Μητσοτάκης για Τουρκία: Έχουν απέναντί τους την Ευρώπη και τους συμμάχους μας «Ό,τι είχε να πει η Ελλάδα το είπε στον ΟΗΕ», τόνισε ο πρωθυπουργός – «Η Τουρκία θα μείνει μόνη όσο επαναλαμβάνει ψέματα και απειλές», ανέφερε Στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Έχουν απέναντί τους ολόκληρη την Ευρώπη και τους συμμάχους μας», τόνισε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην Τουρκία. «Ότι είχε να πει η Ελλάδα το είπε στον ΟΗΕ, τόσο για τις κόκκινες γραμμές όσο και τη φιλική της διάθεση προς τον τουρκικό λαό», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην άλλη όχθη, πρόσθεσε, «μπορεί να επαναλαμβάνονται μονότονα οι απειλές» σημειώνοντας όμως ότι έχει μείνει μόνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της εισήγησής του, αναφέρθηκα στα μέτρα ανακούφισης που λαμβάνει η κυβέρνηση για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι: Εισήγηση από τους υπουργούς Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη και ‘Ακη Σκέρτσο σχετικά με το Ενοποιημένο Προσχέδιο Δράσης της κυβέρνησης για το 2023 – Σχέδια δράσης των υπουργείων. Εισήγηση από τον υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη για τον Προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2023. Παρουσίαση από τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό, Απόστολο Βεσυρόπουλο των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, β) Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη και την αναπληρώτρια υπουργό, Μίνα Γκάγκα του νομοσχεδίου για την ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ογκολογικό Κέντρο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ». Εισήγηση από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα και τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνι Γεωργιάδη για την επιλογή προέδρου και συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Εισήγηση από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή για την υπαγωγή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων για την εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. Ενημέρωση από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιάννη Οικονόμου για το Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κρήτη για να λάβει μέρος και να μιλήσει στις 19:00 στην ετήσια συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Study Days του EPP Group) που θα πραγματοποιηθεί στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Ειδήσεις σήμερα Η NASA εμβόλισε αστεροειδή και έγραψε διαστημική ιστορία – Πότε θα φανεί αν πέτυχε η αποστολήΠαρέα γυναικών στη Βραζιλία έγινε viral όταν το έδαφος κατέρρευσε ενώ χόρευαν σε πάρτι – Δείτε βίντεοΑγνοείται για 5η μέρα η 48χρονη στην Ευρυτανία – Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό της BEST OF NETWORK 27.09.2022, 11:30 26.09.2022, 12:45 27.09.2022, 10:37 27.09.2022, 09:31 26.09.2022, 14:37 27.09.2022, 10:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )