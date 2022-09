Μήνυμα Δένδια στην Τουρκία από την Αρμενία: Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας – Οι αναθεωρητικές πολιτικές θα αποτύχουν

Σαφές μήνυμα στις αναθεωρητικές χώρες, ότι «οι ρεβιζιονιστικές πολιτικές θα αποτύχουν», έστειλε από το Ερεβάν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Αρμένιο ομόλογό του Αραράτ Μιρζουάν. «Για να αναφέρουμε μια ρεβιζιονιστική δύναμη, η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την πρόσφατη αναταραχή για να υπονομεύσει την ειρήνη και τη σταθερότητα, είτε είναι στον Καύκασο είτε στο Αιγαίο» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής. «Μόλις χθες, η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε ότι η Ελλάδα στέλνει μερικά αμυντικά όπλα στο ελληνικό νησί της Λέσβου. Αυτό έγινε ενώ η Ελλάδα ενεργούσε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας, καθώς αυτές οι υποχρεώσεις απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάνης. Η Τουρκία διαμαρτύρεται γιατί η Ελλάδα δεν αφήνει τα εδάφη της ανυπεράσπιστα. Ποιος; Η Τουρκία που έχει εκδώσει casus belli, απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας και έχει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο λίγα μίλια μακριά από τα νησιά του Αιγαίου», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

I would like to send a clear message to countries that seek to redraw maps. And my message is that revisionist policies will fail (statement following my meeting with Armenian counterpart Ararat Mirzoyan). pic.twitter.com/9hR5Ou29yJ

