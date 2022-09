Θεοδωρικάκος: «Τα Πανεπιστήμια και οι εστίες τους είναι για φοιτητές και όχι για σεσημασμένους κακοποιούς» «Πανεπιστημιακοί χώροι έχουν μετατραπεί σε κέντρα ανομίας, παραβατικότητας και σε ορμητήρια για πράξεις βίας και εγκληματικότητας» τόνισε ο υπουργός «Η κυβέρνησή μας, με πράξεις, είναι αποφασισμένη να φέρει ως πραγματικότητα το αίσθημα ασφαλείας μέσα στο Πανεπιστήμιο», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος για την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στη φοιτητική εστία του Ζωγράφου. Και πρόσθεσε: «Τα πανεπιστήμιά μας είναι για τους φοιτητές. Οι εστίες είναι για να στεγάζουν το όνειρο της ελληνικής οικογένειας για ίσες ευκαιρίες των παιδιών της στη μόρφωση. Δεν είναι για σεσημασμένους κακοποιούς και εγκληματίες». Ολόκληρη η δήλωση που έκανε ο Τάκης Θεοδωρικάκος: «Η σημερινή επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στη φοιτητική εστία του Ζωγράφου απέδειξε άλλη μια φορά αυτό που όλοι, δυστυχώς, γνωρίζουμε επί δεκαετίες: Ότι υπάρχουν πανεπιστημιακοί χώροι που έχουν μετατραπεί σε κέντρα ανομίας, παραβατικότητας και σε ορμητήρια για πράξεις βίας και εγκληματικότητας. Τα πανεπιστήμιά μας είναι για τους φοιτητές. Οι εστίες είναι για να στεγάζουν το όνειρο της ελληνικής οικογένειας για ίσες ευκαιρίες των παιδιών της στη μόρφωση. Δεν είναι για σεσημασμένους κακοποιούς και εγκληματίες. Η κυβέρνησή μας, με πράξεις, είναι αποφασισμένη να φέρει ως πραγματικότητα το αίσθημα ασφαλείας μέσα στο Πανεπιστήμιο. Για όλους. Για τους φοιτητές, για τους καθηγητές και τους εργαζόμενους. Καλώ το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να ταυτιστούν με το αίτημα της κοινωνίας για ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Και να συνδράμουν τις προσπάθειες της Κυβέρνησης, ώστε η ασφάλεια στο ελληνικό πανεπιστήμιο να γίνει προϋπόθεση για την αναβαθμισμένη προοπτική του». Ειδήσεις σήμερα: Σκρέκας: Η Ελλάδα προτείνει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου ύψους 80 δισ. ευρώ Ενεργειακή κρίση – Σαμποτάζ στον Nord Stream; – Σεισμολόγοι κατέγραψαν εκρήξεις κοντά στον αγωγό (βίντεο) Ζωγράφου: Σεσημασμένος ο 30χρονος που συνελήφθη στην Πανεπιστημιούπολη – Έμενε στην εστία BEST OF NETWORK 27.09.2022, 18:15 27.09.2022, 14:28 27.09.2022, 10:37 27.09.2022, 12:00 27.09.2022, 15:01 27.09.2022, 16:00

