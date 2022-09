Γεωργιάδης: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει blackout τον χειμώνα O υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στο συνέδριο της Frankfurter Allgemeine Zeitung στο Βερολίνο τάχθηκε υπέρ της επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου Η Ελλάδα έχει προετοιμαστεί και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει blackout τον χειμώνα, επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σήμερα στο “European Economic Conference” της Frankfurter Allgemeine Zeitung στο Βερολίνο. «Προχωρούμε πολύ γρήγορα στις απαραίτητες επενδύσεις. Ενδεικτικά αναφέρω ότι είχαμε σταθμό LNG στη Ρεβυθούσα και τώρα κατασκευάζουμε κι ένα δεύτερο για να διπλασιάσουμε τις ποσότητες LNG που εισάγουμε από διάφορες χώρες κι εγκαθιστούμε με ταχείς ρυθμούς σταθμό FSRU στην Αλεξανδρούπολη – πιστεύω ότι θα είναι έτοιμος το ερχόμενο καλοκαίρι – ώστε να καλύπτουμε και τις εγχώριες και τις ανάγκες γειτονικών χωρών, όπως της Βουλγαρίας. Επιπρόσθετα, λειτουργούμε τις μονάδες παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη και γενικότερα έχουμε λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα επάρκειας στον ενεργειακό τομέα», τόνισε ο υπουργός. Πρόσθεσε ωστόσο ότι υπάρχει το ζήτημα των υψηλών τιμών της ενέργειας. «Δεν θα έχουμε blackout, ωστόσο θα έχουμε πολύ μεγάλη οικονομική πίεση λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας σε όλους τους Ευρωπαίους, το οποίο προκαλεί ο κ. Putin με τις αποφάσεις του», ανέφερε και τάχθηκε υπέρ της επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. «Η Ευρώπη είναι τεράστια αγορά. Εάν επιβάλλουμε το πλαφόν, η αγορά θα προσαρμοστεί διότι κανείς δεν μπορεί να αντέξει να χάσει την ευρωπαϊκή αγορά. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα στην επιβολή πλαφόν διότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τους Ευρωπαίους καταναλωτές απροστάτευτους στην επίθεση που εξαπολύει η Ρωσία σ’ όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογράμμισε. Παρών στο συνέδριο ήταν ο Klaus Regling, που εκπροσωπεί όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης εκφράζοντας τις ευχαριστίες του, τον μεγαλύτερο δανειστή της Ελλάδας. «Η Ελλάδα είναι σήμερα σε εξαιρετικά καλή οικονομική κατάσταση. Το 2021 πέτυχε έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ΕΕ με 8,3%, ενώ και το α’ εξάμηνο του 2022 ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πολύ υψηλός, 7,8%, υψηλότερος των αρχικών προβλέψεων. Πιστεύω ότι στο σύνολο του 2022 θα έχουμε ανάπτυξη πάνω από 5%, ίσως και 6% καθώς η πορεία των επενδύσεων, των εξαγωγών και του τουρισμού είναι καλύτερη από ποτέ. Η Ελλάδα δεν θα επιτύγχανε αυτές τις επιδόσεις εάν δεν είχαμε μείνει στην Ευρωζώνη κι εάν δεν είχαμε υποστηριχθεί από τους Ευρωπαίους όταν έπρεπε», κατέληξε ο υπουργός. - ΜΠΕ Ειδήσεις σήμερα: Ενεργειακή κρίση – Διαρροή στον Nord Stream: Υποψίες για σαμποτάζ, σεισμολόγοι κατέγραψαν εκρήξεις – Δείτε βίντεο Πάτρα: «Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας» λέει ένα από θύματα του «μαζικού» revenge porn Ζωγράφου: Σεσημασμένος ο 30χρονος που συνελήφθη στην Πολυτεχνειούπολη – Έμενε στην εστία BEST OF NETWORK 27.09.2022, 18:15 27.09.2022, 14:28 27.09.2022, 10:37 27.09.2022, 12:00 27.09.2022, 15:01 27.09.2022, 16:00

