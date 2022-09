«Ορατότης μηδέν» για ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Πράγα μετά το τουρκικό κρεσέντο Νέο σκηνικό έντασης από την Άγκυρα με τη διαρροή φωτογραφιών από τον εξοπλισμό ελληνικών νησιών στο Anadolu και με προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν Γιώργος Ευγενίδης 27.09.2022, 06:46 Καμία ορατότητα για ένα ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν στο άμεσο μέλλον και συγκεκριμένα στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα δεν διαφαίνεται. Και πώς να υπάρξει, άλλωστε, μια συνάντηση την ώρα που οι Τούρκοι από τη μια κάνουν ένα «δειλό» άνοιγμα διαμέσου του Ιμπραήμ Καλίν και από την άλλη σκηνοθετούν ένα νέο σκηνικό έντασης με τη διαρροή φωτογραφιών από τον εξοπλισμό ελληνικών νησιών στο πρακτορείο Anadolu και εν συνεχεία με τις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν μετά το υπουργικό συμβούλιο της Δευτέρας. «Η Ελλάδα δεν είναι ίση με εμάς. Οι Έλληνες θα λογοδοτήσουν. Όσοι κρύβονται κάτω από τη φούστα άλλων δεν έχουν αξιοπρεπή στάση. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι τόσο από τους Έλληνες πολιτικούς όσο και από αυτούς που χρησιμοποιούν τον ελληνικό λαό. Οι Έλληνες κυβερνώντες που κατατρόπωσαν τη χώρα τους πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά λόγω των φαύλων πολιτικών τους υπολογισμών, αργά ή γρήγορα θα πρέπει να δώσουν λογαριασμό στο δικό τους λαό», είπε χθες σε ένα παραληρηματικό κρεσέντο ο κ. Ερντογάν. Είχε προηγηθεί η κλήση του Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα Χριστοδούλου Λάζαρη στο υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να του επιδοθεί διάβημα για τις φωτογραφίες του Anadolu. Με τη σειρά του, ο κ. Λάζαρη επεσήμανε ότι δεν είναι η Ελλάδα η χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο τη γείτονα της (casus belli), ούτε έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στα παράλια της, όπως έχει κάνει η Τουρκία. Προσέθεσε, δε, ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει την κυριαρχία της Ελλάδας, με τις συνεχείς παραβιάσεις του εναερίου χώρου, καθώς και τις υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους. Όλων τούτων δοθέντων, η προοπτική οι δύο ηγέτες να βρουν να τα πούνε στο περιθώριο της Συνόδου στην Πράγα θεωρείται πλέον μάλλον απίθανη. Όπως το έθεταν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα δεν είναι επισπεύδουσα για μια τέτοια επαφή σε ανώτατο επίπεδο, όσο και αν ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε μήνυμα φιλίας στον τουρκικό λαό από το βήμα του ΟΗΕ. «Αυτές οι συζητήσεις απαιτούν το κατάλληλο περιβάλλον, σωστή προετοιμασία, αλλά και πλαίσιο», υπογραμμίζουν αρμόδιες πηγές, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανάγνωση της ελληνικής πλευράς, αν η Ελλάδα εμφανιζόταν να επιδιώκει διάλογο με την Τουρκία…ντε και καλά, θα δινόταν στην Άγκυρα η εντύπωση ότι μπορεί από τη μια να απειλεί τη χώρα μας και από την άλλη να παριστάνει ότι συνομιλεί. Ένα μήνυμα με προφανή αποδέκτη το αμερικανικό Κογκρέσο, όσο και αν οι πρακτικές της Τουρκίας είναι πλέον γνωστές και στο Καπιτώλιο. Βέλη κατά των ΗΠΑ Το ενδιαφέρον στο νέο παραληρηματικό τουρκικό κρεσέντο είναι ότι αυτή τη φορά η Άγκυρα στράφηκε εναντίον των ΗΠΑ για τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών. Και μπορεί ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία Τζεφ Φλέικ (πρώην Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής) να μην κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, απεστάλη όμως στο State Department επιστολή διαμαρτυρίας, με την τουρκική πλευρά να ζητάεπισήμως από τις ΗΠΑ να σταματήσει η μεταφορά αμερικανικών όπλων στα νησιά του Αιγαίου. Πρόκειται για μια ακόμα κίνηση κλιμάκωσης από μέρους της Άγκυρας, αλλά και δηλωτική του γεγονότος ότι οι επαφές του κ. Ερντογάν στον ΟΗΕ δεν πήγαν καλά, μιας και δεν έγινε δεκτός για άλλη μια φορά από τον κ. Μπάιντεν, ενώ, κατά πληροφορίες, το αίτημα για την αναβάθμιση των υφισταμένων και την προμήθεια νέων F-16 παραμένει «σκαλωμένο» στις μυλόπετρες του Κογκρέσου. Παράλληλα, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο κ. Ερντογάν βιώνει και νέα δημοσκοπική πίεση, λόγω της άθλιας πορείας της οικονομίας, κάτι που σημαίνει ότι οι Τούρκοι πολίτες δεν είναι αυτή τη φορά διατεθειμένοι να αγοράσουν την ανθελληνική προπαγάνδα που επιστρατεύει ως αντιστάθμισμα ο Τούρκος πρόεδρος. Κάτι που, με τη σειρά του, τροφοδοτεί σενάρια για το πώς ο κ. Ερντογάν θα μπορούσε να «ντριμπλάρει» τον χρόνο των επόμενων εκλογών, με την επίκληση ενός λόγου εθνικού συμφέροντος. Ειδήσεις σήμερα Κακοκαιρία «Bogdan»: Συναγερμός στη Δυτική Ελλάδα – Kλειστά σήμερα τα σχολεία στην ΚέρκυραΟ Μπραντ Πιτ και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είναι ζευγάρι; – «Μείνετε συντονισμένοι»Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Δύο τραυματίες Γιώργος Ευγενίδης 27.09.2022, 06:46 BEST OF NETWORK 26.09.2022, 17:00 26.09.2022, 12:45 26.09.2022, 10:57 26.09.2022, 16:32 26.09.2022, 14:37 26.09.2022, 16:30

