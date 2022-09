Τα μυστήρια της Πράγας και το «άνοιγμα» Καλίν για επαφή Μητσοτάκη – Ερντογάν

Έχουν περάσει πλέον πάνω από έξι μήνες μετά από εκείνη την παγωμένη Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε δεκτός από τον Ταγίπ Ερντογάν στο Μέγαρο Βαχντετίν και συζήτησαν επί ώρα μεταξύ τυρού και αχλαδίου, σε καλό κλίμα. Έκτοτε έγιναν πολλά που βάρυναν ξανά την ατμόσφαιρα, μεταξύ των οποίων ευθείες απειλές από τον Τούρκο πρόεδρο εις βάρος της ελληνικής κυριαρχίας, νυχτερινές υπερπτήσεις, υπερπτήσεις drones και άλλα πολλά. Και αίφνης, πριν την ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, ο εξ απορρήτων του κ. Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν άνοιξε χαραμάδα επαφής του Τούρκου προέδρου με τον κ. Μητσοτάκη στην Πράγα. Εκεί θα γίνει σε λίγες μέρες, στις 6 Οκτωβρίου, η πρώτη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, πέραν του Άτυπου Συμβουλίου των ηγετών της Ε.Ε. Πρόκειται για την εφαρμογή της πρότασης Μακρόν πριν από λίγους μήνες, προκειμένου η Ουκρανία να αποκτήσει μια στενότερη επαφή με τα ευρωπαϊκά όργανα, έως ότου τρέξουν οι χρονοβόρες διαδικασίες για την πλήρη της ένταξη στην Ε.Ε. (αν συμβεί ποτέ). Στην Πράγα έχει προσκληθεί και ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, κατά τα φαινόμενα θα πάει, αν και η συνύπαρξή του με τον Νίκο Αναστασιάδη συνιστά «έμμεση αναγνώριση» της Κύπρου. Με βάση το πρόγραμμα της Συνόδου, το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου έχει προβλεφθεί η δυνατότητα για ηγέτες να πραγματοποιήσουν διμερείς συναντήσεις, εφόσον το επιθυμούν. «Αν γίνει ένα βήμα ο πρόεδρος μας κάνει δύο βήματα. Έρχονται διάφορα μηνύματα. Τα εξετάζουμε. Δεν μπορώ να πω από τώρα αν θα γίνει η συνάντηση η όχι Θα δούμε τι βήματα θα γίνουν ως τότε. Εξαρτάται από τα βήματα της ελληνικής πλευράς», είπε στο τουρκικό δίκτυο NTV την Παρασκευή ο κ. Καλίν ανοίγοντας το θέμα, βάζοντας παράλληλα «όρους» προς την ελληνική πλευρά. Οι Τούρκοι παρακολούθησαν, άλλωστε, μετά πολλής προσοχής την ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, κάτι που γνώριζε ο πρωθυπουργός και επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα φιλίας στον τουρκικό λαό με δύο tweets γραμμένα στην τουρκική γλώσσα. Όπως είχε κάνει ο Ταγίπ Ερντογάν στις αρχές Ιουνίου με tweets στα ελληνικά, μόνο που τότε απειλούσε την Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός θα επιστρέψει σήμερα το πρωί στην Αθήνα, όπου υπάρχουν μια σειρά εκκρεμοτήτων, με πρώτη τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το πρωί της Τρίτης, ενώ αμέσως μετά θα αναχωρήσει για το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου θα ανοίξει τις εργασίες των Study Days του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που θα γίνουν παρουσία της ηγεσίας του στην Χερσόνησο. Ως αυτή την ώρα, στην ελληνική πλευρά δεν υπάρχει προετοιμασία για μια συνάντηση με τον κ. Ερντογάν, ούτε έχει υπάρξει «νύξη» από την Άγκυρα μέσω του διπλωματικού δίαυλου των γραφείων των δύο ηγετών. Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης έχει πολλάκις εμφανιστεί ανοιχτός σε επαφές με τη γείτονα, αλλά είναι σαφές ότι μια συνάντηση σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένη. Επίσης, αυτές τις μέρες θα φανεί τι ακριβώς εννοούσε ο κ. Καλίν και αν, τις μέρες που ήταν η τουρκική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη, επαναλήφθηκε το μήνυμα που είχε αποστείλει η αμερικανική πλευρά και κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη τον Ιούνιο για αποκλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα είναι ότι πρέπει να μιλάμε, αυτό, όμως, δεν μπορεί να σημαίνει διάλογο «αλά τούρκα», αλλά στο πλαίσιο που ορίζει το διεθνές δίκαιο. Ειδήσεις σήμερα: Τουρκία: Fake news από το Anadolu με φωτογραφίες πολεμικών πλοίων σε Λέσβο και Σάμο Σύρος-Μύκονος: Καταγγελία για λαδώματα υπαλλήλων της πολεοδομίας Βρετανός περιγράφει την κόλαση που έζησε στα χέρια Ρώσων βασανιστών – «Είμαι ο θάνατός σου»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )