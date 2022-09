Μητσοτάκης στη Σύνοδο του ΕΛΚ: Μπαίνουμε στον εκλογικό κύκλο από θέση ισχύος Παρά τις κρίσεις καταφέραμε να τηρήσουμε τις δεσμευσεις μας ανέφερε ο πρωθυπουργός Την ανάγκη να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση υπογράμμισε απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εναρκτήρια ομιλία στην ετήσια συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που φέτος διεξάγεται στην Κρήτη, παρουσία του προέδρου του Μάνφρεντ Βέμπερ. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε με έμφαση ότι η Ευρώπη δεν έχει δώσει ακόμα μια συνεκτική απάντηση ακόμα ως προς το ενεργειακό. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει ένα συνολικό πλαφόν στο αέριο που θα συμπεριλάβει και το LNG και το αέριο από τη Ρωσία. Δεν είμαστε ακόμα εκεί… Αν δεν το πράξουμε η κοινωνική συνοχή θα δοκιμαστεί. Οι λαϊκιστές θα βρουν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες να αναδειχθούν ενόψει των εκλογών του 2024» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνοντας ωστόσο ότι για την Ελλάδα η ΝΔ μπαίνει στον εκλογικό κύκλο από θέση ισχύος. Παρά τις συνεχείς κρίσεις καταφέραμε να τηρήσουμε τις δεσμευσεις μας σημείωσε ο πρωθυπουργός μιλώντας στα μέλη του ΕΛΚ εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι οι πολίτες θα δώσουν στις εκλογές ακόμα μια ευκαιρία για να ολοκληρώσει το έργο της. Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε στην ομιλία του: Εκλεγήκαμε το 2019 και αναδειχθήκαμε στην εξουσία με σαφή εντολή, Αλλά στο ενδιάμεσο είχαμε πολλές κρίσεις… Είχαμε την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Τον πόλεμο στην Ουκρανία. Παρ’ όλα αυτά, εφαρμόσαμε την ατζέντα που εκλεγήκαμε. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ε.Ε., αλλάζει την τάση και το κάνει σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία φλερτάρει με την ύφεση. Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο των FT με τις 7 χώρες που είναι οι θετικές οικονομικές εκπλήξεις. «Θα υπερβούμε το 5% ανάπτυξη, ίσως προσεγγίσουμε το 6% και του χρόνου θα κινηθούμε στο 2%» ανέφερε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό είπε: Ακολουθήσαμε διαφορετική πολιτική για τη μετανάστευση, μειώσαμε τις ροές κατά 80%. Χτυπήσαμε τα δίκτυα διακινητών. Και καλέσαμε την Τουρκία να αναλάβει την ευθύνη της για την εργαλειοποίηση των μεταναστών. Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης: «Μπαίνουμε στον εκλογικό κύκλο από θέση ισχύος και όταν έρθει η ώρα την ΄άνοιξη του 2023 να παραθέσουμε τα επιχειρήματά μας στους Έλληνες, νομίζω ότι έχουμε μια καλή ευκαιρία να πείσουμε ότι τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας, ότι η Ελλάδα είναι σήμερα σε καλύτερη θέση και είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες θα μας δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία να ολοκληρώσουμε τη δουλειά που ξεκινήσαμε. Η Ευρώπη δεν έχει μια συνεκτικη απάντηση ακόμα ως προς το ενεργειακό. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει ένα συνολικό πλαφόν στο αέριο που θα συμπεριλάβει και το LNG και το αέριο από τη Ρωσία. Δεν είμαστε ακόμα εκεί και δεν έχουμε πείσει την Κομισιόν. Αλλά αν δεν προσθέσουμε την ευρωπαίκή δύναμη πυρός, τότε προετοιμαζόμαστε για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Η κοινωνική συνοχή θα δοκιμαστεί. Αυτό θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες στους λαϊκιστές να αναδειχθούν ενόψει των εκλογών του 2024 και θα κάνουμε τη δουλειά μας να πείσουμε τους πολίτες ότι είμαστε αξιόπιστη δύναμη αλλαγής πιο δύσκολη». Ειδήσεις σήμερα: Συνεχίζεται το μαζικό κύμα φυγής Ρώσων – Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ουρές 16 χλμ στα σύνορα με τη Γεωργία Μία δόκιμη αστυφύλακας ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες μετά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Πανεπιστημιούπολη Επιδείνωση της θνησιμότητας των ασθενών Covid εντός και εκτός ΜΕΘ δείχνει νέα μελέτη των Τσιόδρα – Λύτρα BEST OF NETWORK 27.09.2022, 18:15 27.09.2022, 14:28 27.09.2022, 10:37 27.09.2022, 12:00 27.09.2022, 20:41 27.09.2022, 20:15

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )