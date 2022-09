ΣΥΡΙΖΑ: Ιστορικό πισωγύρισμα η άνοδος της Ακροδεξιάς σε συνεργασία με τη Δεξιά στην εξουσία στην Ιταλία «Είναι προφανές ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι κεραυνός εν αιθρία – Ιστορική η ευθύνη και των προοδευτικών δυνάμεων που δεν παραμέρισαν τις διαφορές τους» , αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για το αποτέλεσμα των ιταλικών εκλογών «Ιστορική η ευθύνη και των προοδευτικών δυνάμεων που δεν παραμέρισαν τις διαφορές τους και δεν έδωσαν απαντήσεις στο τεράστιο κύμα ακρίβειας» σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση, μετά το αποτέλεσμα των ιταλικών εκλογών. Αναλυτικά, η ανακοίνωση: «Τα αποτελέσματα των ιταλικών εκλογών συνιστούν είναι ένα μεγάλο σοκ για την Ευρώπη και τη δημοκρατική της παράδοση. Η άνοδος της Ακροδεξιάς, σε συνεργασία με τη παραδοσιακή Δεξιά, στην εξουσία μιας χώρας που βίωσε τα αδιέξοδα του φασισμού αποτελεί ιστορικό πισωγύρισμα στις πιο σκοτεινές ημέρες του ευρωπαϊκού 20ου αιώνα. Είναι προφανές ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Αποτελεί συνέπεια της διεύρυνσης των ανισοτήτων και της διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής, ως αποτέλεσμα νεοφιλελεύθερων επιλογών από συντηρητικές ή τεχνοκρατικές κυβερνήσεις, σε συνδυασμό με την αδυναμία των δυνάμεων της ευρύτερης Αριστεράς να δώσουν πειστικές απαντήσεις στην ανασφάλεια και το φόβο των λαϊκών στρωμάτων. Και εκεί που βασιλεύει ο φόβος και η ανασφάλεια, συνήθως ανθίζει η ξενοφοβία, ο εθνικισμός και ο ακροδεξιός λαϊκισμός. Η ευθύνη ωστόσο των προοδευτικών δυνάμεων μετά τη χθεσινή εξέλιξη είναι ακόμη μεγαλύτερη. Στη γειτονική Ιταλία έβλεπαν τη συμπόρευση Δεξιάς – Ακροδεξιάς και το κίνδυνο τις Ακροδεξιάς κυβέρνησης να έρχεται. Εντούτοις οι υπαρκτές διάφορες των δυνάμεων της Αριστεράς, της Κεντροαριστεράς και του Κέντρου, δεν παραμερίστηκαν. Και όχι μόνο δεν παραμέρισαν τις διαφορές τους, αλλά φοβήθηκαν να απαντήσουν ουσιαστικά στο τεράστιο κύμα ακρίβειας και να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των πολιτών. Και αυτή είναι μια ιστορική ευθύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί τους δημοκρατικούς πολίτες και τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα από τις εξελίξεις στη γειτονική Ιταλία, προκειμένου ο Ακροδεξιός λαϊκισμός των δυνάμεων που πορεύτηκαν χέρι-χέρι στα συλλαλητήρια ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών, να μην αποτελέσουν εναλλακτική λύση διακυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές στη χώρα μας. Η απάντηση στα νεοφιλελεύθερα αδιέξοδα πρέπει να πάρει προοδευτικό πρόσημο. Για να νικήσει η ελπίδα. Για Δικαιοσύνη παντού!»Ειδήσεις σήμερα Θεοδωρικάκος: Καθημερινά επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα 1.500 παράνομοι μετανάστες Τα πρόσωπα-κλειδιά της νέας ιταλικής κυβέρνησης Αγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού: Τελειώνουν τα «θαύματα» του παπα-Δημήτρη; Best of Network 26.09.2022, 13:30 26.09.2022, 12:45 26.09.2022, 10:57 26.09.2022, 09:34 26.09.2022, 09:13 26.09.2022, 07:00

