Κασουλίδης στο Bloomberg: Παράλογοι και γελοίοι οι ισχυρισμοί Ερντογάν ότι απειλείται από την Ελλάδα

Κασουλίδης στο -: Παράλογοι και γελοίοι οι ισχυρισμοί Ερντογάν ότι απειλείται από την Ελλάδα «Oποιαδήποτε διένεξη στο Αιγαίο θα έχει άμεση επίδραση στην Κύπρο γιατί θα χρησιμοποιηθούμε ως ο αδύναμος κρίκος» ανέφερε ο Κύπριος ΥΠΕΞ Ο τουρκικός στρατός βρίσκεται στη χώρα μας, είναι παρών στο νησί μας και φοβόμαστε ότι οποιαδήποτε διένεξη στο Αιγαίο θα έχει άμεση επίδραση σε εμάς γιατί θα χρησιμοποιηθούμε ως ο αδύναμος κρίκος στην όλη υπόθεση, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Ιωάννης Κασουλίδης. Μιλώντας στο πρακτορείο -, ο κ. Κασουλίδης αναφέρθηκε στα μείζονα ζητήματα της επικαιρότητας, σχετικά με την προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία ως προς την επιβολή πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχέσεις Κύπρου-Ρωσίας μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και τις τελευταίες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφορικά με την Ελλάδα. “http://www.thetimes|-.gr/”Ακούγοντας τον κ. Ερντογάν να προσποιείται ότι απειλείται από την Ελλάδα, θα το χαρακτήριζα ως παράλογο και γελοίο”http://www.thetimes|-.gr/”, δήλωσε ο κ. Κασουλίδης, προσθέτοντας ότι είναι ο Τούρκος Πρόεδρος που απειλεί και που εκδηλώνει αναθεωρητικές πολιτικές και όχι η Ελλάδα. “http://www.thetimes|-.gr/”Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί το έδαφός της και τα νησιά της, σε περίπτωση που αυτά δεχθούν επίθεση”http://www.thetimes|-.gr/”, επεσήμανε χαρακτηριστικά. Ανήκουμε στη Δύση, ήταν η απάντηση του κ. Κασουλίδη σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Δύση, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Κύπρος θέλει να θεωρεί εαυτόν αξιόπιστο εταίρο στην ΕΕ. Οι σχέσεις μας με την Ρωσία άλλαξαν, ελπίζω όχι για πάντα, αλλά σίγουρα τα πράγματα δεν θα είναι όπως ήταν στο παρελθόν, σημείωσε, για να τονίσει ότι η Κύπρος είναι πολύ ευαίσθητη στα ζητήματα εδαφικής ακεραιότητας, κυριαρχίας, παραβίασης των συνόρων. Και όλα αυτά, είπε, επηρεάστηκαν αρνητικά σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. “http://www.thetimes|-.gr/”Κι έτσι η γραμμή μας με τους ευρωπαίους εταίρους μας δεν είναι μόνο αυτή της καταδίκης της εισβολής και της ταύτισης μαζί τους, αλλά και της συμμετοχής μας στις κυρώσεις που συμφωνήθηκαν”http://www.thetimes|-.gr/”. Για την Τουρκία δήλωσε πως όχι μόνο δεν συμμετείχε στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, αλλά επωφελείται από αυτή την αποχή της. Σε ό,τι αφορά αν η Κύπρος βρίσκεται στις χώρες που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην πρόταση για πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο, όπως και η Ουγγαρία, ο κ. Κασουλίδης τόνισε: “http://www.thetimes|-.gr/”Είναι εύκολο τα ΜΜΕ να τοποθετούν την Κύπρο μαζί με την Ουγγαρία. Θα δούμε ποια ακριβώς είναι η πρόταση, η οποία μέχρι στιγμής δεν μας έχει παρουσιαστεί, αλλά δεν είμαστε αντίθετοι. Συνήθως, πορευόμαστε μαζί με όλους τους άλλους εταίρους”http://www.thetimes|-.gr/”. Ειδήσεις σήμερα Μηταράκης: «Βρέχει βάρκες στον Έβρο; Δεν ξέρω πώς οι 38 βρήκαν μία βάρκα» Συνεχίζεται το θρίλερ στην Ευρυτανία με τη 48χρονη – Νοσηλεύτηκε με κακώσεις λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί «Δεν είναι η Ελλάδα η χώρα που απειλεί με casus belli» απάντησε ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα BEST OF NETWORK 26.09.2022, 17:00 26.09.2022, 12:45 26.09.2022, 10:57 26.09.2022, 16:32 26.09.2022, 14:37 26.09.2022, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )