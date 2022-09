Βέμπερ για Μητσοτάκη: Ήταν από τους πρώτες ηγέτες του ΕΛΚ που ζήτησαν αποβολή του Όρμπαν «Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με έναν γεωπολιτικό σεισμό – Πρέπει να βρει κοινό δρόμο, πρέπει να στηρίξουμε πολίτες, επιχειρήσεις και αγρότες» ανέφερε ο πρωθυπουργός «Τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, εδώ, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακά… Μπορούμε να μάθουμε πολλά από την Ελλάδα». Τα παραπάνω επεσήμανε απόψε ο πρόεδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ λίγο πριν ξεκινήσει η ετήσια συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που φέτος διεξάγεται στην Κρήτη. Ο πρόεδρος του ΕΛΚ , παρουσία του προέδρου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέφερε ότι το ΕΛΚ θέλει το πνεύμα της Κρήτης στις Βρυξέλλες, ενόψει των ευρωεκλογών.Μάνφρεντ Βέμπερ και Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν ξεκινήσει η σύνοδος του ΕΛΚ είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση η οποία όπως αναφέρθηκε έγινε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα. Δείτε τις δηλώσεις τους «Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη μ’ έναν γεωπολιτικό σεισμό: την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με τραγικές συνέπειες για τη σταθερότητα στην ήπειρό μας, για την Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς εισβολής και αμφισβήτησης της κυριαρχίας της αλλά και με πολύ σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, της ανόδου των τιμών και της ενεργειακής κρίσης, η οποία έχει προκληθεί από τον εκβιασμό της Ρωσίας που χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως όπλο για να ασκήσει πίεση στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες» τόνισε ο πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΕΛΚ που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα. «Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και να χαρτογραφήσουμε έναν δρόμο κοινής ευρωπαϊκής αντίδρασης προκειμένου να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις μας, κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες μας. Αναφέρομαι σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι πολύ κοντά στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και που, σήμερα, δοκιμάζονται περισσότερο από αυτή την έξαρση του εισαγόμενου πληθωρισμού που χτυπά όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες» πρόσθεσε. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι, παρότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε πρωτοφανείς δυσκολίες, η Νέα Δημοκρατία επιδεικνύει και μια πρωτοφανή, όπως χαρακτηριστικά είπε, πολιτική αντοχή. «Αυτό μπορεί να εξηγηθεί. Μπορεί να εξηγηθεί διότι διαχειριστήκαμε τις κρίσεις με αποτελεσματικότητα, αλλά και διότι ήμασταν συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις: να μειώσουμε τους φόρους, να ενισχύσουμε την άμυνα της χώρας και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή μειώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες» υπογράμμισε. Ο κ. Βέμπερ αναφερόμενος στην διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είπε «είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός του πόσο μεγάλου σεβασμού χαίρει η χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο κι ότι έχει αφήσει οριστικά πίσω της τα χρόνια της κρίσης του ευρώ, βλέποντας τη μείωση της ανεργίας και τις πολλές θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια». «Έχετε επίσης πολλά φορολογικά έσοδα επειδή η οικονομία πηγαίνει τόσο καλά. Πρόκειται για πολύ σημαντικά επιτεύγματα και έχουμε να μάθουμε ως EΛΚ, πολλά εδώ στην Ελλάδα» σημείωσε. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των δηλώσεων τους Manfred Weber: Σας ευχαριστώ πολύ. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα στην Ευρώπη. Πραγματοποιούμε αυτές τις study days, γεγονός που σημαίνει πως όλοι μας οι συνάδελφοι θα βρίσκονται εδώ στην Κρήτη για τις 3 επόμενες μέρες. Είναι μια σπουδαία εκδήλωση για εμάς. Δεν είναι μια τυπική συνάντηση, αλλά μια ιδιαίτερη συνάντηση. Είναι χαρά μας που είμαστε στην Ελλάδα, στην Κρήτη για την εκδήλωση αυτή. Είναι χαρά μας που οργανώνουμε αυτή τη συνάντηση και που είμαστε εδώ με τους φίλους μας. Επιλέξαμε την Ελλάδα και την Κρήτη γιατί για εμάς στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι ένας ισχυρός πυλώνας, με μεγάλη ιστορία και ισχυρή συνεισφορά στην ιδέα του τί θέλουμε να προσφέρουμε στους πολίτες μας. Βλέπουμε τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, εδώ, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός του πόσο μεγάλου σεβασμού χαίρει η χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο κι ότι έχει αφήσει οριστικά πίσω της τα χρόνια της κρίσης του ευρώ, βλέποντας τη μείωση της ανεργίας και τις πολλές θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Έχετε επίσης πολλά φορολογικά έσοδα επειδή η οικονομία πηγαίνει τόσο καλά. Πρόκειται για πολύ σημαντικά επιτεύγματα και έχουμε να μάθουμε ως EΛΚ, πολλά εδώ στην Ελλάδα. Είναι κάτι που θέλουμε να συμπεριλάβουμε επίσης στην προγραμματική μας προσέγγιση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρόγραμμά μας που θα συζητήσουμε αυτές τις μέρες εδώ στην Κρήτη. Επιτρέψτε μου επίσης να προσθέσω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι ένα κόμμα που υπερασπίζεται το κράτος δικαίου και τις αρχές της Ένωσής μας. Και στο πλαίσιο αυτό, θέλω να υπογραμμίσω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους ηγέτες, από τους κορυφαίους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που ζήτησε την αποβολή του Βίκτορ Όρμπαν από την οικογένεια του ΕΛΚ. Θέλω να το υπογραμμίσω ξανά, γιατί για μία ακόμη φορά γίνεται σήμερα πολύ μεγάλη συζήτηση για το κράτος δικαίου. