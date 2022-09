Οικονόμου: Ο πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις στις τουρκικές προκλήσεις O κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «η φωνή της Ελλάδας είναι στις μέρες μας ισχυρή και επιδραστική», πρόσθέτοντας πως «από την πλήρη απαξίωση του 2015 καταφέραμε να φθάσουμε ως εδώ με σκληρή προσπάθεια» «Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Νέα Υόρκη όπου μίλησε στην 77η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κι είχε σειρά επαφών με ξένους ηγέτες αλλά και εκπροσώπους της Ομογένειας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τόνισε ότι στην ομιλία του «ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, κατήγγειλε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αλλά και τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου κι έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις στις τουρκικές προκλήσεις. Ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε με επιχειρήματα και τεκμήρια όπως απαιτεί ο σύγχρονος πολιτικός πολιτισμός αλλά και η κρισιμότητα των περιστάσεων σε διεθνές επίπεδο. Ανέδειξε τον εποικοδομητικό διεθνή ρόλο της Ελλάδας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και προσέφερε προτάσεις για λύσεις στα μεγάλα σύγχρονα διεθνή αδιέξοδα». Υπογράμμισε επίσης ότι ο πρωθυπουργός δεν αναλώθηκε σε αδιέξοδες αντιπαραθέσεις οι οποίες ιστορικά επιτείνουν τα προβλήματα. «Η Ελλάδα είναι πια μέρος των λύσεων και όχι των προβλημάτων γεγονός που αναβαθμίζει τόσο την πολιτική και γεωστρατηγική της θέση επ’ ωφελεία των εθνικών μας συμφερόντων». Πρόσθεσε ότι αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «τόνισε ότι δεν πρέπει να πετύχει όχι μόνο για χάρη της Ουκρανίας αλλά και επειδή είναι επιτακτική ανάγκη να σταλεί ένα σαφές μήνυμα σε όλους τους αυταρχικούς ηγέτες ότι οι επιθετικές ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο δεν θα γίνουν ανεκτές από την παγκόσμια κοινότητα». Υπενθύμισε επίσης ότι η Ουκρανία δεν είναι η μοναδική χώρα στη μεταπολεμική Ευρώπη που έχει δεχθεί επίθεση επισημαίνοντας ότι για σχεδόν 50 χρόνια οι Κύπριοι ζουν σε ένα διαιρεμένο νησί ως αποτέλεσμα της εισβολής και της παράνομης κατοχής και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να μην αγνοήσει τις παράνομες τουρκικές προσπάθειες επιβολής ενός νέου τετελεσμένου στην Κύπρο και τις παραβιάσεις των θαλάσσιων ζωνών και του εναέριου χώρου της Κύπρου. «Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Τουρκία συνεχίζει να διαδραματίζει έναν αποσταθεροποιητικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή αλλά και τον Καύκασο», ανέφερε ο κ. Οικονόμου. «Χρησιμοποιεί γλώσσα επιτιθέμενου απειλώντας ότι θα έρθει νύχτα. Εγείρει ανυπόστατες διεκδικήσεις στο Αιγαίο, απειλεί την Ελλάδα αναγάγοντας σε casus belli την επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου συμπεριλαμβανομένων και μεγάλων νησιών όπως η Χίος και η Ρόδος. Κλιμακώνει την επιθετική της ρητορική. Επιδίδεται συνεχώς σε εκστρατεία παραπληροφόρησης, επιχειρεί πολλαπλές παραβιάσεις της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στη θάλασσα και τον αέρα». Πρόσθεσε ότι όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός «τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την ειρήνη αλλά και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα σε μια περίοδο που η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη μ’ ένα πόλεμο στην Ουκρανία και προσέθεσε χαρακτηριστικά: οι τουρκικές αξιώσεις στην κυριαρχία των νησιών της Ελλάδος είναι αβάσιμες και απαράδεκτες. Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικού εδάφους ξεπερνά την κόκκινη γραμμή για όλους τους Έλληνες. Και ως πρωθυπουργός της Ελλάδος δεν θα συμβιβαστώ ποτέ σε ό,τι έχει να κάνει με την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας μου. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί bullying από κανέναν». Στο σημείο αυτό επεσήμανε ότι ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε ταυτόχρονα και στον τουρκικό λαό τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή για τη χώρα τους. «Δεν είμαστε εχθροί σας. Είμαστε γείτονες. Ας προχωρήσουμε λοιπόν σ’ ένα πνεύμα συνεργασίας και φιλίας με αμοιβαίο σεβασμό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατήγγειλε την Τουρκία ότι εργαλειοποιεί τους μετανάστες, ενθαρρύνει και διευκολύνει δεκάδες χιλιάδες απελπισμένους ανθρώπους να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα και τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει τα σύνορά της με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. «Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο για την Τουρκία να συνεργαστεί ενεργά με την Ελλάδα και την Ευρώπη στο θέμα της μετανάστευσης. ‘Αλλωστε οι βάρκες που μεταφέρουν τους απελπισμένους ανθρώπους στους οποίους αναφέρεται διαρκώς ο πρόεδρος Ερντογάν φεύγουν από τις τουρκικές ακτές και μάλιστα στο φως της ημέρας». Ακολούθως ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «η φωνή της Ελλάδας είναι στις μέρες μας ισχυρή και επιδραστική. Από την πλήρη απαξίωση του 2015 καταφέραμε να φθάσουμε ως εδώ με πολλή, μεθοδική και σκληρή προσπάθεια και δεν πρέπει να απομειώσουμε το εθνικό μας κεφάλαιο με απερισκεψίες και ασύνετες ενέργειες». Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πέρασε στα εσωτερικά όπως είπε επισημαίνοντας ότι ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ «έχουν επανέλθει με πολύ μεγάλη ένταση στην ευκολία του ψέματος αλλά και του ασύστολου λαϊκισμού». Υπογράμμισε ότι οι πολίτες έχουν την εμπειρία και δεν θα παρασυρθούν ξανά και αναφέρθηκε ειδικά σε δύο συγκεκριμένα κεφάλαια, ένα της ενέργειας και ακόμη σε όσα αναφέρθηκαν για το νοσοκομείο Παίδων το προηγούμενο διάστημα. 