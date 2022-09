Ελληνοτουρκικά – Ο Δένδιας ξεκαθαρίζει: «Όσοι επιδιώκουν να επανασχεδιάσουν τους χάρτες θα αποτύχουν» «Να ξέρουν οι Τούρκοι ότι θα κάνουμε τα πάντα, για να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας» τόνισε ο ΥΠΕΞ Νέο σαφές μήνυμα με το οποίο καταδικάζει τις τουρκικές προκλήσεις έστειλε η Αθήνα στην Άγκυρα, καθιστώντας παράλληλα σαφές ότι η Ελλάδα λειτουργει βάσει των υποχρεώσεών της που απορρέουν απο τη Συνθήκη της Λωζάνης. Μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις για τον στρατιωτικό εξοπλισμό στα νησιά κι αφότου ο Έλληνας πρέσβης κλήθηκε για εξηγήσεις για τα τεθωρακισμένα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αρμένιο ομόλογό του, διεμήνυσε τα εξής:«Να ξέρουν οι Τούρκοι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας». Μετά τη συνάντηση με τον ΥΠΕΞ της Αρμενίας, στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν επί τάπητος οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου, κατέστησε όμως σαφές ότι η προάσπιση της εδαφικής κυριαρχίας είναι κάτι το αδιαπραγμάτευτο. I would like to send a clear message to countries that seek to redraw maps. And my message is that revisionist policies will fail (statement following my meeting with Armenian counterpart Ararat Mirzoyan). pic.twitter.com/9hR5Ou29yJ — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 27, 2022 Θίγοντας το ζήτημα των τουρκικών ισχυρισμών περί… ελληνικών προκλήσεων, ο κ.Δένδιας δήλωσε ότι η Άγκυρα είναι εκείνη που απειλεί με πόλεμο κι έχει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο λίγα μίλια από τα ελληνικά νησιά. Στο tweet του, το οποίο συνόδευσε με σχετικό βίντεο και με το οποίο καταδικάζει την πολιτική των επιθέσεων, ο Έλληνας ΥΠΕΞ σημείωσε τα εξής: «Θα ήθελα να στείλω ένα σαφές μήνυμα στις χώρες που επιδιώκουν να επανασχεδιάσουν τους χάρτες. Και το μήνυμά μου είναι ότι οι πολιτικές αναθεωρητισμού θα αποτύχουν». Μητσοτάκης για Τουρκία: Έχουν απέναντί τους την Ευρώπη και τους συμμάχους μας Στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Απέναντί τους, δεν έχουν μόνο την Ελλάδα, έχουν ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ», τόνισε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην Τουρκία. «Ό,τι είχε να πει η Ελλάδα το είπε καθαρά στον ΟΗΕ. Τόσο για τις κόκκινες γραμμές της όσο και για τη φιλική της διάθεση απέναντι στον τουρκικό λαό. Η άλλη όχθη μπορεί να επαναλαμβάνει μονότονα τα ψέματα και τις απειλές της. Σε αυτό το γαλϊτανάκι όμως έχει μείνει μόνη. Εμείς μένουμε με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση στις καθαρές μας θέσεις με την ισχύ του διεθνούς δικαίου, την επιφυλακή των ενόπλων δυνάμεών μας, τη συμπαράσταση των συμμάχων μας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cn71tjlzek0p) Όπως είπε «εδώ τα πολλά λόγια είναι πράγματι φτώχεια -όπως λέει και η παροιμία- και ίσως είναι καιρός να ασχοληθούν με αυτήν την φτώχεια και όσοι λένε πολλά. Αντί για τις πύρινες λέξεις να επιλέξουν επιτέλους τις δημιουργικές πράξεις και τον δρόμο του ουσιαστικού διαλόγου». «Ο ορίζοντάς μας για τους αμέσως επόμενους μήνες θεωρώ ότι είναι πλέον καθαρός», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Επεσήμανε ότι στη μεν Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της κυβέρνησης και τα βήματα για τους επόμενους μήνες. Ενώ, στη Νέα Υόρκη η χώρα είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί συνολικά απέναντι σε όλες τις σύγχρονες προκλήσεις. Είπε ότι τα δύο αυτά γεγονότα συναντώνται σε θέματα που έχουν κοινά σημεία και αλληλοεπηρεάζονται όπως στον πόλεμο της Ουκρανίας και στην κρίση της ενέργειας αλλά και στη δοκιμασία της ασφάλειας και της ίδιας της δημοκρατίας. «Είναι μια απόδειξη της επιρροής που έχει πλέον η παγκόσμια αβεβαιότητα στις οικονομίες και στις κοινωνίες όλων των κρατών όπως και της σημασίας που αποκτούν πια οι συλλογικές απαντήσεις απέναντι σε υπερεθνικά προβλήματα», τόνισε. Επανέλαβε ότι κανείς εθνικός προϋπολογισμός σε καμία χώρα δεν είναι σε θέση να καλύψει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας που διαπερνά τα σύνορα και απαιτούνται εκτός από τις εθνικές πολιτικές και τολμηρές ευρωπαϊκές αποφάσεις. Ακόμη επεσήμανε ότι η ελληνική κοινωνία έχει επιδείξει μεγάλη ωριμότητα, αναφέρθηκε στο πρόσφατο δημοσίευμα των FT που κάνει λόγο για οικονομικό θαύμα ως προς τις αποδόσεις της ελληνικής οικονομίας κόντρα στις τάσεις που παρατηρούνται στις περισσότερες οικονομίες του κόσμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε όσα είπε και στην παρέμβασή του στη Γενική Συνέλευση με αιχμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επισημαίνοντας ότι η διεθνής συνεργασία στη βάση των αρχών αναδεικνύεται σε προτεραιότητα απέναντι στη διεθνή αβεβαιότητα. «Μόνο αν ηττηθεί αυτή η μορφή της επιθετικής βίας το διεθνές δίκαιο θα μπορεί να εξακολουθεί να διέπει τις σχέσεις των χωρών και μόνο αν αποκρουστεί ένα τετελεσμένο καταπάτησης των συνόρων δεν θα βρει αυτό επίδοξους μιμητές σε άλλες περιοχές». Υπογράμμισε ότι: «Η ελευθερία, η ανεξαρτησία, η δημοκρατία, το δικαίωμα τελικά των κοινωνιών μας στην ευημερία, όλα αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα». «Η Τουρκία να σέβεται την κυριαρχία των κρατών-μελών της ΕΕ» Λίγο μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, η ΕΕ κάλεσε την Τουρκία «να σέβεται την κυριαρχία των κρατών-μελών της ΕΕ και να δεσμευτεί στην επίλυση όλων των ανοιχτών ζητημάτων στο πνεύμα καλής γειτονίας με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο» μέσα από δηλώσεις του εκπροσώπου της Κομισιόν, υπεύθυνου για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Πίτερ Στάνο. Σε ερώτηση για το γεγονός ότι ο πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα, Χριστόδουλος Λάζαρης κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αλλά και για την γενικότερη συμπεριφορά της Τουρκίας, ο κ. Στάνο σημείωσε ότι δεν θα σχολιάσει «τι έγινε εχθές στην Άγκυρα όταν κλήθηκε ο πρέσβης, διότι αυτό είναι κάτι μεταξύ των δύο κρατών». Σε σχέση όμως με το συνολικό ζήτημα των ενεργειών της Άγκυρας, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, υπογράμμισε την αλληλεγγύη της ΕΕ στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της ΕΕ και η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της έχουν διατυπώσει πολύ ξεκάθαρα με μία σειρά συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τις προσδοκίες από την Τουρκία να αποκλιμακώσει, να δεσμευτεί σε εποικοδομητική αποκλιμάκωση για να προχωρήσει σε μια αμοιβαία εποικοδομητική συνεργασία όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά συνολικά με την ΕΕ» τόνισε ο Πίτερ Στάνο συμπληρώνοντας ότι αναμένεται από την Τουρκία να σταματήσει «την απειλητική ρητορική». Τέλος, ανέφερε ότι «οι πρόσφατες ενέργειες, προκλήσεις, ρητορική είναι σε αντίθετη κατεύθυνση με την αποκλιμάκωση που τόσο πολύ χρειάζεται». Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά δεν αμφισβητείται Τα ξημερώματα, προηγήθηκε το «ράπισμα» από πλευράς ΗΠΑ προς την Τουρκία μέσα από την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ το οποίος υπογράμμιζε πως η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά δεν αμφισβητείται. Σε γραπτή του δήλωση, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημειώνει ότι «σε μια εποχή που η Ρωσία εισέβαλε ξανά σε ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, οι δηλώσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των Συμμάχων του ΝΑΤΟ δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες». «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενθαρρύνουν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματία. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται» ξεκαθάρισε. Και κατέληξε: «Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση». Ειδήσεις σήμερα Μητσοτάκης για Τουρκία: Έχουν απέναντί τους την Ευρώπη και τους συμμάχους μας Νέα επίθεση Ερντογάν: Η Ελλάδα προστατεύει τρομοκράτες στο Λαύριο – Τα όπλα δεν σημαίνουν τίποτα για εμάς Πλούσιοι Ρώσοι ναυλώνουν ιδιωτικά τζετ για να αποφύγουν την επιστράτευση