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πάντα πολύ ξεκάθαροι σε αυτό. Τον ευχαριστώ για αυτή την ισχυρή δέσμευση που βασίζεται σε κανόνες και στην κοινή αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι το μέλλον της Ευρώπης. Το τώρα έχει να κάνει με το μέλλον. Θα συζητήσουμε επίσης για τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές το 2024. Και θα το κάνουμε αυτό μαζί, ως μία σπουδαία ομάδα. Και θέλουμε να μεταφέρουμε την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Κρήτη στις Βρυξέλλες, το όραμα μιας θετικής προοπτικής με κίνητρα για το μέλλον. Αυτό είναι που θέλουμε να μεταφέρουμε στις Βρυξέλλες. Κυριάκος Μητσοτάκης: Αγαπητέ μου Manfred, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνεται η δυνατότητα σήμερα, ως Κρητικοί, να υποδεχθούμε σχεδόν το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η ομάδα επέλεξε την Κρήτη για μία πολύ σημαντική συνάντηση. Βρίσκονται εδώ για τις επόμενες δυόμισι μέρες για να συζητήσουν μια σειρά από μεγάλα θέματα, μια σειρά από μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει όχι μόνο η πολιτική μας οικογένεια, αλλά η ευρωπαϊκή οικογένεια συνολικά. Η συνάντηση αυτή ήταν προγραμματισμένη να γίνει πέρυσι, όμως ένας σεισμός, εδώ, στην Κρήτη, μας ανάγκασε να τη μεταθέσουμε. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη μ’ έναν γεωπολιτικό σεισμό: την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με τραγικές συνέπειες για τη σταθερότητα στην ήπειρό μας, για την Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς εισβολής και αμφισβήτησης της κυριαρχίας της αλλά και με πολύ σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, της ανόδου των τιμών και της ενεργειακής κρίσης, η οποία έχει προκληθεί από τον εκβιασμό της Ρωσίας που χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως όπλο για να ασκήσει πίεση στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και να χαρτογραφήσουμε έναν δρόμο κοινής ευρωπαϊκής αντίδρασης προκειμένου να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις μας, κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες μας. Αναφέρομαι σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι πολύ κοντά στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και που, σήμερα, δοκιμάζονται περισσότερο από αυτή την έξαρση του εισαγόμενου πληθωρισμού που χτυπά όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Θα έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να συζητήσουμε – και ευχαριστώ τον Manfred για τα καλά του λόγια- για όσα έχουμε πετύχει στην Ελλάδα αυτά τα τελευταία τρία χρόνια, αυτούς τους 38 μήνες από τότε που ο ελληνικός λαός μάς ανέθεσε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Παρότι αντιμετωπίσαμε πρωτοφανείς δυσκολίες, θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία επιδεικνύει και μια πρωτοφανή πολιτική αντοχή. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί. Μπορεί να εξηγηθεί διότι διαχειριστήκαμε τις κρίσεις με αποτελεσματικότητα αλλά και διότι ήμασταν συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις: να μειώσουμε τους φόρους, να ενισχύσουμε την άμυνα της χώρας και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή μειώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες. Τα λέω αυτά διότι αποτελούν κεντρικούς πυλώνες της πολιτικής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς εισερχόμαστε σε νέους εκλογικούς κύκλους, εθνικούς για την Ελλάδα, ευρωπαϊκούς για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι ακριβώς αυτή η ατζέντα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, είναι σημαντική για τις κοινωνίες μας. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ενισχύεται πάλι, ενισχύεται σε επίπεδο εκλογών, τοπικών εκλογών, εθνικών εκλογών, πιστεύω ότι οι επόμενοι εκλογικοί κύκλοι θα είναι καλοί για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Γνωρίζει ο Manfred ότι η Νέα Δημοκρατία παρέχει πάντοτε τη στήριξη που το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αναμένει από την πρώτη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, ένα από τα ισχυρότερα κόμματα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς. Καλώς ήρθες λοιπόν και πάλι Manfred, είμαι βέβαιος ότι θα έχετε έναν πολύ εποικοδομητικό διάλογο με τους συναδέλφους, αλλά είμαι, επίσης, βέβαιος ότι θα έχεις την ευκαιρία να εκτιμήσεις τις ομορφιές της Κρήτης, που είναι η πατρίδα μου και είμαι σίγουρος ότι θα την επιλέξεις ως τον επόμενο προορισμό για τις διακοπές σου. Ειδήσεις σήμερα: Συνεχίζεται το μαζικό κύμα φυγής Ρώσων – Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ουρές 16 χλμ στα σύνορα με τη Γεωργία Μία δόκιμη αστυφύλακας ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες μετά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Πανεπιστημιούπολη Επιδείνωση της θνησιμότητας των ασθενών Covid εντός και εκτός ΜΕΘ δείχνει νέα μελέτη των Τσιόδρα – Λύτρα BEST OF NETWORK 27.09.2022, 18:15 27.09.2022, 14:28 27.09.2022, 10:37 27.09.2022, 12:00 27.09.2022, 20:41 27.09.2022, 20:15

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )