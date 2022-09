Ο Μπογδάνος ίδρυσε το κόμμα «ΠΑΤΡΙΔΑ» «Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια και Οικονομική Ελευθερία» οι αρχές του κόμματος 26.09.2022, 14:11 UPD: 26.09.2022, 14:16 Το όνομα «ΠΑΤΡΙΔΑ» (Πατριωτική Δύναμη Αλλαγής) έδωσε στο κόμμα του ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, που είχε προαναγγείλει την κίνηση, με αντιπρόεδρο την Κατερίνα Λατινοπούλου. Η ίδρυση του κόμματος γίνεται μετά το άδοξο τέλος της πολιτικής σύμπραξης με τους Θάνο Τζήμερο και Φαήλο Κρανιδιώτη, που επήλθε με τη διαγραφή του από το κόμμα που συνίδρυσαν. Σε ανάρτησή του στο twitter, ο κ. Μπογδάνος δημοσίευσε το logo του κόμματος, με ξεκάθαρες, όπως γράφει, αρχές: «Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια και Οικονομική Ελευθερία», ενώ στάθηκε στο ότι μέσω του ιδίου, το κόμμα του θα έχει και φωνή στη Βουλή. «Δεν συμβιβαζόμαστε. Μόνο αγωνιζόμαστε. Με σθένος και πίστη. Μαζί. Για την Ελλάδα και για το μέλλον των παιδιών μας» κατέληξε. Το κόμμα, όπως άλλωστε είχε προαναγγελθεί, τοποθετείται στα δεξιά, καθώς ο ίδιος ο κ. Μπογδάνος θεωρεί τη Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα κεντρώο και θεωρεί ότι υπάρχει έλλειμμα εκπροσώπησης στα «δεξιά» του πολιτικού συστήματος. Αναλυτικά η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου: Από σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων η ΠΑΤΡΙΔΑ έχει φωνή. Οι αρχές μας ξεκάθαρες: Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια και Οικονομική Ελευθερία. Δεν συμβιβαζόμαστε. Μόνο αγωνιζόμαστε. Με σθένος και πίστη. Μαζί. Για την Ελλάδα και για το μέλλον των παιδιών μας. Από σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων η ΠΑΤΡΙΔΑ έχει φωνή. Οι αρχές μας ξεκάθαρες:Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια και Οικονομική Ελευθερία.Δεν συμβιβαζόμαστε. Μόνο αγωνιζόμαστε. Με σθένος και πίστη.Μαζί. Για την Ελλάδα και για το μέλλον των παιδιών μας.https://t.co/LpXJYUuAHn pic.twitter.com/fGnL3TTEVo— constantinosbogdanos (@bogdanosk) September 26, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είχε στείλει χυδαία μηνύματα στην Καρολάιν Κράουτς όταν εκείνη ήταν 15 ετών Δέκα ηθοποιοί που δήλωσαν ότι πιέστηκαν να γυρίσουν σκηνές με «σεξ» και «γυμνό» Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Πολωνία στέλνουν επιστολή στην Κομισιόν για πλαφόν στην τιμή του αερίου 26.09.2022, 14:11 UPD: 26.09.2022, 14:16 Best of Network 26.09.2022, 13:30 26.09.2022, 12:45 26.09.2022, 10:57 26.09.2022, 09:34 26.09.2022, 09:13 26.09.2022, 11:40

