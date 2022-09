Στις Βρυξέλλες ο Τσίπρας: Ραντεβού με τη Γιούροβα, τετ α τετ με τον Ανδρουλάκη Το πρόγραμμα της επίσκεψης – Σε κλίμα συγκίνησης, αναμένεται να παραστεί και να μιλήσει στην εκδήλωση μνήμης για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Γλεζου Γεωργία Σαδανά 27.09.2022, 19:59 Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, καθώς στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται σειρά θεσμικών επαφών, αλλά και πολιτικών εκδηλώσεων με έντονο, ελληνικό χρώμα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει αύριο στις 14:00 (τοπική ώρα) η συνάντηση του κ. Τσίπρα με την Αντιπρόεδρο της Κομισιόν και Επίτροπο Ευρωπαϊκών Αξιών και Διαφάνειας, Βέρα Γιούροβα. Νωρίτερα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Χουάν Λόπεζ Αγκιλάρ. Σε κλίμα συγκίνησης, ο κ. Τσίπρας αναμένεται να παραστεί και να μιλήσει στην εκδήλωση μνήμης για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Γλεζου, καθώς και στα εγκαίνια της αίθουσας «Μανώλης Γλέζος» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 15:00 (τοπική ώρα). Στην ίδια, αφιερωματική εκδήλωση για τον Μανώλη Γλέζο θα παρευρεθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ δεν αποκλείεται ένα σύντομο τετ α τετ με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Στην αποστολή της Κουμουνδούρου, τον κ. Τσίπρα συνοδεύουν ο διπλωματικός του σύμβουλος, Βαγγέλης Καλπαδάκης και -από πλευράς του think tank του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ- η Ζωρζέτα Λάλη, ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πολλά χρόνια. Σημειωτέον ότι η Ζωρζέτα Λάλη εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το 2016 σε διάφορες Διευθυντικές θέσεις όπως Θαλάσσιες Μεταφορές, Βιομηχανία (αυτοκίνητα, φάρμακα, τρόφιμα, ιατρικά μηχανήματα και βιοτεχνολογία), Καινοτομία και Ενέργεια. Ειδήσεις σήμερα: Πολυτεχνειούπολη: Η δόκιμη αστυνομικός συνεργαζόταν με τη συμμορία του Αλβανού σεσημασμένου Ενεργειακή κρίση – Διαρροή στον Nord Stream: Υποψίες για σαμποτάζ, σεισμολόγοι κατέγραψαν εκρήξεις – Δείτε βίντεο Η θυσία του DART – Η «αποστολή αυτοκτονίας» του διαστημόπλοιου της NASA μπορεί στο μέλλον να σώσει ζωές Γεωργία Σαδανά 27.09.2022, 19:59 Best of Network 27.09.2022, 18:15 27.09.2022, 14:28 27.09.2022, 10:37 27.09.2022, 12:00 27.09.2022, 15:01 27.09.2022, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )