Mητσοτάκης σε νεαρό άτομο με αναπηρία: «Εγώ σε θαυμάζω περισσότερο» – Δείτε βίντεο Ψηφιακά ΚΕΠΑ: Καταργείται το παράβολο των 47 ευρώ – Έρχεται η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας Μαίρη Λαμπαδίτη 26.09.2022, 18:36 Με τέσσερις σημαντικές αλλαγές βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης, τα ψηφιακά ΚΕΠΑ που έχουν ως στόχο να απλοποιήσουν και να διευκολύνουν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Σε εκδήλωση έγινε νωρίτερα στο Σαράφειο του Δήμου Αθηναίων παρουσία του πρωθυπουργού, οι υπουργοί εργασίας Κωστής Χατζηδάκης και ψηφιακής διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης ενημέρωσαν για τους βασικούς άξονες μεταρρύθμισης. Στη συνέχεια άτομα με αναπηρία συνομίλησαν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καταθέτοντας τις αρνητικές εμπειρίες τους για την ταλαιπωρία που είχαν υποστεί στα ΚΕΠΑ. Συγκίνησε προκάλεσε ο Δημήτρης, σπουδαστής μαγειρικής, ο οποίος μίλησε για την καθημερινή προσπάθεια που καταβάλλει, ενώ απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό του είπε: «σας θαυμάζω και θέλω να σας εκμυστηρευθώ το άγχος που νιώθω μήπως η φωτιά του πολέμου φτάσει και στη χώρα μας». «Εγώ σε θαυμάζω ακόμα περισσότερο», του απάντησε ο πρωθυπουργός καθησυχάζοντάς τον ότι δε πρόκειται ο πόλεμος να έρθει στη χώρα μας». Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είχε δεσμευτεί για την αντιμετώπιση πολλών χρόνιων προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία και την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ. Αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα προσβασιμότητας στις πόλεις, στις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία καθώς και στην αξία της έγκυρης διάγνωσης του αυτισμού. Δείτε το στιγμιότυπο από το 49ο λεπτο: Οι άξονες της μεταρρύθμισης είναι οι εξής: 1. Καταργούνται οι αλλεπάλληλες επισκέψεις στα ΚΕΠΑ. Μία εξέταση στα ΚΕΠΑ η κατ΄οίκον θα είναι αρκετή ενώ μέχρι τώρα απαιτούντο 3-4 επισκέψεις 2. Θεσπίζεται η ενιαία ιατρική γνωμάτευση για τις παροχές των αναπήρων όπως είναι η σύνταξη αναπηρίας, το επίδομα καθώς και το εξωιδραματκό επίδομα. Μέχρι σήμερα χρειαζόταν ξεχωριστή αίτηση και ξεχωριστή γνωμάτευση για κάθε παροχή. 3. Καταργείται το παράβολο των 46.50 ευρώ. 4. Ξεκίνησε η λειτουργία της Εθνικής πύλης αναπηρίας στη οποία θα συγκεντρώνονται όλες οι υπηρεσίες. Άλλες τέσσερις αλλαγές αναμένεται να υλοποιηθούν άμεσα Α) Καθιερώνεται το ψηφιακό μητρώο αναπηρίας Β) Θεσπίζεται η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας. Η κάρτα θα κάνει πρεμιέρα την 1η Νοεμβρίου και ενσωματώνει σταδιακά όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου Γ) Αναμορφώνεται το ειδικό σώμα γιατρών για την πιστοποίηση αναπηρίας. Στο νέο σώμα θα ενσωματώνονται γιατροί όχι μόνο από το δημόσιο αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα με περισσότερες ειδικότητες. Δ) Υλοποιείται ο θεσμός του προσωπικού βοηθού. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων των πολιτών που θέλουν να εργασθούν ως προσωπικοί βοηθοί. «Τα ψηφιακά ΚΕΠΑ έρχονται να απλοποιήσουν την καθημερινότητα των αναπήρων. Είναι σημαντικό ότι καταργήσαμε την υποχρεωτική επανεξέταση για μη αναστρέψιμες αναπηρίες . Αναβαθμίσαμε τις κτιριακές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη ενώ προχωράει και το έργο των νέων ΚΕΠΑ στο ΣΕΦ. Σημαντική είναι επίσης η λειτουργία των ηλεκτρονικών ραντεβού. Σε δυόμισι χρόνια κλείστηκαν 500.000 ραντεβού» επεσήμανε στην ομιλία του ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Με τη σειρά του ο κ. Πιερρακάκης τόνισε: «Η εθνική πύλη αναπηρίας λειτουργεί ήδη στο epan.gov.gr και σταδιακά θα είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες οι οποίες θα ενταχθούν στην ψηφιακά κάρτα». Ο Πρόεδρος τη Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρίας Γιάννης Βαρδαγαστάνης ανέφερε: «Ασφαλώς οι αλλαγές διευκολύνουν και αφήνουν πίσω την απαξίωση που είχαμε υποστεί όταν είχαν έρθει στο φως σκάνδαλα με αναπήρους μαιμού. Σημαντικό ρόλο παίζει η πρόσθετη εκπαίδευση των γιατρών που θα πιστοποιούν την αναπηρία». Ειδήσεις σήμερα Οι Τούρκοι επιμένουν στα fake news: Η Sabah «ανακάλυψε» κι άλλο «στρατόπεδο εκπαίδευσης τρομοκρατών» στο Λαύριο Αλληλοκατηγορίες για ξυλοδαρμό ανάμεσα σε μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη λόγω τηλεφωνημάτων στον πατέρα Θεοδωρικάκος: Καθημερινά επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα 1.500 παράνομοι μετανάστες Μαίρη Λαμπαδίτη 26.09.2022, 18:36 BEST OF NETWORK 26.09.2022, 17:00 26.09.2022, 12:45 26.09.2022, 10:57 26.09.2022, 16:32 26.09.2022, 14:37 26.09.2022, 16:30

