Η Capital Link διοργανώνει το «12th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum» με τίτλο «Best Industry Practices – A Competitive Advantage» το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, με φυσική παρουσία στο Divani Caravel Hotel, στην Αθήνα.

Με μία πολύ επιτυχημένη προϊστορία 12 ετών το Συνέδριο παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς όπως η Διαχείριση Στόλου, η Τεχνολογική Καινοτομία, η Εκπαίδευση & Διαχείριση Πληρωμάτων, η Ενεργειακή Απόδοση και το Περιβάλλον, η Προστασία και η Ασφάλεια. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, στις λειτουργικές προκλήσεις που ακόμα προκαλεί ο Covid-19, στη βιωσιμότητα και στη μελέτη των ESG (Environmental, Social & Governance) ζητημάτων που προκύπτουν, και στις νέες προκλήσεις που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία των πλοίων και του ανθρώπινου δυναμικού.

Το συνέδριο τιμούν με τη συμμετοχή τους:

OPENING KEYNOTE ADDRESS : Dr. Grahaeme Henderson OBE, Chairman – Together in Safety

Δυο Υπουργοί Ναυτιλίας, της Ελλάδος & Κύπρου συμμετέχουν σε

MINISTERIAL ROUNDTABLE με θέμα: The State Of The Industry & The Road Ahead- The Role Of The State

Shipping Ministers of Greece, Cyprus Moderator: Mr. John Platsidakis, Honorary Chairman – INTERCARGO

Panelists:

• H.E. Ioannis Plakiotakis, Minister of Maritime Affairs & Insular Policy – Hellenic

Republic

• H.E. Vassilios Demetriades, Shipping Deputy Minister to the President –

Republic of Cyprus

AWARD PRESENTATION & KEYNOTE ADDRESS :

“2022 CAPITAL LINK MARITIME SUSTAINABILITY AWARD”

Award Honoree & Keynote Speaker:

Mr. Jan Dieleman, President – Cargill Ocean Transportation ; Chairman – Global Maritime Forum

Award Honoree Introductory Remarks:

Mrs. Semiramis Paliou, CEO – Diana Shipping ; President – HELMEPA





Ατζέντα Συνεδρίου: https://forums.capitallink.com/opexcellence/2022/agenda.html

Εγγραφή – παρακολούθηση: https://forums.capitallink.com/opexcellence/2022/signup.html