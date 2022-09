Ο Φαήλος Κρανιδιώτης «τρολάρει» τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο για το κόμμα του Το όνομα ΠΑΤΡΙΔΑ που επέλεξε είναι πιασμένο από το 2014 από τον Πανίκα Ψωμιάδη ανέφερε σε ανάρτησή του Την αντίδραση του Φαήλου Κρανιδιώτη προκάλεσε η… ονοματοδοσία του νέου κόμματος που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Ο κ. Κρανιδιώτης που μαζί με τον κ. Τζήμερο είχαν ανακοινώσει στα μέσα Αυγούστου την ρήξη τους με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, σε ανάρτησή του σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι το όνομα ΠΑΤΡΙΔΑ που επέλεξε ο κ. Μπογδάνος για τον πολιτικό φορέα που ίδρυσε είναι… πιασμένο από το 2014 από τον Πανίκα Ψωμιάδη! Δείτε την ανάρτησή του Φαήλου Κρανιδιώτη Επειδή το ΠΑΤΡΙ.Δ.Α. είναι πιασμένο από το 2014 από τον Πανίκα Ψωμιάδη προτείνω εναλλακτικά το Κ.Κ.Ε. (Απ.), τουτέστιν Κόμμα Κοντών Ελλάδος (Αποτριχωμένο). — Φαήλος Κρανιδιώτης (@failosK) September 26, 2022 Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, σε ανάρτησή του στο twitter, ο κ. Μπογδάνος δημοσίευσε το logo του κόμματος, με ξεκάθαρες, όπως γράφει, αρχές: «Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια και Οικονομική Ελευθερία», ενώ στάθηκε στο ότι μέσω του ιδίου, το κόμμα του θα έχει και φωνή στη Βουλή. Από σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων η ΠΑΤΡΙΔΑ έχει φωνή. Οι αρχές μας ξεκάθαρες: Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια και Οικονομική Ελευθερία. Δεν συμβιβαζόμαστε. Μόνο αγωνιζόμαστε. Με σθένος και πίστη. Μαζί. Για την Ελλάδα και για το μέλλον των παιδιών μας.https://t.co/LpXJYUuAHn pic.twitter.com/fGnL3TTEVo — constantinosbogdanos (@bogdanosk) September 26, 2022 Ειδήσεις σήμερα Οι Τούρκοι επιμένουν στα fake news: Η Sabah «ανακάλυψε» κι άλλο «στρατόπεδο εκπαίδευσης τρομοκρατών» στο Λαύριο Αλληλοκατηγορίες για ξυλοδαρμό ανάμεσα σε μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη λόγω τηλεφωνημάτων στον πατέρα Θεοδωρικάκος: Καθημερινά επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα 1.500 παράνομοι μετανάστες BEST OF NETWORK 26.09.2022, 17:00 26.09.2022, 12:45 26.09.2022, 10:57 26.09.2022, 16:32 26.09.2022, 14:37 26.09.2022, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )