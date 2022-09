Μελέτη Accenture: «Χάσμα συνάφειας» μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών

Η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών (88%) πιστεύει ότι οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι αλλάζουν ταχύτερα από ό,τι αλλάζουν οι επιχειρήσεις, γεγονός που οδηγεί σε μια κρίση συνάφειας, σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture.

«Εξωτερικοί παράγοντες -όπως οικονομικοί, πολιτικοί ή περιβαλλοντικοί- επηρεάζουν τους ανθρώπους περισσότερο από ποτέ, καθιστώντας τη ζωή τους πιο περίπλοκη και τις αγοραστικές τους αποφάσεις πολυπαραγοντικές», δήλωσε ο Baiju Shah, επικεφαλής στρατηγικής της Accenture Song. «Υπάρχει ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ του τι χρειάζονται οι καταναλωτές και του τι προσφέρουν οι επιχειρήσεις, δημιουργώντας έτσι ένα χάσμα συνάφειας. Πιστεύουμε ότι οι εταιρείες μπορούν να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα και να επιτύχουν σημαντική ανάπτυξη, μην εστιάζοντας απλά στην προώθηση της κατανάλωσης, αλλά συμβάλλοντας ουσιαστικά στη ζωή των πελατών τους».

Η μελέτη “The Human Paradox: From Customer Centricity to Life Centricity” βασίζεται σε έρευνα 25.000+ καταναλωτών από 22 χώρες και εστιάζει στο χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των ανθρώπων σχετικά με το τι πρέπει να προσφέρουν οι επιχειρήσεις και το τι πιστεύουν οι επιχειρήσεις ότι επιζητούν οι πελάτες τους.

Σύμφωνα με τη μελέτη, 67% των καταναλωτών περιμένει από τις εταιρείες να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Ωστόσο, η υπεραπλούστευση της τμηματοποίησης της αγοράς και η υποτίμηση του αντικτύπου των εξωτερικών πιέσεων στην καταναλωτική συμπεριφορά έχει οδηγήσει σε αυτό το χάσμα μεταξύ προσδοκίας και πραγματικότητας. Για να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα, οι επιχειρήσεις πρέπει να βλέπουν τους πελάτες τους ως πολύπλευρες και σύνθετες μονάδες και να προσπαθούν διαρκώς να προσαρμόζονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις, αξιοποιώντας αυτή τη γνώση για την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών των πελατών τους.

Τι θέλουν οι πελάτες

61% των καταναλωτών δήλωσε ότι οι προτεραιότητές τους συνεχίζουν να αλλάζουν λόγω εξωτερικών πιέσεων και ως εκ τούτου, βρίσκονται διαρκώς σε φάση διαχείρισης κρίσεων, αναπτύσσοντας παράδοξες και συχνά αντικρουόμενες συμπεριφορές:

Οι πελάτες δίνουν προτεραιότητα στον εαυτό τους, αλλά επιθυμούν να επιφέρουν την αλλαγή για τους άλλους: Παρόλο που το 66% των καταναλωτών αναφέρει ότι η λήψη των αγοραστικών τους αποφάσεων βασίζεται στις δικές τους ανάγκες, το ~72% των καταναλωτών αισθάνεται ότι μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον κόσμο και την κοινωνία μέσω συμπεριφορών και αγοραστικών επιλογών.

Οι πελάτες θέλουν να ακολουθούν τις προσωπικές τους αξίες αλλά όχι εις βάρος της οικονομικής αξίας: Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές λένε ότι η πανδημία τους παρακίνησε να υιοθετήσουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής, αλλά το 65% αυτών αναφέρει ότι οι αυξήσεις τιμών τους ώθησε να επιλέξουν μάρκες χαμηλότερου κόστους σε πρόσφατες αγορές.

Οι πελάτες θέλουν να έχουν τον έλεγχο του «πεπρωμένου» τους αλλά επίσης να καθοδηγούνται σε αυτό: Αν και το 76% των καταναλωτών αισθάνεται ότι έχει τη δύναμη να παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του, σχεδόν το 64% των ανθρώπων επιθυμεί οι εταιρείες να ανταποκρίνονται ταχύτερα με νέες λύσεις για να καλύψουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.

Ανθρώπινα όντα… όχι «πορτοφόλια»

Αν και οι παράδοξες συμπεριφορές στους ανθρώπους δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, αυτό που έχει αλλάξει είναι η αυξανόμενη συχνότητα και η άνεση με την οποία υιοθετούνται: 69% των καταναλωτών παγκοσμίως που παραδέχεται ότι η συμπεριφορά τους διακρίνεται από ασυνέχεια θεωρεί ότι αυτό είναι και ανθρώπινο και αποδεκτό.

«Αντί να βλέπουμε τους πελάτες ως ‘πορτοφόλια’, θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ως συνεχώς μεταβαλλόμενα και εξελισσόμενα άτομα που επηρεάζονται βαθιά από μια πληθώρα εξωτερικών επιρροών», πρόσθεσε η Rachel Barton, επικεφαλής της Accenture Strategy για την Ευρώπη. «Μόνο με την κατανόηση αυτού του πλαισίου οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να αναπτύξουν την κατάλληλα στρατηγική για να προσφέρουν τις πιο σχετικές και συναφείς λύσεις και να αναπτυχθούν».

Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις: Από την «εστίαση στον πελάτη» στην «εστίαση στη ζωή»

Ενώ η μελέτη διαπίστωσε ότι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να παραμείνουν συναφείς με τους καταναλωτές τους, σημειώνει ότι οι εταιρείες που υιοθετούν μια προσέγγιση με επίκεντρο τη ζωή -γεφυρώνοντας τη βιωματική αλληλεπίδραση μεταξύ της συνεχώς μεταβαλλόμενης ζωής των πελατών και των εξωτερικών δυνάμεων που τους επηρεάζουν καθημερινά- είναι καλύτερες τοποθετημένες για να ευδοκιμήσουν στο μέλλον, να δημιουργήσουν νέες συνδέσεις και συναφή brands, προϊόντα ή υπηρεσίες.

«Η «πελατοκεντρική» προσέγγιση βοήθησε τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν αξέχαστες εμπειρίες για τους ανθρώπους», δήλωσε ο David Droga, chief executive officer και creative chairman της Accenture Song. «Αλλά δεδομένου ενός περιβάλλοντος διαρκών αναταράξεων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να εξελιχθούν ώστε όχι μόνο να παραμένουν συναφείς, αλλά και να είναι χρήσιμες για τους πελάτες. Οι επιχειρήσεις που εστιάζουν στη ζωή των καταναλωτών βλέπουν τους πελάτες διαφορετικά. Κατανοούν τις εξωτερικές δυνάμεις που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεών και παρέχουν πολύτιμες λύσεις για τις ανάγκες τους με απλό και ουσιαστικό τρόπο».

Μεθοδολογία Έρευνας

Η Accenture πραγματοποίησε έρευνα σε 25.908 καταναλωτές από 22 χώρες, προκειμένου να κατανοήσει το πώς εξελίσσονται οι προτιμήσεις, οι πεποιθήσεις και οι συμπεριφορές των ανθρώπων. Η έρευνα, που διεξήχθη τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2022, ανανεώθηκε με ένα pulse survey σε περισσότερους από 13.000 καταναλωτές σε 11 χώρες τον Απρίλιο και 12 χώρες τον Ιούνιο του 2022. Για να εμβαθύνει την κατανόηση των ευρημάτων της έρευνας, η Accenture διοργάνωσε διαδικτυακά focus groups με 385 συμμετέχοντες από επτά χώρες το Μάρτιο του 2022.

