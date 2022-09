Μητσοτάκης για Παύλο Μπακογιάννη: Τριάντα τρία χρόνια μετά, φάρος για όλους η σκέψη και η προσφορά του Ο Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε σαν σήμερα από την τρομοκρατική οργάνωση «17Ν» Μια φράση του Παύλου Μπακογιάννη επέλεξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για να τιμήσει τη μνήμη του, 33 χρόνια από την ημέρα που δολοφονήθηκε από μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης «17Ν» στην είσοδο του γραφείου του στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι. «Κράτα, λοιπόν, όσο μπορείς ελεύθερη την ψυχή σου. Και ανοιχτό το νου για τις αυριανές σου σκέψεις και ιδέες», είναι η φράση του δολοφονημένου πολιτικού που επέλεξε ο κ. Μητσοτάκης για τη σημερινή ημέρα. «Τριάντα τρία χρόνια μετά, φάρος για όλους η σκέψη και η προσφορά του», πρόσθεσε. Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Κράτα, λοιπόν, όσο μπορείς ελεύθερη την ψυχή σου. Και ανοιχτό το νου για τις αυριανές σου σκέψεις και ιδέες». Τριάντα τρία χρόνια μετά, φάρος για όλους η σκέψη και η προσφορά του. «Κράτα, λοιπόν, όσο μπορείς ελεύθερη την ψυχή σου. Και ανοιχτό το νου για τις αυριανές σου σκέψεις και ιδέες». Τριάντα τρία χρόνια μετά, φάρος για όλους η σκέψη και η προσφορά του. pic.twitter.com/tkDDSozsXN— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) September 26, 2022 Ειδήσεις σήμερα Αγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού: Τελειώνουν τα «θαύματα» του παπα-Δημήτρη; Ρωσία: 25χρονος πυροβόλησε εξ επαφής στρατολόγο – «Κανείς δεν θα πάει στον πόλεμο» – Δείτε βίντεο Γιώργος Λιάγκας: Αποχαιρέτησε τη Δούκισσα Νομικού από το «Πρωινό» σε… 54 δευτερόλεπτα BEST OF NETWORK 26.09.2022, 12:15 26.09.2022, 12:45 26.09.2022, 10:57 26.09.2022, 09:34 26.09.2022, 09:13 26.09.2022, 07:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )