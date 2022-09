Δημοσκοπήσεις Marc – ALCO: Ενέργεια και ανατιμήσεις τα μεγαλύτερα προβλήματα του χειμώνα

Την έντονη ανησυχία των πολιτών για το κύμα ακρίβειας και τις συνθήκες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγω των αυξήσεων στο φυσικό αέριο και τα καύσιμα, αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις της Marc και της Alco που δημοσιοποίησαν σήμερα οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΑΝΤ1 και Alpha. Η μεγαλύτερη ανησυχία των ερωτηθέντων αφορά τις αυξήσεις στην ενέργεια ενώ στα αξιοσημείωτα είναι και το γεγονός ότι αυξάνεται ο προβληματισμός για τα ελληνοτουρκικά καθώς ένας στους δύο πολίτες το θεωρεί το αμέσως μεγαλύτερο πρόβλημα… Πιο συγκεκριμένα, στη δημοσκόπηση της Marc, σε ποσοστό 83,6% οι συμμετέχοντες ανάγουν την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις ως τη μεγαλύτερη ανησυχία, ενώ τα ελληνοτουρκικά είναι στη δεύτερη θέση με 48%, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση (36,4%). Παράλληλα, το 45,5% εκτιμά ότι θα περιορίσει βασικές ανάγκες μέσα στον χειμώνα, ενώ ένα 60,9% ζητά από την κυβέρνηση μέτρα για τη μείωση των τιμών στην ενέργεια. Σχετικά με το κυβερνητικό έργο για την αντιμετώπιση της κρίσης, το 22,4% απαντά ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, το 39,1% απαντά ότι η κυβέρνηση προσπαθεί, αλλά θα μπορούσε να κάνει περισσότερα κι ένα 17,8% εκτιμά ότι κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Το 19,8% διαφωνεί πλήρως με τους κυβερνητικούς χειρισμούς Στην έρευνα της ALCO το 56% σημειώνει ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ το 19% βάζει τη θέρμανση στην πρώτη θέση. Επίσης, το 55% απαντά ότι δύσκολα θα αντιμετωπίσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του χειμώνα κι ένα 26% απαντά πολύ δύσκολα. To 43% δηλώνει ότι ενδιαφέρεται αρκετά για τον Πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ το 61% θερωρεί πως οι κυρώσεις που αποφάσισε η ΔΕΕ για την Ρωσία είναι αναποτελεσματικές. Τέλος σε ότι αφορά την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας το 53% θεωρεί ότι είναι αναγκαία ενώ το 40% διαφωνεί. Δείτε την δημοσκόπηση της Marc Δείτε την δημοσκόπηση της ALCO

