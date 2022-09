Στυλιανίδης: Σύσκεψη ενόψει της χειμερινής περιόδου – Τι συζητήθηκε Στη σύσκεψη μετείχαν περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες αρμόδιοι για θέματα Πολιτικής Προστασίας από τις 13 Περιφέρειες της χώρας Ο καλύτερος συντονισμός των Περιφερειών ενόψει της χειμερινής περιόδου, βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, με συμμετοχή του υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά και του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου. Στη σύσκεψη μετείχαν περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες αρμόδιοι για θέματα Πολιτικής Προστασίας από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο Νίκος Λαζαρίδης, συνεργάτης του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε ενημέρωση από τις Περιφέρειες σχετικά με τα προληπτικά μέτρα τα οποία δρομολογούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τον περιορισμό των επιπτώσεων από πλημμυρικά φαινόμενα (λ.χ. καθαρισμοί ρεμάτων), ενόψει της χειμερινής περιόδου. Συζητήθηκαν επίσης, μέτρα ετοιμότητας για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «Δάρδανος». Ειδήσεις σήμερα: Δημοσκόπηση Marc: Μπροστά με 8,7 μονάδες η Νέα Δημοκρατία, στο 48,5% η αποδοχή Μητσοτάκη Πόλεμος στην Ουκρανία: Στέλνει στρατό ο Πούτιν στα σύνορα με τη Γεωργία – Θέλει να σταματήσει τους στρατεύσιμους που σπεύδουν να φύγουν Κακοκαιρία «Bogdan»: Μήνυμα του 112 στη Δυτική Ελλάδα – «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις» BEST OF NETWORK 26.09.2022, 17:00 26.09.2022, 12:45 26.09.2022, 10:57 26.09.2022, 16:32 26.09.2022, 14:37 26.09.2022, 16:30

