Μεταναστευτικό – Μηταράκης: «Βρέχει βάρκες στον Έβρο; Δεν ξέρω πώς οι 38 βρήκαν μία βάρκα» O υπουργός Μετανάστευσης έστειλε επιστολές στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4 και το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel στις οποίες επισημαίνει τις ανακολουθίες των ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκαν για το περιστατικό στον Έβρο Για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό ενημέρωσε σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους και ανταποκριτές ξένου Τύπου. Συγκεκριμένα, ο κ. Μηταράκης παρουσίασε τις δράσεις του υπουργείου οι οποίες εκτείνονται από την κατανομή των αιτούντων άσυλο στις δομές σε όλη τη χώρα έως την προστασία των συνόρων. Την ίδια ώρα, ο κ. Μηταράκης απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων τόσο για τις κατηγορίες που δέχεται η χώρα μας για “http://www.thetimes|-.gr/”push back”http://www.thetimes|-.gr/” όσο και για την υπόθεση των 38 μεταναστών στον Έβρο. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου εξέφρασε την απορία πώς γίνεται κάποιοι να διατείνονται πως ήταν εγκλωβισμένοι όταν από την αυτοψία που έκανε στην ευρύτερη περιοχή είδε πως η στάθμη του νερού ήταν χαμηλή ενώ η απόσταση από την Ελλάδα ήταν μικρή. Μάλιστα στο σημείο αυτό, ο κ. Μηταράκης έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφίες από το σημείο το οποίο είχε επισκεφτεί ο ίδιος τον 15Αύγουστο λίγο αφότου είχαν διασωθεί οι μετανάστες μόλις, αυτοί βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος. «Βρέχει βάρκες στον Έβρο; Δεν ξέρω πώς οι 38 βρήκαν μία βάρκα» απάντησε σκωπτικά σε ερώτηση δημοσιογράφου ο κ. Μηταράκης ο οποίος επεσήμανε πως υπάρχουν πολλές ανακολουθίες στην υπόθεση. Ο κ. Μηταράκης ξεκαθάρισε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, πως η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της, τα οποία είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Τόνισε, ακόμη, πως δεν προβλέπεται από καμμία διεθνή συνθήκη να μπαίνει κάποιος σε αεροπλάνο και να ταξιδεύει σε όποιο μέρος του πλανήτη θέλει χωρίς κανέναν έλεγχο. Στο ίδιο πλαίσιο, είπε πως τελικά όσοι έρχονται σε ελληνικό έδαφος είναι πολύ λιγότεροι από το παρελθόν. Παρουσιάζοντας τις μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας ο κ. Μηταράκης είπε ότι η περσινή χρονιά ήταν η καλύτερη της τελευταίας δεκαετίας με περίπου 8.745 ενώ η φετινή αναμένεται να είναι η δεύτερη καλύτερη με 10.270 μέχρι σήμερα. Σημειώνεται πως σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Μηταράκης αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε πως ενώ οι προβλέψεις για τις αφίξεις μεταναστών στην Ευρώπη είναι 160.000 για το 2022, εντός της Ένωσης υπάρχουν προσφορές για μετεγκαταστάσεις μόλις 1.017 ατόμων. «Το βάρος του μεταναστευτικού δεν μπορούν να το σηκώσουν οι χώρες πρώτης υποδοχής, το Δουβλίνο 2 είναι ξεπερασμένο», ξεκαθάρισε. Τέλος, επισημαίνεται πως ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, έστειλε επιστολές στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4 και το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel στις οποίες επισημαίνει τις ανακολουθίες των ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκαν για το περιστατικό στον Έβρο επισημαίνοντας πως «δεν υπάρχει αγνοούμενο παιδί, πόσω μάλλον νεκρό παιδί». Δείτε εδώ κι εδώ τις επιστολές Ειδήσεις σήμερα Θεοδωρικάκος: Καθημερινά επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα 1.500 παράνομοι μετανάστες Τα πρόσωπα-κλειδιά της νέας ιταλικής κυβέρνησης Αγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού: Τελειώνουν τα «θαύματα» του παπα-Δημήτρη; BEST OF NETWORK 26.09.2022, 17:00 26.09.2022, 12:45 26.09.2022, 10:57 26.09.2022, 16:32 26.09.2022, 14:37 26.09.2022, 16:30

