηλεφωνημάτων στον πατέρα Θεοδωρικάκος: Καθημερινά επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα 1.500 παράνομοι μετανάστες BEST OF NETWORK 26.09.2022, 17:00 26.09.2022, 12:45 26.09.2022, 10:57 26.09.2022, 16:32 26.09.2022, 14:37 26.09.2022, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )