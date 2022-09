Νέες δημοσκοπήσεις: Η κυβέρνηση αφήνει πίσω τη ζημιά από τις παρακολουθήσεις και προσεγγίζει την αυτοδυναμία Μετά την MRB, την Pulse και την GPO, έγιναν πέντε οι εταιρίες μετρήσεων που δείχνουν ανάκαμψη των ποσοστών της ΝΔ μετά τη ΔΕΘ -Η Marc και η Alco προβλέπουν διαφορά 8,7% και 7,7%, αντίστοιχα, στην πρόθεση ψήφου και άνετη επικράτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα Γρηγόρης Τζιοβάρας 27.09.2022, 06:34 Παρελθόν φαίνεται να αποτελεί η ζημιά που υπέστη η κυβερνητική παράταξη εξαιτίας της υπόθεσης των υποκλοπών, καθώς δύο ακόμη δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι, με ώθηση από την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και των άλλων πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, οι επιδόσεις της ΝΔ επανήλθαν σε φάση ανάκαμψης που, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να καταστήσει εφικτό τον στόχο της αυτοδυναμίας. Η πολιτική ένταση των τελευταίων εβδομάδων, ωστόσο, ενίσχυσε την πόλωση, καθώς, σύμφωνα με τα ευρήματα των μετρήσεων που διενήργησαν οι εταιρίες Marc και Alco, προκλήθηκε ανακλαστική άνοδο και των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς, παρά ταύτα, να κάμπτεται το ευδιάκριτο προβάδισμα της κυβερνητικής παράταξης που παραμένει υψηλό. Αντιθέτως, κατά παράδοξο τρόπο, ο χαμένος της υπόθεσης των παρακολουθήσεων φαίνεται να είναι το ΚΙΝΑΛ – ΠΑΣΟΚ που ο αρχηγός του υπήρξε το θύμα των παρακολουθήσεων. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Marc για τον ANT1, η ΝΔ διαθέτει προβάδισμα 8,7 μονάδων στηην πρόθεση ψήφου, καθώς συγκεντρώνει στο 32,8%, έναντι 24,1% του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επίσης παρουσιάζει ανοδική τάση. Την ίδια ώρα το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ περιορίζεται κατά μία μονάδα και κυμαίνεται στο 11,4%. Στην αντίστοιχη έρευνα της εταιρείας ALCO, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, το γαλάζιο προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου είναι στις 7,7 ποσοστιαίες μονάδες. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 30,6%, έναντι 22,9% που είναι το ποσοστό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με 11,6%, το ΚΚΕ με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,2% και το ΜέΡΑ 25 με 3,1%. Όπως και στη μέτρηση της Marc, με αναλογική αναγωγή των αναποφάσιστων, τα ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το κυβερνών κόμμα δεν απέχει σημαντικά από τον στόχο της αυτοδυναμίας. Στην ίδια δημοσκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει στη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών, αφού συγκεντρώνει ποσοστό 29%, το οποίος δηλώνει ότι τον εμπιστεύονται περισσότερο, έναντι 20% που απαντά το ίδιο για τον Αλέξη Τσίπρα. Πέραν τούτου, το 36% πιστεύει ότι τα πράγματα στην Ελλάδα θα ήταν χειρότερα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, έναντι 23% που θεωρεί ότι θα ήταν καλύτερα και 28% που απαντά ότι θα ήταν ίδια. Υποχώρηση Ανδρουλάκη Απώλειες στην δημοτικότητα, στο μεταξύ, σύμφωνα με τα ευρήματα της Marc έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, ενώ μέχρι πρότινος εμφανιζόταν καθαρά δεύτερος, μετά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα, στην παρούσα συγκυρία προηγείται του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης μόλις με μισή μονάδα. Πρώτος, με σημαντική διαφορά παραμένει ο πρωθυπουργός, που καταγράφει ένα 48,6 θετικών γνωμών. Πολύ καλές επιδόσεις κατέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αφού το 45% όσων ρωτήθηκαν εμφανίζεται ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, οποίος καταγράφει ένα 48,5% στο ερώτημα κατά πόσον είναι κατάλληλος να κρατά το τιμόνι της χώρας. Σε ερώτηση για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, οι ερωτηθέντες απαντούν σε ποσοστό 23% ότι τους έπεισε αρκετά και 5% πολύ, ενώ καθόλου λέει το 44% και λίγο το 15%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την παρουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 19%, 4%, 44% και 17%. Στη δημοσκόπηση της ALCO, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη των περισσότερων πολιτών για την πρωθυπουργία, καθώς στο αντίστοιχο ερώτημα λαμβάνει ποσοστό 29%, έναντι 20% του Αλέξη Τσίπρα. «Ανάμεσά» τους, πάντως, βρίσκεται ο «Κανένας» με 27%. Ενδιαφέρον είναι ακόμη το εύρημα ότι ένας στους δύο (ποσοστό 49%) πιστεύει ότι η σταθερότητα προϋποθέσει κυβερνήσεις συνεργασίας, έναντι 37% που θέλει αυτοδύναμες. Παρακολουθήσεις και έχθρα με την Τουρκία Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, πάντως, το 60% δηλώνει ότι δεν έχει πειστεί από τις σχετικές δηλώσεις Μητσοτάκη, ενώ το 16% δηλώνει το αντίθετο. Η Marc έθεσε στους πολίτες ερώτημα σχετικά με τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε πρόσφατα τουρκική εταιρεία δημοσκοπήσεων και αφορούσε το ερώτημα να υπάρχει έχθρα μεταξύ των δύο λαών. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, μιας και σε μία συγκυρία όπου κυριαρχεί η φραστική ένταση από την πλευρά Ερντογάν και οι καθημερινές προκλήσεις στο Αιγαίο, το 72,2% των Ελλήνων ψηφοφόρων δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία έχθρα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Υπενθυμίζεται ότι στην αντίστοιχη μέτρηση μεταξύ των Τούρκων πολιγτών, η απάντηση «δεν υπάρχει έχθρα με τους Έλληνες» είχε επίσης καταγράψει ένα υψηλό 64%. 