Ντόρα Μπακογιάννη για τα 33 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Μπακογιάννη: Σήμερα οι αξίες σου πιο σημαντικές από ποτέ Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη στον λογαριασμό της στο twitter Ήταν 26 Σεπτεμβρίου 1989, όταν ο Παύλος Μπακογιάννης, φτάνει το πρωί στο γραφείο του στην οδό Ομήρου στο κέντρο της Αθήνας και δολοφονείται από τρία μέλη της 17 Νοέμβρη. Σήμερα, συμπληρώνονται 33 χρόνια από εκείνο το πρωί και η Ντόρα Μπακογιάννη, τιμώντας τη μνήμη του αδικοχαμένου της συζύγου, έκανε μια ανάρτηση Twitter στην οποία αναφέρεται στις ιδέες και τις αξίες του. «33 χρόνια πίσω, για μας είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σήμερα στον κόσμο που ζούμε οι ιδέες και οι αξίες σου είναι πιο σημαντικές από ποτέ», έγραψε στην ανάρτησή της. 33 χρόνια πίσω, για μας είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σήμερα στον κόσμο που ζούμε οι ιδέες και οι αξίες σου είναι πιο σημαντικές από ποτέ. pic.twitter.com/f440QJChZw— Ντόρα Μπακογιάννη (@Dora_Bakoyannis) September 26, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Επιστράτευση-παρωδία: Ηλικιωμένοι έφεδροι, μαίες και σάπια καλάσνικοφ για το ΝτονμπάςΝεκρός μετά από καυγά σε παμπ ο θρύλος του σερφ Κρις Ντέιβιντσον Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Έρχονται μηνύσεις, δεν θα σας αφήσω σε χλωρό κλαρί ξεφτίλες» BEST OF NETWORK 25.09.2022, 11:49 25.09.2022, 12:52 25.09.2022, 14:10 26.09.2022, 09:34 26.09.2022, 09:13 25.09.2022, 19:00

