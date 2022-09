Εσείς πώς προστατεύετε τα πολύτιμα δεδομένα της επιχείρησής σας;

Η επιτάχυνση των επιχειρήσεων προς την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους, ανέδειξαν τη ζωτική σημασία που έχουν τα εταιρικά δεδομένα και η προστασία τους, για την επιβίωση και την ευημερία κάθε οργανισμού.

Με την εφαρμογή του υβριδικού μοντέλου εργασίας, μάλιστα, και της απομακρυσμένης πρόσβασης στα εταιρικά συστήματα, έγινε ακόμα περισσότερο αντιληπτό το πόσο καθοριστική παραμένει η ευθύνη του κάθε χρήστη για την προστασία ολόκληρης της επιχείρησης.

Χωρίς μία εξειδικευμένη λύση ασφάλειας, ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα, όπως τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα κοινόχρηστα αρχεία που επεξεργάζονται οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες συνεργασίας (collaboration tools), δεν προστατεύονται από τα πιο συνηθισμένα ή πιο σοβαρά ζητήματα απώλειας δεδομένων, όπως τυχαίες διαγραφές ή ακόμα και επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού.

Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να επενδύσετε στην κατάλληλη λύση προστασίας και ασφάλειας για την επιχείρησής σας.

Acronis Cyber Protect Cloud: H λύση που θα σας… λύσει τα χέρια

Αν στην επιχείρησή σας χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, την πιο διαδεδομένη σουίτα εφαρμογών γραφείου και συνεργασίας στον κόσμο, τότε η Acronis, η εξειδικευμένη εταιρεία εφαρμογών Backup & Cyber Security, που υποστηρίζει περισσότερες από 500.000 επιχειρήσεις και 5.000.000 χρήστες, διαθέτει την ιδανική λύση για σας, που δεν είναι άλλη από Cyber Protect Cloud and Cyber

Το Acronis Cyber Protect σας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύετε τα πολύτιμα δεδομένα του Microsoft 365 δημιουργώντας άμεσα αντίγραφα ασφαλείας από τα data centers της Microsoft στo μεγάλο δίκτυο data center της Acronis σε όλο τον κόσμο.

Προσφέρει μια σειρά από βελτιωμένες δυνατότητες μέσω των οποίων διασφαλίζει τα σημαντικά δεδομένα του Microsoft 365 και του OneDrive της επιχείρησης, αφού δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για τα πάντα: από αρχεία και φακέλους έως μεμονωμένα --ακόμη και σε δικαιώματα πρόσβασης.

Επιτυγχάνει, λοιπόν, να προστατεύει τα δεδομένα του Microsoft 365 που είναι αποθηκευμένα στο Exchange, στο OneDrive για επιχειρήσεις, στο SharePoint αλλά και στο Teams. Παρέχει, ακόμα, αυτόματη προστασία των νέων χρηστών, ομάδων και τοποθεσιών αλλά και δυνατότητα αναζήτησης στα αντίγραφα ασφαλείας του Microsoft 365 για να μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα για τα οποία έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας.

Σε περίπτωση προσβολής της ασφάλεια του λογισμικού η επαναφορά των δεδομένων γίνεται σε λίγα δευτερόλεπτα, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Πανεύκολη διαχείριση μέσα από μια κονσόλα

Όλες οι απαραίτητες λειτουργίες ρυθμίζονται και ελέγχονται μέσω της All in one κονσόλας διαχείρισης, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα και γρήγορα με μόλις 3 κλικ. Το εύχρηστο και απλό περιβάλλον λειτουργίας την καθιστά ένα πολύτιμο, εύκολο και επεκτάσιμο σύστημα το οποίο σας παρέχει έξυπνες ειδοποιήσεις αλλά και πίνακες εργαλείων, διευκολύνοντας τη διαχείριση και τον έλεγχο από οπουδήποτε, καθώς υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης και ενημέρωσής του ακόμα και απομακρυσμένα.

Παρέχονται ακόμα και ειδοποιήσεις για Updates τα οποία μπορούν να γίνονται είτε χειροκίνητα είτε και αυτόματα.

Αποκτήστε τη λύση με 90% επιδότηση

Η λύση Acronis Cyber Protect Cloud είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του Προγράμματος Ι «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» (Vouchers) του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, με 90% επιδότηση για τους δικαιούχους του προγράμματος.

H Info Quest Technologies διαθέτει τις λύσεις Acronis στην ελληνική αγορά και μαζί με τους συνεργάτες της είναι στη διάθεσή σας να σας ενημερώσει και να σας καθοδηγήσει στην κατάλληλη για την επιχείρησή σας λύση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με mail στο: security@info.quest.gr