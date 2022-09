Νέα επίθεση Ερντογάν: Η Ελλάδα προστατεύει τρομοκράτες στο Λαύριο – Τα όπλα δεν σημαίνουν τίποτα για εμάς Μπαράζ προκλητικών δηλώσεων από τον Τούρκο πρόεδρο κατά της Ελλάδος – «Η υποστήριξη από την Αμερική δεν θα σώσει την Αθήνα» Σε νέες απειλές κατά της Ελλάδος προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που κλιμακώνει το μπαράζ προκλήσεων κατά της Ελλάδας. Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε την Ελλάδα ότι προστατεύει τρομοκράτες σε στρατόπεδο στο Λαύριο, ενώ υποστήριξε ότι τα όπλα σε δυτική Θράκη και νησιά δεν σημαίνουν τίποτα για την Άγκυρα. «Οι τρομοκράτες προστατεύονται σχεδόν σε κάθε χώρα στην Ευρώπη, ειδικά στο ελληνικό στρατόπεδο στο Λαύριο» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι οι τρομοκράτες είναι απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια των δυτικών κρατών, που προστατεύουν τρομοκρατικές ομάδες. «Περιμένουμε από όλες τις χώρες, ειδικά από τους γείτονες, να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων», πρόσθεσε. Συνεχίζοντας για την Ελλάδα, ανέφερε ότι «γνωρίζουμε πολύ καλά τις προθέσεις αυτών που την παρακινούν», ενώ ανέφερε ότι «τα όπλα που συσσωρεύονται στη δυτική Θράκη και τα νησιά δεν σημαίνουν τίποτα για εμάς. Η δύναμή μας είναι πολύ πέρα απ’ αυτά». Παράλληλα απείλησε ότι «η υποστήριξη από την Αμερική δεν θα σας σώσει». Μετά τις απειλές, ο Ερντογάν θέλησε να δείξει ευαισθητοποιημένος στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι η Τουρκία δεν θέλει το Αιγαίο και η Μεσόγειος να «μολύνονται με ανθρώπινο αίμα, δάκρυα ή εχθρότητα», αλλά «θέλουμε ειρήνη και ηρεμία με όλη μας την καρδιά». Ειδήσεις σήμερα: Άμεση ανάλυση της «Guardian» για τις ιταλικές εκλογές – Οι… κωλοτούμπες της Μελόνι την τελευταία πενταετία Αιφνιδιαστική μεταμεσονύχτια σύσκεψη του Ακάρ με τους αρχηγούς στρατού με θέμα την Ελλάδα Κόλαφος το πόρισμα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών για τον ιερέα των Αγίων Ισιδώρων BEST OF NETWORK 27.09.2022, 12:30 27.09.2022, 11:46 27.09.2022, 10:37 27.09.2022, 09:31 27.09.2022, 12:35 27.09.2022, 10:00

